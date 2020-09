Xiaomi Mi 10T Pro im Hands-On: OnePlus muss sich warm anziehen

Xiaomi Mi 10T Pro: Das gefällt mir schon jetzt

Dreifach-Fotomodul mit 108 MP

Der große 108-MP-Sensor sorgt schnell dafür, dass die Kamera-App sofort ausprobieren möchte. Wir erinnern uns an das Xiaomi Mi Note 10, das vor dem Samsung Galaxy S20 Ultra das erste in Europa auf den Markt gebrachte Smartphone war, das einen Sensor mit einer so hohen Auflösung aufwies.

Das 108 MP Dreifach-Fotomodul des Xiaomi MI 10T Pro / © NextPit

Um es kurz zu machen: Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich das dreifache Fotomodul:

ein 108 MP Hauptsensor mit einer Größe von 1/1,33" und einer Blende von F/1,69 mit Pixel-Bining (4 in 1 Super-Pixel), einem FOV von 82° und OIS (optische Stabilisierung)

mit einer Größe von 1/1,33" und einer Blende von F/1,69 mit Pixel-Bining (4 in 1 Super-Pixel), einem FOV von 82° und OIS (optische Stabilisierung) ein 13 MP Ultra-Weitwinkel-Sensor mit einer Größe von 1/3,06" und einer Blende von F/2,4, ein 123° FOV

mit einer Größe von 1/3,06" und einer Blende von F/2,4, ein 123° FOV 5 MP Makro-Sensor mit 1/5" Größe und F/2,4 Öffnung, 82° FOV und Autofokus (2-10 cm vom Motiv entfernt)

Die Selfie-Kamera verfügt über einen 20 MP-Sensor mit einer Größe von 1/3,4" und einer Blende von F/2,2 mit 77,7° FOV und Pixel-Bining-Technologie.

Auf dem Papier hat die Xiaomi Mi 10T Pro fast alles, was das Herz begehrt. Alles, was fehlt, war ein spezielles Teleobjektiv, um einen möglichst vielseitigen Objektivsatz zu gewährleisten, aber der Hersteller hat keinen Fehler gemacht.

Wir können daher eine digitale Vergrößerung erwarten, die sich auf die hohe Auflösung des Hauptsensors von 108 MP stützt, um das Bild zu beschneiden und zuzuschneiden und die Vergrößerung anzuwenden. Hoffentlich wird Xiaomis Software-Verarbeitung den Detailverlust begrenzen.

Der 144 Hz LCD-Bildschirm

Ja, ein LCD-Bildschirm ist in einem Flaggschiff ein wenig herzzerreißend. Aber Xiaomi verspricht: "Das Mi 10T Pro hat einen der besten LCD-Bildschirme", die derzeit in ein Smartphone eingebaut sind.

Auf jeden Fall sollte die vom Hersteller versprochene maximale Leuchtkraft von 650 nits eine gute Lesbarkeit unter allen Umständen gewährleisten. Andererseits ist zu befürchten, dass der Kontrast im Vergleich zu einem AMOLED-Panel weniger stark ausgeprägt ist und die Reflexionsstärke stärker ausgeprägt sein könnte.

Der LCD-Bildschirm der Xiaomi Mi 10T Pro tauscht die Amoled-Technologie gegen in 144 Hz / © NextPit

Das Xiaomi MI 10T Pro verfügt über ein 6,67-Zoll-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Eine Funktion, die derzeit größtenteils nur bei Gaming-Smartphones zu sehen ist. Diese Aktualisierungsrate ist natürlich dynamisch, so dass sie sich an die Nutzung des Smartphones und der aktuellen Anwendung anpasst und zwischen 60 und 144 Hz wechselt, um den Akku zu schonen.

Um ehrlich zu sein, habe ich nichts gegen LCD-Bildschirme. Sie sind sehr gut auf dem Markt, und ich bevorzuge ein 144 Hz LCD vor einem 60 Hz Amoled. Aber es ist eine persönliche Entscheidung, das gebe ich zu. Ob das Xiaomi Mi 10T Pro in diesem Punkt hält, was sie verspricht, wird sich nach einem ausführlichen Test erst noch zeigen.

Snapdragon 865

Es ist schwierig (aber nicht unmöglich), ein Android-Smartphone mit einem Snapdragon 865 unter 600 Euro zu finden. Natürlich kann ich die Leistung des Xiaomi Mi 10T Pro nicht kommentieren, ohne einen Benchmark gemacht zu haben oder sie bei ressourcenhungrigen Spielen an die Leistungsgrenze gebracht zu haben.

Aber es ist immer eine gute Nachricht, dieses SoC in einem Android-Flaggschiff zu finden, wenn man seine Geschichte auf allen Modellen betrachtet, die wir bisher getestet haben. Es bleibt nur noch abzuwarten, wie Xiaomi über das Temperament-Management nachgedacht hat, um die thermische Drosselung zu begrenzen und eine möglichst lange gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Mir ist auch das Vorhandensein eines Spielmodus zur Optimierung der Spielleistung aufgefallen.

Das Xiaomi Mi 10T Pro enthält den Snapdragon 865 für weniger als 600 Euro. / © NextPit

Xiaomi machte keine Angaben zu seinem internen Kühlsystem. In jedem Fall versprechen der Prozessor und sein Grafikprozessor Adreno 660 in Verbindung mit 8 GB LPDDR 5 RAM und UFS 3.1-Speicher auf dem Papier eine gute Leistung im Spiel.