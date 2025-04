Endlich: Diese Gemini-Live-Funktion ist ab sofort kostenlos

Wie auf X angekündigt, erweitert Google die Verfügbarkeit von Gemini Live Kamera und Bildschirmfreigabe auf Nutzer/innen ohne Gemini Advanced Abonnement. Das bedeutet, dass ein One-AI-Premium-Abo nicht mehr erforderlich ist, um diese Funktion zu nutzen.

Die Gemini-Live-Funktion in der App nutzt das Project Astra Modell, das für visuelles Kontextbewusstsein und einen eher agentenähnlichen Ansatz entwickelt wurde. Wenn Ihr die Funktion nutzt, könnt ihr euren aktuellen Telefonbildschirm oder eine Live-Ansicht über die Kamera eures Geräts teilen. Von dort aus könnt ihr mit Gemini Live per Spracheingabe interagieren und Fragen stellen, die von der Identifizierung von Objekten bis hin zum Verständnis dessen reichen, was auf eurem Bildschirm in Echtzeit zu sehen ist.

Das Teilen der Kameraansicht funktioniert wie ein visueller Assistent mit Objekt- und Texterkennungsfunktionen, der dir helfen kann, die Umgebung zu erkennen oder Matheaufgaben zu lösen. Die Option zur Bildschirmfreigabe ergänzt die bereits vorhandenen Funktionen von Gemini: Fragt nach diesem Bild oder Frag nach dieser PDF.

