Android-Pionier HTC präsentiert neues Budget-Smartphone!

Den taiwanischen Hersteller HTC kennen die meisten vermutlich nur – wenn überhaupt – als Hersteller von VR-Brillen wie der HTC Vive XR Elite (Heads-on) . Doch HTC gilt allgemein als Android-Pionier und jenes Urgestein hat nun ein weiteres Android-Smartphone mit dem HTC Wildfire E2 Play im Heimatland präsentiert. Was das Budget-Smartphones zu bieten hat, eruieren wir in diesem Beitrag.

HTC Wildfire E2 Play

HTC ist back in Business oder wie oder was? Fast war ich geneigt, die Überschrift in Richtung "HTC bringt die Notch-Kamera, den rückseitigen Fingerprint und den microSD-Card-Slot zurück" zu veröffentlichen – war aber zu lang. Nur die Wenigsten kennen vermutlich noch HTC als Smartphone-Hersteller, das seinerzeit mit dem HTC One und dem ersten Aluminium-Unibody-Gehäuse für große Furore gesorgt hat. Nun gibt es auf der Homepage ein neues Smartphone zu entdecken: das HTC Wildfire E2 Play!

Dabei handelt es sich um ein Budget-Smartphone mit einem 6,82 Zoll großem IPS-Waterdrop-Display. Genau in jener Notch befindet sich eine 8-MP-Frontkamera mit einer Blende von f/2.2 und der Funktion, das Smartphone mit einem Gesichtsscan zu entsperren. Die Auflösung des Bildschirms beträgt 1.640 x 720 Pixel. Auf der Rückseite geht es aber mit unserer Zeitreise weiter:

Budget-Smartphone mit Quad-Kamera. / © HTC | edit by NextPit

Denn dort befindet sich mittig im oberen Drittel ein Fingerabdruck-Sensor. Oben links ein rechteckiges Array, welches glatt vier Kameras beherbergt. Eine 48-MP-Hauptkamera, zwei 2-MP Porträt- und Makro-Kamera und eine 5-MP Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einer maximalen Blendenöffnung von f/2.2.

Den Antrieb übernimmt ein Unisoc Tiger 606, den auch Nokia im T10 oder Samsung im A03 verbaut hat. Also ein im 12-Nanometer-Prozess gefertigter Octa-Core-Prozessor, mit einer maximalen Taktrate von 1,6 GHz (2x ARM Cortex A75) und dem grafischen Beistand von einer ARM Mali G57 MP1 GPU (Graphics Processing Unit). Dazu gibt es 8 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher. Wie bereits erwähnt, bis auf zusätzliche 256 GB via microSD-Speicherkarte erweiterbar.

Das HTC Wildfire E2 Play präsentiert sich mit einem 4.600 mAh starkem Akku. / © HTC | edit by NextPit

Zum Abschluss sei auch die Akkukapazität des 174,2 x 78,6 x 9,3 mm großen und 210 g schweren HTC Wildfire E2 Play mit 4.600 mAh genannt. Das Budget-Smartphone wird es zumindest in Taiwan in den Farben Schwarz und Blau in Kürze geben. Einen genauen Verkaufsstart noch eine internationale Verfügbarkeit oder gar den Preis ist bislang bekannt. Hier macht HTC noch ein kleines Geheimnis drum. Ich denke aber mal, wer mit 200 Euro kalkuliert, dürfte nah an dem finalen Preis sein.

Was haltet Ihr von dem HTC Wildfire E2 Play? Ist das ein Smartphone, was der taiwanische Smartphone-Hersteller auch hierzulande gern in die Verkaufsregale stellen sollte? Schreibt uns Eure Meinung in den für Euch exklusiv eröffneten Kommentarbereich!