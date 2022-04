Xiaomi 12 im Test: Echte Alternative zu den ganz Großen?

Das Xiaomi 12 ist ein weiterer Versuch des chinesischen Herstellers, sich einen Platz im Premium-Segment zu ergattern. Sowohl technisch als auch preislich orientiert sich Xiaomi dabei an Samsung. Das Xiaomi 12 kostet genauso viel wie das Galaxy S22 – und in unserem Testbericht finden wir heraus, ob das Handy tatsächlich eine Alternative ist.

Pro Viel Leistung

Hochwertige Verarbeitung

Gute Akkulaufzeit mit schnellem Laden

Solides Kamera-Setup Contra Keine IP-Zertifizierung

Bloatware und Werbung im Betriebssystem

SoC überhitzt

Keine Speichererweiterung

Kurzfazit Ja! Das Xiaomi 12 ist eine echte Alternative zum Galaxy S22 und anderen Premium-Smartphones. Denn zu einem Preis von 849,99 Euro bietet das Handy eine echt hochwertige Verarbeitung, eine starke Leistung dank Snapdragon 8 Gen 1 und eine solide Allround-Kamera für den Alltag. Gleichzeitig schlägt Xiaomi viele Konkurrenzen beim Quick-Charging, und die Akkulaufzeit ist dank 4.500 Milliamperestunden ebenfalls solide. Affiliate Angebot Xiaomi 12 Zur Geräte-Datenbank Ein Premium-Smartphone sollte aber eine IP-Zertifizierung mitbringen. Darüber hinaus sind Bloatware und Werbung im OS bei einem derart teuren Handy nicht akzeptabel. Die maximale Speicherkonfiguration mit 256 Gigabyte internem Speicher ist für Videofans zudem recht spärlich, die Option zur Speichererweiterung entfällt leider. Insgesamt aber ein solides Handy in Zeiten, in denen Samsung beim SoC und vor allem beim Akku schwächelt. Die tagesaktuellen Preise findet Ihr im folgenden Preisvergleich:

Design & Display Das Xiaomi 12 bietet ein Display mit 6,3 Zoll, das in ein hochwertiges Gehäuse aus Glas und Aluminium eingelassen ist. Die Maße des Handys sind mit etwa 15,3 x 7,0 x 0,8 Zentimetern kompakt, und auch das Gewicht ist mit 180 Gramm gering. Eine IP-Zertifizierung gibt es aber leider nicht. Gefällt: Hochwertige Verarbeitung

Abgerundete Displayränder (Geschmackssache)

Toller Vibrationsmotor Gefällt nicht: Keine IP-Zertifizierung

Großer Kamerabuckel

An-Knopf unangenehm, da scharfkantig Im Vergleich zum Vorgängermodell Xiaomi Mi 11 hat der Hersteller seine Produktion noch einmal verbessert. Denn qualitativ steht das Xiaomi 12 anderen Premium-Modellen im Nichts nach. Die Spaltmaße sind nichtig, im Klopftest klingt das Handy nur wenig hohl, und beim Biegen knarzt nichts. Dank geringer Maße und liegt das Handy zudem gut in der Hand, selbiges gilt für Eure Hosentaschen. Das Xiaomi 12 ist hervorragend verarbeitet. / © NextPit Das mit 6,3 Zoll recht kompakte Display eignet sich wunderbar für Medieninhalte. Dank 120 Hertz, AMOLED-Technologie und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln sind Videos und Fotos flüssig, gestochen scharf und ausreichend hell. Die Helligkeit ist zudem hoch genug, dass Inhalte auch in praller Sonne gut erkennbar bleiben. Die gute Haptik wird abgerundet durch sehr laute Lautsprecher und einem besonders knackigen Vibrationsmotor. Unangenehm ist allerdings der ziemlich scharfe An-Knopf, der beim Drücken und Halten ein wenig in den Finger schneidet. Darüber hinaus steht der Kamerabuckel auf der Rückseite recht weit aus dem Gehäuse hinaus und wird dabei nicht durch einen Übergang abgerundet. Dass Xiaomi auf eine IP-Zertifizierung verzichtet, ist in diesem Preissegment zudem schwer verzeihlich.

Software: Okaye Updates, zu viel Bloatware Mit dem Xiaomi 12 upgradet der Hersteller sein Betriebssystem MIUI endlich auf Android 12. In der dreizehnten Version macht MIUI einen guten Eindruck, allerdings findet sich hier ein großer Makel des Handys. Denn Werbeplatzierungen wie Amazon, Facebook, TikTok, Spotify und Joom haben auf einem Premium-Handy meiner Meinung nach nichts mehr verloren. In der Mittelklasse ist das in Ordnung, um den Preis zu senken. Weiterlesen: 11 geniale Tipps und Tricks für MIUI Noch störender allerdings finde ich die Werbung, die man beispielsweise in der Themes-App findet. Wenn Euch das ebenfalls stört, verrät Euch Antoine, wie Ihr die Werbung im Xiaomi-Betriebssystem entfernen könnt. Aufgerüstet hat Xiaomi übrigens bei den Software-Updates. Euch erwarten vier Jahre Sicherheits-Updates und drei Jahre Betriebssystem-Upgrades. Ein guter Wert, der sich aber langsam als Standard etabliert. Auch interessant: So deaktiviert Ihr die Werbung in MIUI 13

Leistung: Snapdragon 8 Gen 1 auf Hochtouren Im Xiaomi 12 arbeitet der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – im Frühjahr 2022 also der leistungsstärkste Android-Prozessor auf dem Markt. Diesem stellt der Hersteller 8 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite und vertraut sowohl hier als auch beim internen Speicher auf schnelle Standards. Den Speicher des Smartphones könnt Ihr per MicroSD-Karten aber nicht erweitern. Gefällt: Ausreichend Leistung für Alltag und Spiele Gefällt nicht: Überhitzung im Stresstest-Benchmark

Handy wird merklich warm

Keine Speichererweiterung Hinsichtlich der Leistung hat sich bei teuren Handys im Jahr 2022 endgültig eine Art Einheitsbrei entwickelt. Ihr bekomm den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, dem 8 Gigabyte DDR5-RAM und wahlweise 128 oder 256 Gigabyte interner UFS-3.1-Speicher zur Seite stehen. Damit könnt Ihr alle im Google Play Store verfügbaren Mobile Games ohne Ruckler und mit hohen Grafikeinstellungen spielen. Flaggschiff-typisch gibt es dabei zudem einen Leistungsüberschuss, der eine flüssige Nutzung für die nächsten Jahre garantieren sollte. Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Nubia RedMagic 7 Oppo Find X5 Pro Apple iPhone 13 Pro Max Google Pixel 6 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra 3DMark Wild Life 9.626 9975 10146 9300 9729 6446 5682 3DMark Wild Life Stresstest Abbruch wegen Überhitzung Bester Durchgang : 10028

: 10028 Schlechtester Durchgang: 4625 Beste : 10143

: 10143 Schlechteste Schleife: 8395 Beste : 9192

: 9192 Schlechteste: 6069 Beste : 8111

: 8111 Schlechteste: 9732 Beste :

-

: - Schlechteste: 6367 Beste : 5741

: 5741 Schlechteste: 3351 Geekbench 5 Single-Core : 1.179

: 1.179 Multi-Core: 3.591 Single-Core: 1155

1155 Multi-Core: 3356 Single : 1249

: 1249 Multi: 3864 Single: 846

846 Multi: 3324 Single: 1729

1729 Multi: 4714 Single: 1043

1043 Multi: 2876 Single : 1155

: 1155 Multi: 3356 Wieder ein Problem bei Qualcomms Prozessoren: Sie erhitzen sich im Inneren des Handys stark und sorgen so für zwei Probleme: Zum einen drosselt das Handy die Leistung des Prozessors (Thermal Throttling) auf Dauer, zum anderen wird das Handy unangenehm warm. Den Stresstest-Benchmark der App 3D Mark, der eine zwanzig-minütige Gaming-Session simuliert, brach das Handy sogar schon nach knapp 10 Minuten ab. Beim Zocken konnte ich hier aber keine Probleme feststellen. Lediglich die Erhitzung des Gehäuses war dabei störend.

Kamera: Schöne Point-and-Shoot-Knipse Das Xiaomi 12 bietet eine Triple-Kamera auf der Rückseite, bei der Ihr die Haupt- und Ultraweitwinkelkamera im Alltag gebrauchen könnt. Die Dritte im Bunde ist eine Telemakrokamera, deren Auflösung zu gering ist. Selfies nehmt Ihr mit 32 Megapixeln auf und Videos sogar in 8K bei 24 Bildern pro Sekunde. Gefällt: Schöne Bilder, sowohl tagsüber als auch nachts

Gute Leistung bei Videos

Aufgeräumte Kamera-App Gefällt nicht: Keine Telekamera Während es das Xiaomi 12 Pro in unserem Kamera-Blindtest nur auf den fünften Platz geschafft hat, hat das Basis-Modell nicht den Anspruch, ein Kamera-Flaggschiff zu sein. Somit erwartet Euch eine solide Schnappschuss-Kamera, die sowohl tagsüber als auch nachts für gute Bilder sorgt. In meiner Bildergalerie habe ich Euch dazu eine Auswahl an Beispielbildern zusammengestellt. Die Farben des Xiaomi 12 sind gesättigt und peppig. © NextPit Die HDR-Fähigkeiten des Handys sind solide. © NextPit Der Porträtmodus funktioniert auch ohne Menschen im Bild. © NextPit Hier ein Zoom-Vergleich: Ultraweitwinkel, ... © NextPit ... Weitwinkel, ... © NextPit ... Digitalzoom, ... © NextPit ... mehr Digitalzoom, ... © NextPit ..., und der Maximale 20-fach-Zoom. © NextPit Bei Kunstlicht performt das Handy ziemlich gut. © NextPit Die Makrokamera sorgt für gemischte Ergebnisse. © NextPit Etwas störend: Die Farben weichen zwischen Ultraweitwinkel und ... © NextPit ... Weitwinkel stark ab. © NextPit Noch eine Aufnahme bei Tag. © NextPit Mit Gegenlicht verhaut das Handy manchmal die Belichtung. © NextPit Ein Selfie mit der Selfie-Kamera, ... © NextPit ... und mit der Hauptkamera. © NextPit Im Nachtmodus überzeugen Porträts nicht. © NextPit Insgesamt ist der Nachtmodus aber solide. © NextPit Schön: Die Bilder wirken nicht zu stark aufgehellt. © NextPit Eine letzte Aufnahme! © NextPit Das Handy bietet allerdings keine dedizierte Telekamera. Ihr bekommt lediglich eine gezoomte Makrokamera, die Ihr nicht auf Objekte in der Ferne scharfstellen könnt. In der sehr aufgeräumten und hübschen Kamera-App könnt Ihr Euch zudem zwischen kreativen Modi wie Langzeitbelichtungen, Aufnahmen mit hoher Auflösung (50 Megapixeln) und einem umfassenden Profi-Modus entscheiden. Wie beim Pro-Modell legt Xiaomi zudem Fokus auf die Videoqualität. Während 8K auch im Jahr 2022 noch getrost zu ignorieren ist, machen Dual-Videos, Zeitlupe- und Zeitraffer sowie Filmeffekte Spaß. Letztere müsst Ihr leider erst herunterladen, was bei der ersten Nutzung störend ist, sofern Ihr nicht im heimischen WLAN seid. Das Xiaomi 12 liefert eine ordentliche Bildqualität, allerdings vermissen wir eine Telekamera. / © NextPit

Akku für 1,5 Tage Im Xiaomi 12 sitzt ein Akku mit 4.500 Milliamperestunden, den Ihr über 67 Watt schnell wieder aufladen könnt. Das benötigte Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, das Handy kabellos mit einer Leistung von 50 Watt aufzuladen. Reverse-Wireless-Charging zum Laden von anderen Handys oder Wearables ist auch mit an Bord. Gefällt: Solide Akkulaufzeit von etwa anderthalb Tagen

Schnelles Quick-Charging

Besonders schnelles Wireless-Charging Gefällt nicht: Nicht das schnellste Quick-Charging bei Xiaomi Hinsichtlich der Akkutechnologien macht Xiaomi im Jahr 2022 allen anderen Herstellern etwas vor. So bietet Xiaomi als einzige Quick-Charging mit 120 Watt in einem Handy unter 400 Euro an – in den eigenen Flaggschiffen fehlt dieses Feature aber leider. Dafür könnt Ihr den integrierten 4.500-mAh-Akku innerhalb von knapp 30 Minuten per 67 Watt aufladen. Im Alltag noch immer ein sehr guter Wert, der über denen von Samsung und Apple liegt. Das Xiaomi 12 ist in insgesamt drei verschiedenen Farben erhältlich – auf diesem Bild fehlt die graue Variante. / © NextPit Die integrierte Batterie hielt im Testzeitraum meist länger als einen Tag durch. Und das, obwohl Display und Prozessor recht viel Energie fressen. Hier spielt der Hersteller einen Trumpf aus, denn das Galaxy S22 erntet noch immer herbe Kritik wegen zu kurzer Akkulaufzeiten. Ist das S22 Eures Freundes leer, könnt Ihr es dank Reverse-Wireless-Charging übrigens mit dem Xiaomi 12 aufladen – ein wahrer Alpha-Move, möchte man meinen. Kabelloses Laden ist mit per 50 Watt übrigens auch besonders schnell. Während ein kompatibler Wireless-Charger im Lieferumfang fehlt, legt Xiaomi aber noch immer Quick-Charging-Ladegeräte in den Lieferumfang.