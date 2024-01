Netflix verzichtet auf eigenständige App für Apple Vision Pro

Apps für die Apple Vision Pro werden im Wesentlichen als native oder iPad-Portierung kategorisiert. Letzteres bedeutet, dass die vorhandenen iPad-Apps so angepasst werden, dass sie mit der visionOS-Plattform funktionieren und auf dem Vision Pro laufen. Daher ist es leicht anzunehmen, dass viele dieser Entwickler:innen irgendwann Unterstützung anbieten werden. Es stellt sich aber heraus, dass das nicht der Fall ist und frühe Nutzer:innen enttäuscht werden könnten.

Welche Apps werden auf Apple Vision Pro verfügbar sein?

In einem Bericht von Bloomberg haben sowohl YouTube als auch Spotify kürzlich bestätigt, dass sie ihre jeweiligen Apps nicht für Apples Vision Pro anbieten werden. Stattdessen werden die Nutzer:innen die Möglichkeit haben, über Safari auf die beiden Streaming-Dienste zuzugreifen, wodurch viele Funktionen wegfallen und das immersive Erlebnis beeinträchtigt werden könnte.

Auch Netflix hat bereits erklärt, dass es keine eigenständige App für den Vision Pro entwickeln wird. Der Streaming-Riese hat jedoch erklärt, dass sein Dienst für Vision-Pro-Nutzer:innen über das Internet verfügbar sein wird.

Apples Vision Pro läuft auf visionOS und hat einen eigenen App Store. / © NextPit

Meta hat erklärt, dass viele seiner Social-Media-Apps, wie Instagram und Facebook, vorerst nicht für den Vision Pro App Store freigegeben werden. Trotzdem hat Meta bestätigt, dass diese Apps später eingeführt werden können.

Gegenwärtig sieht es so aus, als ob viele dieser prominenten Unternehmen und Drittentwickler abwarten, wie sich die Einführung von der Apple Vision Pro entwickelt. Das Vertrauen ist wohl bei einer Investition von 3.500 US-Dollar nicht so groß. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass einige von ihnen ihren Kurs ändern und am Ende Apples Vision Pro unterstützen.

Unabhängig davon sagte Apple, dass zahlreiche Apps von Drittanbietern wie Disney+ und Max zum Start im Vision Pro App Store verfügbar sind, zusätzlich zu den First-Party-Apps.

Die wichtigsten Apple-Informationen bei nextpit:

Apple Vision Pro in der praktischen Anwendung

Abgesehen von den Mainstream-Apps geht Apple davon aus, dass das Headset in den Bereichen Bildung und Gesundheit beliebt sein wird, wo das Gerät als Trainingssystem dient.

Die Apple Vision Pro kann ab kommende Woche in den USA vorbestellt werden. Apple plant, das Wearable bis zum 2. Februar auszuliefern. Es wird erwartet, dass es weltweit eingeführt wird. Großbritannien, Kanada und China werden als Nächstes mit dem Headset ausgestattet.

Was denkt Ihr über die Apple Vision Pro? Glaubt Ihr, dass es ein Hit wird, sobald sie auf den Markt kommt? Wir freuen uns darauf, Eure Meinung in den Kommentaren zu lesen.