Mega-Zoom im iPhone 15 Pro Max dank Periskop-Kamera?

Einem neuen Bericht zufolge hat sich Apple entschieden, im kommenden Apple iPhone 15 erstmalig eine Periskop-Kamera zu verbauen. Sogar den Hersteller der Telekamera nennt die Quelle bereits. Das neue Bauteil soll zunächst exklusiv im iPhone 15 Pro Max stecken , bevor es in der folgenden Generation für beide iPhone-16-Pro-Modelle verwendet wird.

Kommt das Apple iPhone 15 Pro Max mit Periskop-Kamera?

Das Gerücht über eine Telezoom-Periskop-Kamera für das Apple iPhone 15 Pro Max kursiert schon eine ganze Weile in der Gerüchteküche. Nur dieses Mal wissen wir genauer, auf welchen Optik-Lieferanten das Unternehmen aus Cupertino setzen soll.

Der renommierte Berater und Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert nun, dass Apple seine Wahl angeblich auf den taiwanischen Optik-Spezialisten Largan Precision eingegrenzt hat. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen ein exklusiver Hersteller dieser Optik-Technologie sei, jedoch Apple im kommenden Jahr auch das Unternehmen Genius als zweiten Optik-Lieferanten hinzufügen will.

Samsungs Quad-Kamera-Modul ist aktuell das fortschrittlichste auf dem Smartphone-Markt. / © NextPit

Die Periskope-Kamera wird wohl auch auf dem Apple iPhone 16 Pro und Pro Max zu finden sein

Dem auf Apple-Berichten fokussierten Analysten zufolge hat Apple bereits angekündigt, dieses Jahr eine Periskop-Kamera in seine iPhone-15-Reihe einzubauen. Interessanterweise zieht er jetzt einige Details zurück, wonach die Funktion weiterhin exklusiv für das iPhone 16 Pro Max sein könnte. Stattdessen glaubt Kuo, dass beide iPhone-16-Pro-Varianten von demselben Kamera-Sensor und -Optik profitieren werden.

Seit Jahren kann der iPhone-Hersteller bei den Tele-Fähigkeiten nicht mit Samsung-Smartphones und anderen Marken mithalten, die diese Technologie seit Jahren in Smartphones einsetzen. Wenngleich sich das iPhone 14 in unserem aktuellen Kamera-Blindtest dennoch hervorragend schlägt. Bei dieser Art von Kamera wird das Licht, das die Linse passiert, um 90 Grad umgeleitet, bevor es auf den Image-Sensor trifft. Das komplexe Design erlaubt die Konstruktion aufwändigerer Optiken in einem dünnen Kameragehäuse und ist somit ideal für Smartphones.

Derzeit ist unklar, welche Periskop-Kamerafunktionen das iPhone 15 Pro Max bieten könnte. Im Gegensatz dazu kann das Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) mit einem bis zu 10-fachen optischen und verlustfreien Zoom aufwarten, was einer der höchsten Werte ist, die man bei Flaggschiff-Smartphones auf dem Markt findet.

Doch bis es soweit ist, wollen wir von Euch wissen: Würde Euch diese neue Funktion dazu bewegen, das Apple iPhone 15 Pro Max dem kleineren Pro-Modell vorzuziehen? Wir sind schon gespannt auf Eure Kommentare zu diesem Thema.