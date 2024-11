Hersteller Sony zählt zweifelsohne zu den größten Tech-Giganten der Welt. Hier findet Ihr nicht nur einige der besten Smart-TVs, sondern auch ausgezeichnete Bluetooth-Kopfhörer. Ganz vorne dabei sind die Sony WH-1000XM4, die bereits seit 2020 erhältlich sind. In den letzten Jahren konntet Ihr Euch die Over-Ears zu besonderen Deal-Anlässen, wie dem Prime Day, zu rund 200 Euro schießen. Nun sind sie bei Amazon und weiteren Händlern jedoch noch einmal günstiger gelistet.

Die besten Over-Ear-Kopfhörer unter 200 Euro?

Bereits 2021 haben wir die Sony WH-1000XM4 für Euch getestet. Doch auch drei Jahre später hat sich nichts am guten Ergebnis geändert. Denn die Sony-Kopfhörer glänzen mit einem gut ausgewogenem Klang, einem hohen Tragekomfort, einer ausbalancierten Geräuschunterdrückung und Bluetooth-Codecs. Zusätzlich bieten sie eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, sowie einer recht hohen Lautstärke.

Sonys Kopfhörer sind gut verarbeitet, klingen super und bieten leistungsstarkes ANC! / © nextpit

Sollten die Kopfhörer dennoch keinen Saft haben, könnt Ihr sie zudem über ein 3,5-mm-Klinkenkabel weiter nutzen. Etwas nachteilig ist das fehlende aptX und die recht simple Sony-App. Für einen Preis von weniger als 200 Euro sind die Kopfhörer dennoch richtig spannend und könnten sich, trotz Ihrer Preisstabilität, zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp mausern.

Sony WH-1000XM4 im Angebot – Lohnt sich das?

Im Durchschnitt zahlt Ihr für die Over-Ear-Kopfhörer knapp 220 Euro. Der aktuell nächstbeste Preis liegt mit 203,99 Euro nur knapp über dem letzten Prime-Day-Angebot von 199 Euro, während der bisherige Bestpreis 194,99 Euro verlangte. Das aktuelle Angebot unterbietet dies jedoch noch einmal und so kosten Euch die Sony WH-1000XM4 für kurze Zeit nur noch 189 Euro.

Starke Konkurrenz: Bose QuietComfort im Test

Das Nachfolgemodell, die Sony WH-1000XM5 (Test), sind aktuell für rund 300 Euro zu haben. Gerade in Anbetracht des eher marginal ausgefallenen Upgrades der beiden Kopfhörer ist das derzeitige Angebot zu den WH-1000XM4 also wirklich interessant. Auch im Vergleich zu den ähnlich teuren Soundcore Space One Pro (Test) können die Sony-Modelle vor allem bei der Klangqualität und der aktiven Geräuschunterdrückung deutlich auftrumpfen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Sony WH-1000XM4 spannend für Euch oder holt Ihr Euch lieber den Nachfolger? Lasst es uns wissen!