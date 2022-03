Bis zu 2 GB: WhatsApp testet Erhöhung des Datenübertragungslimits

Beim Versenden von Bildern, Videos und Dokumenten via WhatsApp zog der Messenger bislang eine Grenze für Dateien mit einer Größe von über 100 MB. Nun startet die Meta-Tochter einen neuen Beta-Test und erhöht das Limit deutlich. Bis zu 2 GB könnten in Zukunft möglich sein.

In Zeiten von 108-Megapixel-Kameras, 4K-Videos und RAW-Material scheint das bisherige 100-MB-Limit von WhatsApp nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik zu entsprechen. Für die Übertragung größerer Dateien müssen Nutzer oft auf Drittanbieter-Dienste ausweichen oder Bild- und Videomaterial mit verringerter Qualität in einer stark komprimierten Datei versenden. Der nun gestartete Testballon des von Facebook bzw. Meta betriebenen Messengers zeigt jedoch, dass eine Erhöhung des Limits im Raum steht.

Limiterhöhung könnte Auswirkungen auf weitere Dienste haben

Wie der oft gut informierte Blog WABetaInfo in Erfahrung bringen konnte, werden Beta-Nutzer in Südamerika derzeit mit einer neuen WhatsApp-Version beliefert, die das Limit für Datenübertragungen von 100 MB auf 2 GB erhöht. Bisher wird das Update lediglich in Argentinien ausgerollt. Die Änderungen greifen dabei sowohl für Google Android als auch Apple iOS. Bisher ist unklar, ob eine globale Verteilung der Limiterhöhung geplant ist und wann diese zum Beispiel in Deutschland integriert werden könnte.

Android Police sieht in diesem WhatsApp-Update einen möglichen Wink seitens Meta an andere Online-Dienste. Als Beispiele werden Gmail mit seiner 25-MB-Beschränkung und das Limit von 1 GB bei Twitter aufgeführt. Somit könnte der Stein für eine deutliche Anhebung der Datenübertragungsgrenzen von WhatsApp ins Rollen gebracht werden. Gerade die Transformation hin zum schnellen 5G-Netz, die Bevorzugung von Unlimited-Mobilfunktarifen und die häufige Nutzung von Smartphones im WLAN sprechen für die Erhöhung.