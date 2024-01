Apple umgeht Verbot und bringt modifizierte Watch 9 auf den Markt

Apple umgeht Verkaufsverbot

Zunächst einmal ist Apple seit Jahren in einen Patentstreit mit der Masimo Corporation verwickelt, bei dem es um den Blutsauerstoff- oder Pulsoximeter-Sensor in den Apple-Uhren geht. Letztes Jahr entschied die Internationale Handelskommission (ITC), dass Apple die wichtigen Patente von Masimo verletzt hat. Ende 2023 trat das Urteil in Kraft und verbot Apple den Verkauf der Watch 9 und Watch Ultra 2 in den USA.

Apple gelang es, das Verbot vorübergehend zu umgehen, nachdem sein Einspruch vom US-Berufungsgericht zugelassen wurde. Die vorübergehende Aufhebung endete jedoch diese Woche und das Verbot wurde wieder in Kraft gesetzt. Nachdem Apple den zweiten Einspruch gegen das Importverbot verloren hatte, blieb dem Unternehmen keine andere Wahl, als dem Verbot nachzukommen.

Was ist neu an Apples modifizierter Watch 9 und Watch Ultra 2?

Nun hat Apple anscheinend einen Weg gefunden, die beiden Watch-Modelle trotz des Importverbots weiterzuverkaufen. Wie das Unternehmen mitteilte, verfügen die Apple Watch 9 und die Watch Ultra 2, die ab kommende Woche in den USA verkauft werden, nicht über den Blutsauerstoff-Sensor. Die Blutsauerstoff-App ist jedoch weiterhin auf diesen Uhren vorhanden, allerdings werden die Nutzer:innen beim Öffnen der App auf die Support-Website von Apple weitergeleitet.

Die Apple Watch 9 hat einen neuen S9-SiP-Chipsatz. / © nextpit

Apple hat außerdem bestätigt, dass die bereits verkauften Apple Watch 9 und Watch Ultra 2 nicht von der Änderung betroffen sind. Das bedeutet, dass die Blutsauerstoff-Analyse und die dazugehörige App auf diesen Geräten weiterhin funktionieren sollten. Das Gleiche gilt für alle Apple Watches mit Blutsauerstoff-Funktion, die außerhalb der USA verkauft werden. Die Nutzer hierzulande werden die Funktion also weiterhin ohne Einschränkungen nutzen können.

Es ist nicht bekannt, was danach kommt. Zurzeit setzt Apple seinen Rechtsstreit gegen Masimo mit einer weiteren größeren Berufung fort, die sich gegen die Entscheidung der ITC richtet. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass dies etwa ein Jahr dauern könnte, was möglicherweise Auswirkungen auf die kommende Apple Watch10 und Watch Ultra 3 haben könnte.

Habt Ihr vor, die Apple Watch 9 oder Watch Ultra 2 zu kaufen? Was denkt Ihr über den Patentstreit zwischen Apple und Masimo in den USA? Wir würden gerne Eure Antworten in den Kommentaren lesen.