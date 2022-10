Gaming-Laptops am Prime Day: Razer Blade über 1000 Euro günstiger!

Der Gaming-Spezialist Razer nimmt auch dieses Jahr wieder am Prime Day von Amazon teil. Viele Produkte sind daher jetzt exklusiv für Prime-Mitglieder günstiger zu haben. Wenn Ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Maus oder Tastatur, nach Kopfhörern, einer Kamera und/oder einem Laptop seid, dann habt Ihr hier vielleicht Glück und findet ein passendes Angebot.

Razer Blade 17 Pro und Razer Blade 15 Gaming-Laptop im Angebot

Die Laptops der Marke Razer haben generell einen guten Ruf. Die Laptops weisen in der Regel eine kompakte Bauweise auf und haben dennoch ordentlich Power, so wie es für einen Gaming-Laptop sein muss. Die Gaming-Notebooks gibt es in unzähligen Varianten mit vielen verschiedenen Ausstattungs-Varianten. Einige der Geräte sind zum Prime Day exklusiv im Angebot.

Wir haben für Euch zum Beispiel einen Blick auf das Gaming-Laptop Razer Bade 15 geworfen. Das Gerät war früher gelistet für 2799,99 Euro und ist jetzt im Angebot für 1599 Euro (zuletzt aktualisiert am 11.10.2022 11:30 Uhr). Das Gerät kommt mit der "noch" aktuellen RTX 3070 und einem Intel Core i7. Je nach Ausstattungswunsch lassen sich sowohl bei Grafik als auch Prozessor auch "bessere" Modelle auswählen, zum Beispiel die RTX 3080 Ti oder einen Intel Core i9 der 12. Generation. Das spiegelt sich dann natürlich auch im Preis wieder. Wer es gerne etwas größer haben möchte als 15 Zoll, kann auch zum Razer Blade 17 Pro greifen, welches es ebenfalls im Angebot gibt. Die Ausstattungsmöglichkeiten sind ähnlich und lassen sich auch hier anpassen.

Tastaturen, Mäuse und weiteres von Razer zum Amazon Prime Day

Neben den Laptops gibt es aber noch weitere Produkte von Razer im Angebot. Zum Beispiel ist aktuell die Razer Huntsman Mini Tastatur mit opto-mechanischen Schaltern im kompakten Layout im Angebot. Außerdem haben wir die Razer Basilisk Ultimate zum bisher günstigsten Preis gefunden für 84,99 Euro. Diese kabellose Maus kann ich aus eigener Erfahrung wirklich empfehlen, und die derzeit 85 Euro ist sie in jedem Fall wert. Mit dem Razer Kraken X haben wir auch ein Paar günstige Kopfhörer für Euch rausgesucht. Es gibt noch viele weitere Deals von Razer – am besten Ihr schaut einmal im Razer Store bei Amazon vorbei.

