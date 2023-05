Bis zu 40 % Rabatt locken: Anker Soundcore Kopfhörer reduziert

Beim Anker Soundcore Life Q30 handelt es sich um einen Bluetooth-Kopfhörer mit einem geschlossenen Over-Ear-Aufbau und 40-mm-Treibern. Die Akkulaufzeit reicht für bis zu 60 Stunden im Standardbetrieb und bis zu 40 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung. Ist der Akku doch einmal geleert, bleibt der Kopfhörer weiter einsatzbereit, da er auch klassisch via 3,5-mm-Klinkenstecker betrieben werden kann. Dank Schnellladefunktion reichen bereits 5 Minuten Aufladezeit, um 4 Stunden Spielzeit zu gewinnen. Der Life Q30 wird über USB-C aufgeladen, ist faltbar und kann klanglich via App und Equalizer an Eure Sound-Vorlieben angepasst werden. Aktuell gibt es den Kopfhörer bei Amazon für nur 63,99 Euro*.

Beim Anker Soundcore Life P3i könnt Ihr aktuell 40 Prozent sparen - das gilt sowohl für die schwarze Version* als auch die weiße Variante*. Das Ladeetui erhöht die Laufzeit der In-Ears von 9 auf 36 Stunden, die Schnellladefunktion sorgt in diesem Fall nach 10 Minuten für 2 Stunden Betriebszeit. Die Bluetooth-Ohrhörer mit 10-mm-Treibern sind wasserfest gemäß IPX5 und bieten eine aktive Geräuschunterdrückung.

Könnt Ihr auf ANC verzichten, dann sind die Anker Life P2 Mini eine noch etwas günstigere Option. Bei diesen In-Ears beträgt die Betriebszeit 8 Stunden, welche sich mit Ladeetui auf 32 Stunden erhöht. 10 Minuten Schnellladen reichen, um für eine Stunde Musik abzuspielen. Auch bei diesem via USB-C aufladbaren Produkt gibt es mehrere Equalizer-Modi inklusive Bass Boost und integrierte Mikrofone zum Telefonieren. Die Farbvariante Nachtschwarz gibt es bereits für 29,99 Euro*, die anderen kosten zwei Euro mehr.