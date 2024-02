Das Xiaomi 14 Ultra kommt – so seid Ihr live beim Launch-Event dabei

Wenige Tage nach dem China-Launch präsentiert uns Xiaomi heute, am 25. Februar, in Barcelona nun auch die globale Version des Xiaomi 14 Ultra. Auch das Basismodell Xiaomi 14 wird für hiesige Märkte im Rahmen des Mobile World Congress enthüllt. Möglicherweise erwarten uns noch weitere Hardware-Überraschungen – und Ihr könnt all das selbst im Livestream verfolgen. nextpit verrät Euch, was Ihr tun müsst.

Seit Donnerstag ist das Xiaomi 14 Ultra in China offiziell – und nur drei Tage später werden wir erfreulicherweise schon mit "unserer" Version dieses Premium-Smartphones bedacht. Mit dem Mobile World Congress in Barcelona hat sich Xiaomi die – mit Blick auf Smartphones – wichtigste Messe der Welt als passenden Rahmen gewählt. Als Claim hat Xiaomi "Lens to Legend" gewählt, was bereits darauf hinweist, dass man zusammen mit Partner Leica die Kamerafähigkeiten in den Fokus rücken wird. Der deutschsprachige Claim "Für legendäre Momente" wirkt hingegen etwas weniger spektakulär, wenn Ihr mich fragt.

Ihr könnt per Livestream dabei sein, wenn das Xiaomi 14 Ultra präsentiert wird

Wenn sich heute (25.2.) in der spanischen Stadt um 15 Uhr der Vorhang hebt, werden wir dann auch das in China längst gelaunchte Basismodell namens Xiaomi 14 als globales Modell zu sehen bekommen. Das chinesische Xiaomi 14 (zum Hands-on) konnten wir ebenso wie das Xiaomi 14 Pro (zum Hands-on) ein wenig unter die Lupe nehmen. Ob das Pro-Modell tatsächlich ebenso wie Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra nach Deutschland kommt, scheint noch unsicher. Leaks lassen befürchten, dass uns das Pro vorenthalten wird.

Im Stream werdet Ihr dann live dabei sein können, wenn die Antwort auf die Frage nach dem Pro gegeben wird, und – viel wichtiger – Xiaomis absolute Flaggschiff für 2024 aus dem Hut zaubert. Die Xiaomi-Seite weist per Countdown bereits auf das Event hin und erklärt auch, dass Ihr schon ab 14.30 Uhr den Chat zum Launch nutzen könnt. Wer dabei sein möchte, schaut auf der verlinkten Seite vorbei, oder bleibt einfach hier und zieht sich den eingebundenen Livestream rein:

Nutzt also gerne diesen Beitrag, um Euch den Livestream zu Xiaomis MWC-Event reinzuziehen. Das hätte für Euch auch den Vorteil, dass Ihr schon am richtigen Ort seid, bevor wir Euch hier mit Xiaomi-Content zuballern. Wie Ihr Euch denkt, haben wir auch dieses Jahr wieder Kolleg:innen nach Barcelona geschickt. Es gibt hier bei nextpit also im Laufe des Tages auch ganz ofenfrische News und erste Eindrücke der neuen Hardware.

Was dürfen wir noch erwarten?

Wie meistens, hat Xiaomi bestimmt auch dieses Mal neben der Smartphone-Reihe weitere Hardware im Gepäck. Gut möglich, dass Ihr am Xiaomi-Stand auch das Xiaomi Car bestaunen könnt, aber beim Launch-Event dürfte die Karre eher keine Rolle spielen. Stattdessen dürft Ihr Euch auf Wearables einstellen! Mit der Xiaomi Watch 2 scheint ein Kandidat bereits festzustehen. Bei Amazon konnte nämlich jemand die Füße offensichtlich nicht stillhalten und veröffentlichte verfrüht eine (mittlerweile wieder offline genommene) Produktseite. Stellt Euch also darauf ein, dass die Xiaomi Watch 2 Pro (Kurztest) in Barcelona ein kleines Schwesterchen mit einer UVP knapp unter 200 Euro erhält.

Welche Hardware uns sonst noch erwartet, finden wir dann beim Livestream heraus, aber zumindest dürfen wir uns auf weitere Informationen zu HyperOS freuen. Xiaomi wird uns also vermutlich zum MWC wieder ein vollgepacktes Päckchen an Innovationen präsentieren. Deswegen solltet Ihr nextpit heute Nachmittag gleich doppelt im Blick behalten: Um dem Livestream zu folgen – und natürlich, um anschließend alle wichtigen Informationen zum Gezeigten abzugreifen.

Wer bis dahin noch Langeweile hat, prägt sich noch flott die Specs der bislang besten Xiaomi-Smartphones ein, oder schaut auf der Xiaomi-Seite vorbei. Dort gibt es wie erwähnt ab 14:30 Uhr den Livestream-Chat und die Chance, 100 Mi Points oder gar ein kostenloses Geschenk abzugreifen.

Seid Ihr gespannt auf das Xiaomi-Live-Event? Oder eher kalt wie eine Hundeschnauze, weil Xiaomi in China ja bereits vorgelegt hat? Schreibt es uns gern in die Kommentare, ebenso wie Eure ersten Eindrücke zum Xiaomi 14 Ultra.