QR-Codes scannen mit Samsung-Handys in 4 einfachen Schritten

In der Vergangenheit war das Lesen von QR-Codes auf Samsung-Devices nur mit Samsungs Internet-Browser möglich. Damals wurden die Bilder hauptsächlich zum Teilen von Textabschnitten wie URLs verwendet. Später konnte es mit der Bixby-Vision-App realisiert werden. Seit OneUI 2/2.5 gibt es zum Scannen der QR-Codes mehrere Möglichkeiten.

Nutzt den speziellen Samsung QR-Code-Reader

Samsungs OneUI-Benutzeroberfläche bietet eine Verknüpfung zu einem speziellen QR-Code-Leser aus dem Schnelleinstellungsmenü. Also aus der Liste, die über dem Benachrichtigungsfeld angezeigt wird, wenn Ihr am oberen Rand des Bildschirms nach unten wischt. Diese Option steht Euch auf Handys mit OneUI 2.5 oder neuer zur Verfügung:

Öffnet das Menü "Schnelleinstellungen", indem Ihr vom oberen Rand des Bildschirms nach unten wischt. Navigiert zur letzten Seite, um die Option QR-Code scannen zu öffnen. Wenn die Verknüpfung nicht verfügbar ist, tippt auf das +-Symbol und fügt die Option zum Schnelleinstellungsmenü hinzu. Richtet die Kamera auf einen QR-Code (wenn Ihr die App über den Sperrbildschirm öffnet, müsst Ihr das Handy zuerst entsperren). Wählt die gewünschte Option für die Interaktion mit dem QR-Code.

Über die Schnelleinstellungen in Samsung-Galaxy-Handys könnt Ihr schnell auf den QR-Code-Reader zugreifen. / © NextPit

Nutzt die Samsung Kamera-App, um QR-Codes zu lesen

QR-Codes können auch mit der nativen Kamera-App in Samsungs Galaxy-Handys erkannt und bearbeitet werden. Der QR-Code-Leser ist in die Algorithmen zur Szenenerkennung integriert und zeigt eine Benachrichtigung an, sobald er einen QR-Code erkennt.

Öffnet die Kamera-App. Richtet das Smartphone auf einen beliebigen QR-Code. Tippt auf Optionen anzeigen. Wählt aus, was Ihr mit dem QR-Code tun möchtet.

Das Scannen von QR-Codes ist auch mit der nativen Kamera-App von Samsung einfach. / © NextPit

Wie sieht es bei Euch aus? Verwendet Ihr lieber die Google Lens- oder Bixby-Vision-Apps, um QR-Codes zu scannen? Wie interagiert Ihr am liebsten mit QR-Codes?