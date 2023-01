Xiaomi 13 Ultra: Für die globale Version soll es eine besondere Kamera geben

Das Xiaomi 13 Ultra wird noch besser als das Xiaomi 12S Ultra und 13 Pro!

In Sachen beste Fotos mit einem Smartphone habt Ihr das Xiaomi 12S Ultra zu dem Kamera-Smartphone 2022 gewählt. Leider kam das Device nicht außerhalb von China in die Verkaufsregale, was uns aber von einem ausführlichen Testbericht des Xiaomi 12S Ultra nicht abhielt. Inzwischen hat der Konzern – ebenfalls nur im Heimatland – das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro präsentiert. Auch diese Exemplare haben wir bereits in der NextPit-Redaktion. Das erste Hands-on zum Xiaomi 13 habe ich bereits abgeliefert und bin sichtlich begeistert. Mal sehen was Antoine zum Xiaomi 13 Pro zu berichten hat, wo ja der begehrte 1-Zoll-Bildsensor des 12S Ultra verbaut ist.

Explizit meine ich den Sony-IMX989-Image-Sensor, der nun ersten Informationen zufolge auch im Xiaomi 13 Ultra erscheinen soll. Wir sind noch nicht sicher, ob Xiaomi zum Mobile World Congress (MWC 2023) Ende Februar in Barcelona alle drei Modelle global vorstellen wird, oder das Xiaomi 13 Ultra separat im Sommer oder später erscheint. Was wir jedoch wissen, es muss noch besser werden als das 12S Ultra und das aktuelle 13 Pro.

So sollen laut dem Tippgeber "Ice Universe" zusätzlich zu dem 1-Zoll-Bildsensor noch drei weitere 50-Megapixel-Kameras verbaut sein. Angeblich alle auf Basis des nagelneuen Sony IMX858, der eine Größe von 1/1.75 Zoll besitzt. Vorgestellt werden uns diese insgesamt vier Kameras als eine Haupt-, eine Ultraweitwinkel-, eine Telezoom- und eine Periskop-Kamera. Letztere soll eine 5-fache verlustfreie Vergrößerung bieten. Bei der Telezoom-Kamera ist es immerhin noch ein 3-facher Zoom.

Doch das war es längst noch nicht: So hat auch der recht bekannte und zuverlässige Tippgeber "Digital Chat Station" auf dem chinesischen sozialen Netzwerk etwas zu der Leica-Quad-Kamera des Xiaomi 13 Ultra beizutragen. Seinen Quellen zufolge wird die 1-Zoll-Hauptkamera mit einem 6P-Objektiv ausgestattet sein, die eine variable Blende bieten wird. Leider nicht wie bei dem Huawei Mate 50 Pro (zum Hands-on) eine 10-fache variable Blende (wobei diese Aussage von uns noch nicht final überprüft wurde), sondern eine 2-fache Blende, wie sie seinerzeit auch in dem Samsung Galaxy S9 verbaut wurde. Allerdings ist sich der Leaker nicht sicher, ob Xiaomi es für einen Einsatz im 13 Ultra rechtzeitig schafft.

Das Xiaomi 13 Ultra bekommt harte Konkurrenz, beispielsweise von der 200-MP-Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra. Was wird Euer Favorit 2023? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare.