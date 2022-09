Apple Watch 8 vs. Watch 7 im Vergleich: Wie groß ist der Unterschied?

Next Pit TV

Zusammen mit der Watch 8 hat Apple auch die Watch Ultra angekündigt, eine Option "für Sportler und Abenteurer aller Art". Damit ist die achte Generation nicht mehr Top-Option in Apples Smartwatch-Lineup. Wir lehnen uns aus dem Fenster: Die Watch Series wird die meistverkaufte Smartwatch-Serie der Welt bleiben.

Egal, ob Ihr nun über ein Upgrade von der Watch 7 auf die Watch 8 nachdenkt oder einfach nur zweifelt, welches der beiden Modelle Ihr kaufen sollt: NextPit erklärt Euch in diesem Vergleich alle Unterschiede – und welches Gerät am besten zu Euren Bedürfnissen passt.

Apple Watch 8 vs. Apple Watch 7 im Vergleich – die wichtigsten Unterschiede

Das 2022er Modell Das 2021er Modell Produkt Apple Watch Series 8 Apple Watch Series 7 Bild Farben Aluminium: Mitternacht, Polarstern, Silber, Rot

Edelstahl: Silber, Graphit, Gold, Space Schwarz Aluminium: Mitternacht, Polarstern, Grün, Blau, Rot

Edelstahl : Silber, Graphit, Gold

Silber, Graphit, Gold Titan: natur, schwarz Größe 41 mm / 45 mm 41 mm / 45 mm Display Always-On Retina LTPO OLED-Display, bis zu 1000 nits Always-On Retina LTPO OLED-Display, bis zu 1000 nits Schutz Wasserdicht (50 Meter); IP6X Staubschutz Wasserdicht (50 Meter); IP6X Staubschutz Prozessor Apple S8 + U1-Chip (Ultrabreitband) Apple S7 + U1-Chip (Ultrabreitband) Sensoren Temperatur, Blutsauerstoff, EKG, Herzfrequenz, Kompass, Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, GPS/GNSS, Umgebungslicht Blutsauerstoff, EKG, Herzfrequenz, Kompass, Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, GPS/GNSS, Umgebungslicht Sicherheit Unfallerkennung, Sturzerkennung, Geräuschüberwachung, Notruf-SOS, internationaler Notruf Sturzerkennung, Geräuschüberwachung, Notruf-SOS, internationaler Notruf Akkulaufzeit Bis zu 18 Stunden

36 Stunden im Energiesparmodus Bis zu 18 Stunden

Energiesparmodus kommt in watchOS 9 Speicherplatz 32 GB 32 GB Konnektivität Wi-Fi, Bluetooth 5.0, W3-Funkchip, LTE optional Wi-Fi, Bluetooth 5.0, W3-Funkchip, LTE optional Test: Pro Noch nicht getestet Größerer und hellerer Bildschirm als bei der Apple Watch 6

Bis zu 33 % schnelleres Aufladen im Vergleich zur Watch Series 6

IP6X-zertifiziert: Wasserdicht und jetzt auch staubgeschützt Test: Contra Noch nicht getestet Funktioniert nur mit dem iPhone Bewertung Noch nicht bewertet Apple Watch 7 im Test Zum Angebot* Preis prüfen Preis prüfen

Springe zu:

Apple Watch 8 vs. Watch 7: Preise und Verfügbarkeit

Sowohl die Series 8 als auch die Series 7 sind in 41- oder 45-Millimeter-Versionen erhältlich. Während es letztes Jahr eine Titan-Option gab, ist die Watch 8 nur in Edelstahl und Aluminium erhältlich. Titan ist jetzt der Apple Watch Ultra vorbehalten. Insgesamt könnt Ihr zwischen Mitternacht, Polarstern, Gold, Graphit, Silber, Space Schwarz und (PRODUCT)RED wählen. Die Preise beginnen bei 499 Euro.

Modell Apple Watch Serie 8 Apple Watch Serie 7 41 mm 45 mm 41 mm 45 mm Aluminiumgehäuse 499 € oder 619 € (4G) 539 € oder 659 € (4G) ca. 400 € oder 490 € (4G) ca. 440 € oder 530 € (4G) Edelstahlgehäuse 899 € 949 € ca. 670 € ca. 750 €

Beachtet, dass Apple die Watch 7 aus seinem offiziellen Store entfernt hat. Ihr könnt das letztjährige Modell also nur noch über Drittanbieter wie Amazon kaufen. Entsprechend haben wir die Preise der Watch 7 hier mit einem "ca." versehen, da sie in den kommenden Wochen und Monaten variieren werden.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 8 - GPS and 41 mm version Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Apple Watch Series 7 - GPS and 45 mm verison Zur Geräte-Datenbank

Apple Watch 8 vs. Watch 7: Design und Bildschirm

Was das Design angeht, sind sich die beiden Generationen sehr ähnlich. Wir haben die gleichen Gehäusegrößen von 45 mm oder 41 mm und jeweils ein Edge-to-Edge-Display. Die Tatsache, dass Apple die Größe und das Design beibehalten hat, ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Displaygröße im letzten Jahr um 20 Prozent gestiegen ist.

Die Apple Watch Series 8 ändert ihre Größe nicht im Vergleich zur vorherigen Generation! / © Apple

Bei der Bildschirmauflösung und der maximalen Helligkeit (1.000 nits) gibt's zwischen der Watch 8 und Watch 7 ebenfalls keine Unterschiede. Wie im letzten Jahr sind auch 2022 die 41-mm-Armbänder mit den 38-mm- und 40-mm-Gehäusen und die 45-mm-Armbänder mit den 42-mm- und 44-mm-Gehäusen kompatibel. Habt Ihr bereits eine Watch 7, könnt Ihr die allermeisten Armbänder auch mit der Watch 8 nutzen.

Affiliate Angebot Apple Watch Bands

Was die Haltbarkeit angeht, sind die Apple Watch Series 7 und Watch Series 8 jeweils WR50- und IP6X-zertifiziert. WR50 bedeutet, dass die Watch zum Schwimmen und Schnorcheln geeignet ist, aber beispielsweise nicht für actionreichen Wassersport oder Tauchen.

Der Unterschied in der Bildschirmgröße zwischen der Watch Series 6 (links) und der Watch Series 7 (rechts) ist bemerkenswert. Die Watch 8 hat den gleichen Bildschirm wie die Watch 7. / © NextPit

Apple Watch 8 vs. Watch 7: SoC und Leistung

Wie eingangs erwähnt, befindet sich einer der größten Unterschiede zwischen diesen beiden Modellen unter der Haube, wo wir das Upgrade auf den S8-Chipsatz gesehen haben. Außerdem ist die neue Generation, genau wie die Watch Series 7, mit dem U1-Chip für UWB ausgestattet.

Beide Modelle laufen mit dem Betriebssystem watchOS 9, das unter anderem einen neuen Stromsparmodus mitbringt – aber mehr dazu weiter unten.

Apple Watch 8 vs. Watch 7: Sensoren

Wenn es um Sensoren geht, hat die Watch Series 8 die Nase vorn, denn sie verfügt über zwei neue Temperatursensoren: einer befindet sich direkt über dem Handgelenk, der andere nahe des Displays. Diese Sensoren überwachen die Körpertemperatur Tag und Nacht und sollen so genauere Daten über den Zeitpunkt des Eisprungs oder der nächsten Regelblutung liefern.

Das ist eine wirklich wichtige Ergänzung, die bei der Familienplanung hilft. Apple zufolge sollen so auch Erkrankungen erkannt werden können.

Zur Unfallerkennung arbeitet die Watch 8 mit dem iPhone 14 zusammen. / © Apple

Eine weitere Neuerung ist die Unfallerkennung, die jetzt auch Autounfälle erkennt und es ermöglicht, bei schweren Unfällen nicht nur die Notfallkontakte, sondern auch einen Rettungsdienst zu alarmieren.

Zu diesem Zweck hat Apple das Gyroskop und den Beschleunigungsmesser im neuen Modell verbessert und zwei neue Bewegungssensoren hinzugefügt. Nach Angaben des Unternehmens bedeutet dies eine viermal bessere Bewegungserkennung als bisher, wodurch z. B. auch die bestehende Sturzerkennung noch genauer wird.

Apple Watch 8 vs. Watch 7: Funktionen

Ab dem 16. September werden sowohl die Watch 7 als auch die Watch das neueste watchOS 9 unterstützen. Damit werden Funktionen wie Trainingsprofile und Leistungskennzahlen für die Workout-App verfügbar sein, ebenso wie die Möglichkeit, Schlafphasen genau zu erfassen.

Dank des neuen Temperatursensors kann die Watch Series 8, wie bereits erwähnt, Euren Menstruationszyklus und Eisprung noch genauer verfolgen. Eine weitere einzigartige Funktion ist die Erkennung von Autounfällen, die bei der Watch 7 komplett fehlt.

Funktionen wie die Sturzerkennung, die Erkennung von Vorhofflimmern (Afib) und die Überwachung von Medikamenten finden sich sowohl in der Series 8 als auch in der Series 7 direkt in der Gesundheits-App.

Dies sind einige der neuen Funktionen von watchOS 9. Die Funktionen kommen sowohl auf die Series 7 als auch auf die Series 8. / © Apple; Screenshot: NextPit

Apple Watch 8 vs. Watch 7: Akku und Schnellladung

Bei der Akkulaufzeit gibt es keine großen Unterschiede zwischen den beiden Smartwatch-Generationen. Sie beträgt bei beiden Modellen 18 Stunden. Was sich hier ändert, ist die Laufzeit der Watch 8 im Energiesparmodus: Laut Apple soll diese bis zu 36 Stunden betragen.

Wie bereits erwähnt bringt watchOS 9 den Energiesparmodus auch auf ältere Modellen von Apples Smartwatch-Reihe, nämlich auf alle Modelle ab der Watch Series 4. Damit wird also auch die Series 7 bei der Akkuleistung einen Sprung nach vorne machen.

Mit dem neuen Energiesparmodus könnt Ihr bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit aus der Watch 8 herausholen. / © Apple

Bedenkt, dass der Energiesparmodus die Akkulaufzeit der Uhr verlängert, indem er gleichzeitig bestimmte Funktionen einschränkt, z. B. Sensoren oder sogar Apps, die im Hintergrund arbeiten, wie z. B. die Herzfrequenzmessung.

Zum Aufladen des Akkus verwenden beide Serien ein magnetisches Ladegerät mit einem USB-C-Stecker, der zum 20-W-Netzadapter von Apple kompatibel ist. Laut Apple dauert es 45 Minuten, bis die Smartwatch zu 80 Prozent aufgeladen ist.

Fazit: Lohnt sich das Upgrade?

Laut dem neuesten Bericht von Counterpoint Research führt Apple den weltweiten Smartwatch-Markt mit einem Anteil von 29,3 % im zweiten Quartal 2022 an. Es ist also keine Überraschung, dass sich mit der Watch Series 8 im Vergleich zum Vorjahresmodell nicht viel ändert – Apple hat große Sprünge schlicht nicht nötig. Hinzu kommt, dass die Watch Ultra die aktuelle Premium-Smartwatch des Giganten aus Cupertino ist, und sie unterscheidet sich tatsächlich ziemlich stark von der Series 8.

Solltet Ihr also auf eine Watch Series 8 umsteigen, wenn Ihr bereits die Watch 7 habt? In Anbetracht der wenigen Unterschiede zur vorherigen Generation empfehle ich Euch, auf die Series 9 zu warten, die sicherlich mehr Verbesserungen mit sich bringen wird.

Apple Watch Series 8 vs. Apple Watch Series 7: Für welche entscheidet Ihr Euch? / © Apple, Collage: NextPit

Wenn Ihr eine Apple Watch Series 6 oder älter habt und Euch nicht sicher seid, welche Variante Ihr 2022 kaufen sollt, empfehle ich Euch die neue Generation. Der Preisunterschied ist einigermaßen gering, und Ihr bekommt das neueste System-on-a-Chip und einige neue oder verbesserte Sensoren. Diese Empfehlung gilt auch für diejenigen, die zum ersten Mal eine Apple Watch kaufen wollen.

Mehr Infos zu allen aktuellen und letztjährigen Smartwatch-Modellen von Apple findet Ihr in unserer großen Kaufberatung zur Apple Watch.

Wenn Ihr nach einer Alternative zu den Apple Watches sucht, sind Modelle wie die Samsung Galaxy Watch 5 oder die Fitbit Sense 2 eine gute Wahl. Verpasst auch nicht unseren Ratgeber über die Unterschiede zwischen der Apple Watch Series 8 und der Watch Ultra.