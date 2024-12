Globaler Starttermin für das Xiaomi Pad 7

Konkret geht's in Indien los. Das Xiaomi Pad 7 wird am 10. Januar 2025 in Zusammenarbeit mit Amazon dort offiziell erscheinen. Auch wenn Xiaomi noch keine konkreten Zeitpläne für weitere Märkte genannt hat, zeigt die Erfahrung, dass es demnächst auch in anderen Regionen losgeht. Ähnlich gestaffelt lief der Marktstart auch beim Vorgänger Xiaomi Pad 6 ab.

Das Xiaomi Pad 7 wird mit offiziellem Zubehör wie einer Tastatur auf den Markt kommen. / © Xiaomi

Eine Einschränkung bleibt aber wohl vorerst bestehen: Zumindest sieht es so aus, als käme zunächst nur das Standardmodell Xiaomi Pad 7 auf den globalen Markt. Zumindest für das höherwertige Xiaomi Pad 7 Pro gibt es bislang noch keine Anzeigen für einen Marktstart außerhalb von China.

Xiaomi Pad 7: Spezifikationen und Preise

Wenn die globale Version dem chinesischen Pendant entspricht, wird das Xiaomi Pad 7 gegenüber dem Vorgänger erhebliche Hardware-Upgrades mitbringen. Das Tablet hat ein hochauflösendes 11-Zoll-LCD mit einem Seitenverhältnis von 3:2 für mehr Produktivität. Außerdem hat der Hersteller die Bildwiederholfrequenz auf 144 Hz erhöht – beim Vorgänger gab's noch 120 Hz.

Unter der Haube arbeitet der Snapdragon 7+ Gen 3, ein Chipsatz aus Qualcomms Mittelklasse mit deutlich mehr Rechen- und Grafikleistung als beim Vorgängermodel. Dazu gibt's 8 GB Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB Speicher. Die Hauptkamera wurde auf einen größeren 13-MP-Sensor aufgerüstet, während die Frontkamera jetzt mit 8 MP für schärfere Selfies und Videoanrufe ausgestattet ist.

Das Xiaomi Pad 7 wird in den Farben Schwarz, Blau und Grün erhältlich sein, wobei noch unklar ist, ob alle Varianten weltweit angeboten werden. Zu den weiteren Features gehören vier Stereolautsprecher, ein größerer 8.850-mAh-Akku und ein USB-C/3.2-Anschluss, der 45-Watt-Schnellladung unterstützt.

Xiaomi hat zwar noch keine Preisangaben für das Pad 7 gemacht, aber es wird erwartet, dass es sich eng an das Pad 6 anlehnt. Hier lag die unverbindliche Preisempfehlung bei 279 Euro für das kleinste Modell. Diese aggressive Preisgestaltung würde das Pad 7 als starke Alternative zum Galaxy Tab S9 FE von Samsung und sogar zum günstigeren Galaxy Tab A9 positionieren.

