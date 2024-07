Wer in seinem Smart-Home auch smart heizen möchte, sollte dringend mal einen Blick aufs Bosch Heizkörperthermostat II werfen. Einmal ist es ein beliebtes und bei nextpit immerhin mit vier von fünf Sternen getestetes Produkt, zum anderen aber auch gerade sehr günstig im Rahmen des Amazon Prime Days zu haben.

Da ich vorhin schon über eine Heißluftfritteuse berichtete, habe ich leider alle "heißer Preis"-Wortspiele eben schon verballert, die jetzt für ein smartes Heizthermostat auch nochmal gepasst hätten – schade drum. Das soll Euch aber keinesfalls davon abhalten, Euch das smarte Thermostat zu sichern, das es zum Prime Day für Prime-Mitglieder für lediglich 42,99 Euro zu kaufen gibt.

Affiliate Angebot Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II Das Dreier-Set jetzt 46 Prozent günstiger!

Deswegen ist der Prime-Day-Deal von Bosch spannend

Ich sagte es bereits: Wir hatten das Bosch Heizkörperthermostat II bereits im Test. Dort bescheinigte mein Kollege Ben dem Smart-Home-Gadget zwar Bedienung, Kompatibilität und Design, störte sich aber am hohen Preis. Normal wird nämlich für ein einziges Thermostat eine UVP von 80 Euro aufgerufen. Aktuell liegt der Straßenpreis immerhin schon bei 55 Euro. Deutlich günstiger geht es daher mit dem Prime-Deal bei Amazon für 42,99 Euro.

Das ist zwar nicht der Tiefstpreis – in den letzten drei Monate gab es die Teile auch schon mal für 41,94 Euro – aber derzeit günstiger als jedes Angebot und eben 12 Euro günstiger als die nächst günstige Alternative. Daher könnt Ihr auch hier bedenkenlos zuschlagen.

Die Smart-Home-App von Bosch überzeugte uns im Test. / © nextpit

Aber lohnen sich die Thermostate von Bosch auch in technischer Hinsicht für Euch? Dazu müsst Ihr wissen, dass auf die Zigbee-Technologie gesetzt wird, Ihr dennoch aber zwingend die hauseigene Bridge von Bosch benötigt, um die Thermostate nutzen zu können. Bedenkt das also, bevor Ihr vorschnell irgendwas in den Warenkorb werft. Ein weiterer Haken: Besonders funktionsreich ist der Spaß nicht, beispielsweise gibt es keine Fenstererkennung (dafür müsstet Ihr separat Fenstersensoren erwerben).

Allerdings punktet das Thermostat mit seiner sehr hochwertigen Verarbeitung, sowohl das Thermostat selbst als auch die App bestechen durch ein tolles Design. Zudem ist die Kompatibilität ein dicker Pluspunkt: Unterstützt werden Google Home, Amazon Alexa und auch Apple HomeKit, außerdem ist Support für Matter bereits angekündigt. Ein weiteres Plus könnte das große Bosch-Ökosystem sein, wenn Ihr Euch für diesen Hersteller entscheiden solltet.

Aktuell zahlt Ihr also etwa 43 Euro anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 80 Euro, sodass der Preis aktuell auch nicht mehr negativ ins Gewicht fällt. Oben ist der Test verlinkt und Ihr solltet Euch auch unsere Bestenliste der smarten Thermostate anschauen. Danach dann könnt Ihr beruhigt aufs Prime-Day-Angebot von Amazon klicken.