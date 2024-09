Bei dem Angebot handelt es sich um die etwas abgespeckte Variante des Smart Air Purifier 4 von Xiaomi, mit einer dennoch guten Leistung. Mit den Abmessungen von 240 × 240 × 533,5 mm ist der Luftreiniger kleiner als sein Vorgängermodell und nimmt somit kaum Platz in Eurer Wohnung weg. Was das Gerät noch alles leistet, schauen wir uns jetzt genauer an.

Das kann der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Mit einer Leistung von maximal 33 Watt handelt es sich hier um ein eher energiesparendes Modell. Xiaomi errechnet daraus einen Energieverbrauch von circa 0,8 kWh pro 24 Stunden Betriebszeit. Läuft der Luftreiniger zum Hochbetrieb auf, etwa während Ihr kocht, erzeugt er dabei eine Lautstärke von 61 dB, was etwa einem Fernseher in Zimmerlautstärke gleichkommt. Im "Schlafmodus" ist er mit 33 dB kaum lauter als ein Flüstern.

Aufgrund der Reinigungsleistung von PM-CADR 360 m³/h und FCADR 120 m³/h eignet er sich am besten für Räume mit einer Fläche von bis zu 43 m². Dabei entfernt er bis zu 99,97 Prozent der Partikel mit einer Größe von bis zu 0,3 μm aus der Luft. Sein Display zeigt Euch bei Benutzung unter anderem auch die Partikelbelastung in der Umgebungsluft an.

Neben Pollen, Hautschuppen und Zigarettenrauch filtert der Smart Air Purifier 4 Lite auch krankheitserregende Viren und Bakterien. Der Filter mit Aktivkohle beseitigt dabei auch effektiv Dämpfe und unangenehme Gerüche.

Xiaomi empfiehlt, den Filter alle sechs bis zwölf Monate zu wechseln. Wenn Ihr den Luftreiniger mit Xiaomi-Home-App verknüpft, erinnert Euch diese praktischerweise direkt ans Wechseln. Aktuell spart Ihr nicht nur beim Luftreiniger, sondern auch beim Filter. Statt 49,99 Euro gibt es den Xiaomi-Luftfilter für 44,99 Euro*. Über die App könnt Ihr den 4 Lite auch von unterwegs aus steuern. Eine Steuerung per Sprachbefehl über Alexa oder den Google Assistant erlaubt Euch Xiaomi ebenfalls.

Fazit zum Luftreiniger

Wenn Ihr unter Allergien leidet, Haustiere habt oder einfach gerne saubere Luft zu Hause haben wollt, könnte dieser Deal für Euch wirklich interessant sein. Ihr bekommt hier, ohne ein Vermögen auszugeben, einen wirklich guten Luftreiniger von Xiaomi. Der Preis von nur 89 Euro ist dabei wirklich unschlagbar. Ihr bekommt ihn zudem aktuell nämlich nirgendwo günstiger.