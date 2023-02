Apple iPhone Ultra verspätet sich – wird dafür aber richtig teuer!

Apple iPhone 16 Ultra: Preis, Erscheinungsdatum und technische Daten

Mark Gurman von Bloomberg zieht jetzt seine frühere Prognose zurück, dass Apple das Pro Max in ein iPhone Ultra umbenennen werde. In seinem neuesten Newsletter behauptet der Journalist, dass es interne Gespräche im Unternehmen über die Einführung eines weiteren Premium-Modells gebe: das Ultra. Damit würde Cupertino dann seine jährliche Produktpalette um ein weiteres Smartphone – sprich eine fünfte Option – erweitern.

Sollte dies der Fall sein, wäre das iPhone Ultra das bisher teuerste iPhone von Apple. Nur zur Erinnerung: Das iPhone 14 Pro Max startet hierzulande bei 1.449 Euro (USA: 1.099 US-Dollar), während die höchste Konfiguration bei 2.099 Euro liegt (USA: 1.599 US-Dollar). Mit dem iPhone Ultra würde das Unternehmen aus Cupertino mit seinem neuen Flaggschiff-Smartphone in eine noch höhere Preiskategorie vorstoßen.

Der Informant fügte hinzu, dass das kommende iPhone Ultra erst im Jahr 2024 auf den Markt kommen könnte, also im gleichen Zeitraum wie das iPhone 16. Es könnte also sein, dass wir in diesem Jahr neben dem iPhone 15 (Plus) nur noch das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max als High-End-Geräte von Apple sehen werden.

Das iPhone 14 Pro (Max) verwendet physische Tasten, aber Apple könnte diese im Jahr 2023 zugunsten von Solid-State-Buttons abschaffen. / © NextPit

Bloomberg zufolge gibt noch keine handfesten Hinweise auf die Funktionen und Spezifikationen des iPhone Ultra. Gurman spekuliert jedoch über einen schnelleren Prozessor, eine bessere Kameraausstattung und ein Micro-LED-Display als Unterscheidungsmerkmalen zu den Pro-Modellen. Auch wenn es weit hergeholt scheint, könnte Apple für dieses Modell auch ein tastenloses Design in der Pipeline haben.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Zur Geräte-Datenbank

Interessanterweise ist es schwer vorstellbar, wie sich die Einführung eines fünften iPhone-Modells in Apples Strategie niederschlagen wird. Wird das Unternehmen anfangen, die Standard-iPhones als neue Mittelklassegeräte zu vermarkten?

Gesetzt den Fall, Mark Gurman behält mit seiner Ultra-These Recht: Wie viel wärt Ihr bereit, für ein Apple iPhone Ultra zu bezahlen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.