Wenn Ihr ein iPhone besitzt, ist eine Apple Watch eine hervorragende Möglichkeit, das Ökosystem von Apple nahtlos zu nutzen. Die beste Wahl ist normalerweise das neueste verfügbare Modell. Aber die eigentliche Frage ist: Welches Modell passt am besten zu Euch? Passt Ihr perfekt zur Apple Watch Ultra 2? Vielleicht die Apple Watch Series 10? Oder ist vielleicht die Apple Watch SE das ideale Modell für Euch? Lasst es uns herausfinden.

Die besten Apple-Watch-Modelle in 2025

1. Apple Watch Ultra 2: Der ultimative Fitness-Begleiter

Die Apple Watch Ultra Serie ist Apples Flaggschiff-Smartwatch, die für Outdoor-Enthusiasten und extreme Bedingungen entwickelt wurde. Sie ist auch das größte Modell der Marke, was bedeutet, dass sie nicht für alle Handgelenksgrößen geeignet ist. Die Ultra 2 hat zwar einen größeren Akku und hält länger durch als die Apple Watch Series 10, aber mit einer geschätzten Akkulaufzeit von etwa 36 Stunden ist sie immer noch nicht so ausdauernd wie spezielle Sportuhren.

Dazu gleich mehr: 10 wichtige Tipps, um die Akkulaufzeit Eurer Apple Watch zu verlängern

Ein herausragendes Merkmal ist der anpassbare Action Button, der die Funktionalität verbessert. Die Uhr ist nach EN-13319 zertifiziert, was sie zu einem zuverlässigen Werkzeug für Taucher macht, und verfügt über einen Tiefenmesser in der Oceanic+ App. Abenteurer werden auch die laute Sirene für Notfälle in der Natur zu schätzen wissen, ebenso wie wichtige Sicherheitsfunktionen wie Emergency SOS und Unfallerkennung.

Für Outdoor-Nutzer sorgt die neu gestaltete Krone für eine einfache Bedienung - auch mit Handschuhen. Die Ultra 2 unterstützt außerdem Gestensteuerung und Siri-Sprachbefehle auf dem Gerät und sorgt so für ein nahtloses Erlebnis.

Als Premium-Modell beginnt die Apple Watch Ultra 2 bei 899 Euro. Sie ist in zwei Farboptionen erhältlich und wird ausschließlich in einer GPS + Cellular Variante angeboten. Außerdem können Nutzer/innen aus einer Reihe von speziell für Outdoor-Abenteuer entworfenen Armbändern wählen.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch Ultra 2 Pro Schickes, unverwüstliches Design

Sehr schönes, superhelles Display

watchOS 10 macht wirklich Spaß

Extrem präzises Fitness-Tracking

Günstiger als der Vorgänger zum Start

Multi-Band-GPS jetzt noch genauer

Nützliche DoubleTap-Geste Contra Nur eine Größe und Farbe erhältlich

Immer noch nur zwei Tage Akkulaufzeit

Aufladen ist zu langsam Zum Testbericht Apple Watch Ultra 2

2. Apple Watch Series 10: Der beste Allrounder

Die Apple Watch Series 10 ist das beste Modell für Apple-Fans und bietet ein ausgewogenes Erlebnis - weder zu extrem noch zu einfach. Sie ist leicht, in verschiedenen Farben erhältlich - Gold, Grau und Silber - und es gibt sie in verschiedenen Größen, was Apples Engagement für Vielfalt unterstreicht.

Für Telefonate bietet die Series 10 eine integrierte Sprachisolierung, die Gespräche auch in lauten Umgebungen klarer macht. Es verfügt über ein Always-On-Display, aber sein größtes Manko ist die Batterielaufzeit, die hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Ihr müsst sie täglich aufladen, aber es lässt sich auch schnell wieder aufladen.

Was die Software angeht, so läuft auf der Series 10 watchOS 11, das die Funktionen zur Gesundheitsüberwachung verbessert. Eine bemerkenswerte Neuerung ist die Fähigkeit, Anzeichen von Schlafapnoe während der Schlafüberwachung zu erkennen und Nutzer/innen zu alarmieren, wenn sie aufhören zu atmen - Apple gibt an, dass die medizinische Zulassung für diese Funktion in Kürze erfolgen wird.

Die Uhr verfügt außerdem über eine Vielzahl von Trainingsmodi und kann dank der nahtlosen Integration in das Ökosystem als Controller für verschiedene iPhone-Apps oder sogar als eigenständiges Gerät für die Musikwiedergabe genutzt werden.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch Series 10 Pro Bis zu 2.000 Nits, bessere Blickwinkel

S10-Chip: Schneller, leistungsstärker, reaktionsfreudiger

Neue Funktion: Schlafapnoe-Erkennung integriert

Schnellladung: 30 Minuten für 80 %

Alte Armbänder und Ladegeräte kompatibel

Wassersport: Tiefe-, Temperaturmessung, Gezeitenvorhersagen Contra Akkulaufzeit bei intensiver Nutzung begrenzt

Unterschiede zur Apple Watch 9 minimal

Keine Android-Unterstützung, iPhone erforderlich Zum Testbericht Apple Watch Series 10

3. Apple Watch SE (2022): Die preisgünstige Wahl

Es wird erwartet, dass die Apple Watch SE im Jahr 2025 eine neue Variante erhält - wahrscheinlich im September, wenn man den üblichen Veröffentlichungszyklus von Apple zugrunde legt. Solltet Ihr also trotzdem in das aktuelle Modell investieren? Ich persönlich würde empfehlen, zu warten. Wenn Ihr jedoch nicht unbedingt die neuesten Funktionen haben wollt, ist das SE eine solide Wahl und wird Euch auch in den kommenden Jahren gute Dienste leisten.

Als budgetfreundliche Option bietet die Apple Watch SE das Kernstück der Apple Watch, aber es fehlen ihr erweiterte Gesundheitsfunktionen wie EKG, Blutsauerstoffmessung und Schlafapnoe-Erkennung. Sie verfügt jedoch über wichtige Sicherheitsfunktionen wie Emergency SOS und Unfallerkennung.

Trotz ihres niedrigeren Preises bietet die Apple Watch SE eine große Auswahl an Trainingsmodi. Dank der nahtlosen Integration in das Apple-Ökosystem kann sie als Controller für verschiedene iPhone-Apps oder sogar als eigenständiges Gerät für die Musikwiedergabe dienen.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch SE (2022) Pro Fühlt sich gut an am Handgelenk

Nahtlose Integration mit dem iPhone

Bietet die wichtigsten Funktionen der Apple Watch

Eine breite Palette an Fitnessfunktionen

Integriertes GPS (lasst das iPhone zu Hause)

3 Monate Fitness+ inklusive

Erschwinglicher Preis Contra 90 Minuten zum Aufladen von 0 auf 100%

Netzadapter nicht in der Verpackung enthalten

Keine Staubschutzklasse

Kein Always-on-Display (AoD) Zum Testbericht Apple Watch SE (2022)

Wichtige Kriterien für die Auswahl

Bei der Zusammenstellung dieser Liste mit den besten Apple Watches hat unser Team die besten Empfehlungen persönlich getestet. Wie immer bietet unser Leitfaden einen Überblick über die wichtigsten Funktionen, aber ich empfehle Euch, vor dem Kauf einen Blick in unsere ausführlichen Testberichte zu werfen.

Bei dieser Apple-Auswahl haben wir vor allem iPhone-Besitzer berücksichtigt. Wenn Ihr jedoch auch andere Smartwatch-Optionen ausprobieren wollt, die mit Eurem iPhone kompatibel sind, empfehle ich Euch, einen Blick auf unsere umfassendere Liste der besten Smartwatches, um herauszufinden, ob eine Apple Watch wirklich das Richtige für Euch ist.

Wie wir uns entschieden haben

Unser Hauptaugenmerk? Die Benutzerfreundlichkeit (UX). Wenn Ihr bereits im Apple-Ökosystem seid, lässt sich die Apple Watch-Reihe mühelos über die Apple Watch-App integrieren, was ein reibungsloses und intuitives Erlebnis garantiert. Die App bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, ein integriertes Benutzerhandbuch und die automatische Synchronisierung kompatibler Apps von Eurem iPhone.

Die Smartwatch von Apple ist nicht nur zuverlässig, sondern auch intelligent und reaktionsschnell: Wenn ein Problem auftritt, kann Eure Uhr sofort die notwendigen Einstellungen in der Apple Watch App öffnen, um eine schnelle Fehlerbehebung zu ermöglichen. Durch den direkten Zugriff auf den App Store ist das Entdecken und Installieren von Apps direkt von Eurem Handgelenk aus ein Kinderspiel.

Warum wir ältere Modelle auslassen

Wir empfehlen nur aktuelle Apple Smartwatches - denn, ehrlich gesagt, machen veraltete Modelle einfach keinen Sinn. Nehmt zum Beispiel die Apple Watch Series 9 (Test)- sie ist immer noch bei Drittanbietern zu Preisen erhältlich, die denen der neueren Flaggschiff-Modelle sehr nahe kommen. Wenn Ihr findet, dass sie in Euer Budget passt, greift zu! Informiert Euch aber auf jeden Fall über die Update-Richtlinien von Apple und den laufenden Support für Datenschutz und Sicherheit , bevor Ihr Euch entscheidet.

Hast Ihr Fragen?

Wenn Ihr mehr über eine der genannten Uhren wissen wollt - oder wenn Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden müsst - hinterlasst einen Kommentar! Wir melden uns bei Euch mit Antworten, sobald wir die Gelegenheit dazu haben.

Apple Watches im Vergleich