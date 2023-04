Apple TV Kaufberatung: Welche Streaming-Box ist die richtige für Euch?

Die Apple TV Streaming-Box ist eines der leistungsstärksten Geräte in dieser Produktkategorie. Günstig ist sie aber nicht – schon gar nicht in einer Welt mit Streaming-Sticks für unter 50 Euro. Für diejenigen, die bereits in das Apple-Ökosystem investiert haben, ist es jedoch die beste Option, vor allem mit den zusätzlichen Vorteilen des "Apple One"-Abonnements. Lest weiter, um herauszufinden, ob das Apple TV eine gute Wahl für Euch ist und welches Modell besser zu Euren Bedürfnissen passt.