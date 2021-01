Bewegungsradius anschauen: Wie viel Beinfreiheit sind 15 Kilometer?

Bevor wir zu den Möglichkeiten kommen, wie Ihr die Bewegungsfreiheit trotz 15-Kilometer-Regel am besten herausfinden könnt, ein kurzes Vorwort. In diesem Artikel wird bewusst darauf verzichtet, eine Wertung der politischen Entscheidung, die Bewegungsfreiheit mancher Bürger und Bürgerinnen auf 15 Kilometer einzuschränken, vorzunehmen. Auch wenn diese Regel sicher nicht unumstritten ist und vor allem nicht alle Menschen davon betroffen sind, kommt bei vielen Menschen die Frage auf: Wie groß ist ein Radius von 15 Kilometern überhaupt?

Die 15-Kilometer-Regel widerspricht darüber hinaus nicht den geltenden Regeln des aktuellen Lockdowns oder den Vorschriften, die zu dem Zeitpunkt gelten, an dem Ihr diesen Artikel lest. Wollt ihr also mit den Tools herausfinden, ob Euer Lieblingsschwimmbad im Radius liegt und Ihr damit also grünes Licht habt, solltet Ihr Euch unbedingt über aktuelle Beschränkungen informieren. Denn nur weil das Bad im Radius liegt, heißt es nicht, dass es für Euch geöffnet ist. Nun aber zu den Tools!

Im Browser per Calcmaps.com

Eine sehr einfache Lösung, die mit Karten von Google Maps arbeitet, ist die Webseite Calcmaps.com. Hier gebt Ihr einfach Eure Adresse ein und gebt an, welchen Radius der Kreis denn haben soll. Im Falle der 15-Kilometer-Regel sind das, wer hätte es gedacht, 15 Kilometer.

Der Bewegungsradius erlaubt es Euch nachzuvollziehen, in welchem Umkreis Ihr Euch aufhalten solltet. / © Calcmaps

Anschließend könnt Ihr diese Karte herunterladen oder ausdrucken. Bedenkt dabei jedoch, dass sich die Vorgaben der Bundesregierung auf einen Radius um Euren Wohnort und nicht um eure Haustür handelt. Für Freunde von Zahlen: Ein Kreis mit einem Durchmesser von 15 Kilometern gibt Euch ziemlich genau 706.858.347 Quadratmeter oder 706.68 Quadratkilometer Platz. Bei den Berliner Quadratmeterpreisen könntet Ihr Euch dafür schon fast das neue iPhone 12 Pro Max kaufen! (Kleiner Scherz, seid mir nicht böse)

Mit GPS-Tracking per Smartphone-App oder iOS-Funktion

Müsst Ihr in einem betroffenen Gebiet tatsächlich aus privaten oder beruflichen Gründen umherreisen, kann es hilfreich sein, wenn Ihr Euch über das Verlassen der Grenze informieren lasst. Da fast jedes Smartphone mit GPS ausgestattet ist, gibt es dafür komfortable Lösungen:

Mit der Erinnerungsfunktion könnt Ihr Euch beim Verlassen des Radius per iPhone informieren lassen. / © Apple / Screenshot: NextPit

Unter iOS könnt Ihr Euch einen Standort-Alarm über die Erinnerungen einrichten. Dabei müsst Ihr lediglich eine eigene Erinnerung erstellen, das GPS-Symbol über Eurer Tastatur antippen und anschließend einen Radius einzeichnen. Verlasst Ihr den Radius, erinnert Euch Euer Handy.

Android besitzt nativ keine solche Funktion, doch hier hilft Euch im Google Play Store der Suchbegriff "Standort-Alarm" weiter. Die Apps Naplarm*, Don't miss the stop* und Wake me There* haben jeweils über 4 Sterne.

