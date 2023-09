Xiaomi 13T & Xiaomi 13T Pro vorgestellt: Beide Leica-Handys im Vergleich

Xiaomi 13T Pro und Xiaomi 13T: Die technischen Daten im Vergleich

Bevor wir uns ausführlich mit den neuesten Xiaomi-Smartphones beschäftigen, schauen wir zunächst wie immer in unserer Tabelle auf die technischen Daten:

Pro-Modell Basis-Modell Produkt Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T UVP ab 799,90 € 649,90 € Bild Bewertungen Xiaomi 13T Pro - Zum Testbericht Noch nicht getestet Display 6,67" AMOLED-Display

2.712 × 1.220 px (446 ppi)

144 Hz Bildwiederholrate

480 Hz Touchrate

max. 1.200 Nits (HBM)

max. 2.600 Nits (Peak)

HDR10+ | DCI-P3 | Dolby Vision SoC MediaTek Dimensity 9200+

4-nm-Prozess

ARM Immortalis G715 GPU MediaTek Dimensity 8200-Ultra

4-nm-Prozess

ARM Mali-G610 GPU Speicher 256 GB, 512 GB und 1 TB 256 GB microSD ❌ Software Android 13 / MIUI 14.0.6.0 Hauptkamera 50 MP | f1.9 Blende | 1/2.8 Zoll | 1.22 µm Pixel Size | 24 mm | OIS

Super-Pixel-Technologie | 2.44 µm Pixel Size

Leica Vario-Summicron 1:1,9-2,2/15-50 mm ASPH

7P asphärische Linse Ultraweitwinkel / Makro 12 MP | f/2.2 Blende | 120° Blickwinkel | Macro

5P asphärische Linse Teleobjektiv 50 MP | f/1.9 Blende

5P asphärische Linse Selfie 20 MP | f/2.2 Audio Stereo, Dolby Atmos Akku 5.000 mAh Ladegeschwindigkeit Max. 120 W HyperCharge Max. 67 W HyperCharge Wireless Charging ❌ Robustheit IP68 Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4 Farben Alpine Blue, Meadow Green, Black Meadow Green, Black Maße und Gewicht 162,2 x 75,7 x 8,49 mm | 206 g – Meadow Green, Black

162,2 x 75,7 x 8,62 mm | 200 g – Alpine Blue 162,2 x 75,7 x 8,49 mm | 197 g Zum Angebot* Preis prüfen Preis prüfen

Das Spec-Sheet verrät uns bereits, dass sich beide Modelle sehr viele Elemente teilen. So sind beide identisch groß und teilen sich auch (fast) die identische Leica-Triple-Cam. In der Folge gehen wir auf die Details ein, die aber auf Basis dieser technischen Daten verglichen werden. Während unser Testbericht des Xiaomi 13 Pro bereits live ist, warten wir noch auf das Basis-Modell. Sobald wir das dann auch getestet haben, aktualisieren wir diesen Beitrag entsprechend.

Inhaltsverzeichnis:

Xiaomi 13T vs. Xiaomi 13T Pro: Design und Display

Unterschiede beim Design? Nichts, nada, Null! Beide Geräte sind exakt gleich groß und messen 162,2 x 75,7 x 8,49 mm. Das Xiaomi 13T Pro gibt es auch in einer blauen Ausführung mit veganem Leder, die mit 8,62 mm ein klein wenig dicker ist. Dafür ist sie auch mit 200 g etwas leichter als die 206 g bei den anderen beiden Farbvarianten Grün und Schwarz. Oh, Moment mal! Da haben wir doch einen Unterschied, denn das Xiaomi 13T ist trotz gleicher Maße etwas leichter. Wer weiß, wo Xiaomi unter der Haube diese paar Gramm hergeholt hat.

Ich hab so eine Ahnung, dass die Glasrückseite speziell beim schwarzen Modell sehnsüchtig auf Eure Fingerabdrücke wartet. / © nextpit

Davon ab sind alle Modelle in Grün und Schwarz hinten wie vorn mit Glas ausgestattet, wobei zumindest beim Display Corning Gorilla Glass 5 zum Einsatz kommt. Auch die Kamera-Sektion mit Dreifach-Knipse sieht auf allen Modellen identisch aus und zeigt uns das prestigeträchtige Leica-Logo. Erfreulicherweise hat Xiaomi beiden Geräten eine IP68-Zertifizierung spendiert, die somit wasser- und staubdicht sind. Die Zertifizierung ist für das chinesische Unternehmen wahrlich nicht selbstverständlich. Die Suche nach einem microSD-Slot oder einen Anschluss für eine Audioklinke könnt Ihr Euch allerdings an beiden Smartphones sparen.

Beide Modelle setzen auf ein gelungenes AMOLED-Display mit 144 Hz Bildwiederholrate. / © nextpit

Das Display ist auch bei beiden Devices exakt gleich: 6,67 Zoll AMOLED, 2.712 x 1.220 px (446 ppi) und eine Bildwiederholrate von erfreulich hohen 144 Hz, so lauten die Eckdaten. Die maximale Helligkeit ist mit 1.200 Nits (Peak 2.600 Nits) ebenso identisch wie der Support für Dolby Vision und HDR10+ sowie die hundertprozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.

Xiaomi 13T vs. Xiaomi 13T Pro: SoC und Leistung

Hier unterscheiden sich das Xiaomi 13T und das Xiaomi 13T Pro voneinander. Das Pro-Gerät vertraut auf den MediaTek Dimensity 9200+, das aktuelle Spitzen-SoC aus dem Hause MediaTek. Ihm zur Seite steht die ARM-basierte Immortalis-G715-GPU. Das Xiaomi 13T hingegen ist mit dem ebenfalls von MediaTek gefertigten Dimensity 8200 Ultra ausgestattet, in Kombination mit der Mali-G610-GPU. Dieser Prozessor stellt eher MediaTeks Aushängeschild im gehobenen Mittelklasse-Bereich dar. Beide SoCs werden im 4nm-Verfahren gefertigt.

Sobald wir beide Modelle getestet haben, werfen wir an dieser Stelle auch einen Blick auf die Benchmark-Tests. Bis dahin verrate ich Euch aber schon einmal, dass wir es mit unterschiedlichen Speicher-Konfigurationen zu tun haben: Das Xiaomi 13T präsentiert sich uns in einer einzigen Ausführung mit 8 GB RAM und einem nicht erweiterbaren Speicher von 256 GB. Das Xiaomi 13T Pro hingegen gibt es mit 12 GB RAM und wahlweise 256 GB oder 512 GB Speicher. Für die ganz Gierigen unter Euch gibt es dann das Spitzenmodell mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher.

Neben der stärkeren Leistung und den unterschiedlichen Speicher-Möglichkeiten unterscheidet sich das Xiaomi 13T Pro noch in einem weiteren Punkt vom kleinen Bruder: Anstelle von Wi-Fi 6 wird hier schon Wi-Fi 7 unterstützt.

Xiaomi 13T vs. Xiaomi 13T Pro: Kamera-Modul

So! Im Kamera-Teil wird es immer besonders spannend, denn hier trennt sich die Spreu vom Weizen und die wahren Spitzenmodelle distanzieren ihre günstigeren Ableger. Aber Überraschung: Hier ist dem nicht so, denn beide Modelle setzen auf die zusammen mit Partner Leica entwickelten Triple-Cams.

Logischerweise weist Xiaomi prominent auf seine Leica-Partnerschaft hin. / © nextpit

Angeführt wird das Sensoren-Trio von der Hauptkamera mit 50 MP und 24 mm Brennweite, wobei es sich hier explizit um den IMX707 von Sony handelt. Zur Hauptkamera mit asphärischer 7P-Linse gesellen sich die 12-MP-Ultraweitwinkel-Cam sowie die Tele-Kamera mit 50 MP. Die Leica-Partnerschaft spielt Xiaomi mit zwei originalen Leica-Fotostilen (Authentic Look und Vibrant Look) und sechs Leica-Filtern aus.

Da auch die Selfie-Shooter mit 20 MP identisch sind, dürft Ihr davon ausgehen, dass die Kamera-Experience bei beiden Smartphones nahezu identisch sein wird? Wieso nahezu? Weil das Pro dank des besseren Prozessors hauchzart vorn liegt, beispielsweise 8K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde erlaubt.

Xiaomi 13T vs. Xiaomi 13T Pro: Software

Bei der Software marschieren beide Geräte dann wieder einheitlich voran, weswegen wir uns hier kurzfassen können. Und "voran" ist schon das Stichwort: verspricht uns Xiaomi doch fortschrittliche vier Jahre Support für große Systemupdates, sowie fünf Jahre Sicherheitsupdates. Auf den beiden Handys findet Ihr – wenig überraschend – Android 13 auf Basis der MIUI 14 vor. Leider auch keine Überraschung: Auf dem Xiaomi 13T und dem Xiaomi 13T Pro findet sich auch jeweils wieder eine ganze Ladung Bloatware.

Xiaomi 13T vs. Xiaomi 13T Pro: Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Wie viele andere chinesische Hersteller, ist auch Xiaomi immer vorn mit dabei, wenn es um Smartphones geht, deren Akkus besonders schnell geladen werden können. Beim Akku des Xiaomi 13T Pro gelingt das mit 120 W. Bedeutet für Euch, dass die Batterie mit einer Kapazität von 5.000 mAh dank "HyperCharge"-Technologie in lediglich 19 Minuten komplett aufgeladen sein soll. Das behauptet zumindest der Hersteller – wir benötigten in unserem Test für einmal volltanken 38 Minuten!

Dagegen fällt das Xiaomi 13T mit seinem popeligen 67-W-"TurboCharge"-Akku natürlich etwas ab. Aber wir wollen mal nicht meckern, denn auch dieser 5.000-mAh-Akku soll in 42 Minuten zu 100 Prozent geladen sein. Aber auch hier frei dem Motto: Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser.

Dass es das noch gibt: Ein Charger im Lieferumfang! / © nextpit

Schön: Xiaomi packt in beide Boxen den Charger. Nicht so schön: Kabellos Laden könnt Ihr leider abhaken. Doch dafür sind die T-Modelle bekannt. Bezüglich der Akkulaufzeit verweise ich auch hier wieder auf den Test des Xiaomi 13T Pro und auf das noch ausstehende Review des Xiaomi 13T, hab’ aber noch ein zusätzliches Schmankerl für Euch: In einem weiteren Artikel wird nextpit sich explizit mit dem Akku des Xiaomi 13T Pro auseinandersetzen. Den Link gibt es hier, sobald der Beitrag online geht.

Xiaomi 13T vs. Xiaomi 13T Pro: Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 13T Pro und das Xiaomi 13T ist ab sofort in den Farben Alpine Blue, Meadow Green und Black auf der Xiaomi-Seite sowie bei der Telekom, O2 Telefónica, Vodafone, 1&1, Mobilcom Debitel (Freenet), Powwow (Sparhandy, Deinhandy, Handystar), MediaMarkt, Saturn, Otto, Expert und Amazon erhältlich. Das Xiaomi 13T Pro gibt es wie oben erwähnt in drei Speichervarianten, während das Xiaomi 13T in einer Speichervariante angeboten wird.

Zum Marktstart gibt es vom 26.09.2023 bis zum 11.10.2023 beim Kauf eines Xiaomi 13T Pro oder 13T auf allen Kanälen gratis ein Redmi Pad SE im Wert von 199,90 Euro (UVP) hinzu. Leider ist das Xiaomi 13T Pro mit 12 GB + 256 GB von der Aktion ausgenommen. Hier alle Modelle und Preise im Überblick:

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T 8 GB RAM + 256 GB ROM – 649,90 € 12 GB RAM + 256 GB ROM 799,90 € – 12 GB RAM + 512 GB ROM 899,90 € – 16 GB RAM + 1 TB ROM 999,90 € –

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro

Fazit

Also MaTT hat das Xiaomi 13 Pro offensichtlich schon mal überzeugt. / © nextpit

Die Strategie Xiaomis ist ein wenig ungewöhnlich, wenn wir diese beiden Modelle mit der Konkurrenz vergleichen. Meistens erhält das teurere Gerät das größere Display, den fetteren Akku und nicht selten auch eine überlegene Cam. In diesem Bereich befinden sich allerdings Xiaomi 13T und 13T Pro auf Augenhöhe.

Die Unterschiede sehen wir stattdessen bei der Performance und den Speicheroptionen, außerdem bei der schnelleren Lade-Performance des Pro-Modells. Offen gesagt macht es das für mich als Konsumenten einfacher, mich für das passende Handy zu entscheiden. Reichen mir die geringere Performance und 256 Speicher, gibt es kaum einen Grund, mehr als knapp 650 Euro auf den Tisch zu blättern. Soll es mehr sein, investiert Ihr halt dementsprechend.

Im Endeffekt hat Xiaomi hier zwei ziemlich spannende Modelle enthüllt, die als Allrounder einen fairen Preis mit starker Technik kombinieren. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob Ihr das ähnlich seht, oder ob Ihr kritischer auf beide Modelle blickt.