Letzte Woche wagten wir ein Experiment, bei dem wir ChatGPT baten, sich ein Parteiprogramm zu schnappen und auf Herz und Nieren zu prüfen. Heute geht es weiter und künstliche Intelligenz soll bewerten, was das Wahlprogramm der CDU/CSU taugt, und uns verraten: Wie sieht Deutschland im Jahr 2035 aus, wenn Kanzler Merz all seine Wahlversprechen einzuhalten versucht.

Hui, das war ja eine spannende Woche in der parlamentarischen Demokratie Deutschland, was? Ich möchte das jetzt auch gar nicht kommentieren, wie gut oder schlecht sich dort Kanzlerkandidat Friedrich Merz präsentierte. Viel lieber möchte ich meine Reihe hier fortsetzen, die wir letzten Mittwoch mit dem Wahlprogramm der SPD begannen.

Deutschland im Jahr 2035: Teil 2 unseres KI-Experiments

Wie angedroht, schaue ich mir vor der Bundestagswahl alle Programme der relevanten Parteien an. Erst einmal zu der Relevanz der Parteien: Ich habe in die Liste all die Parteien aufgenommen, die vor vier Jahren bereits in den Bundestag einzogen und dazu lediglich das BSW ergänzt. Und was "ICH schau mir die Programme an" betrifft: Das ist glatt gelogen, denn ich verfüttere diese Programme ganz frech einfach an ChatGPT. Ermittelt werden soll eine Prognose, die Deutschland im Jahr 2035 skizziert.

Das Experiment startete letzte Woche – Ehre, wem Ehre gebührt – mit der Kanzler-Partei SPD. Wie Deutschland im Jahr 2035 unter SPD-Regierung aussehen könnte, lest Ihr also im verlinkten Beitrag. Nach der Union beschäftigten wir uns also noch mit der AfD, den Grünen, den Linken, dem Bündnis Sahra Wagenknecht und schließlich der FDP. Jedes Mal geht es beim Experiment um Folgendes: Wir stellen uns vor, dass die entsprechende Partei gewinnt und dann tatsächlich versucht, hundertprozentig das umzusetzen, was im Programm steht.

Eine Legislaturperiode ist natürlich wenig Zeit für einschneidende, große Veränderungen, daher gebe ich den Parteien mehr Zeit. ChatGPT soll eine Prognose fürs Jahr 2035 wagen – zehn Jahre von heute entfernt. In zehn Jahren lässt sich viel gestalten. Aber beim ersten Experiment und den Einschätzungen der KI stellten wir bereits fest: Es ist einfach nicht alles umsetzbar, selbst wenn man komplett allein regieren könnte. Manchmal, weil über bestimmte Dinge die Länder entscheiden, nicht der Bund. Manchmal, weil wir uns an EU-Recht halten müssen, der finanzielle Aufwand exorbitant hoch ist, usw.

Es ist also wie so oft im Leben: Die Welt ist im Endeffekt komplexer, als es uns manche Parteien einzureden versuchen.

Das Parteiprogramm der Fraktion CDU/CSU im ChatGPT-Check: Mein Versuchsaufbau

Machen wir also weiter mit unserem kleinen Experiment. Zunächst brauchen wir das Wahlprogramm der CDU/CSU. Das lasse ich von ChatGPT durcharbeiten und erbitte mir eine etwa 400 Wörter umfassende Zusammenfassung. Ich lasse die KI die Prämisse berücksichtigen: Wie sieht Deutschland im Jahr 2035 aus, wenn CDU/CSU 100 Prozent des Wahlprogramms umsetzen. Das soll mir nach Kategorien unterteilt angezeigt werden. Diese Kategorien sind:

Wirtschaft und Arbeit

Bildung und Chancen

Soziales und Wohnen

Klimaschutz und Mobilität

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Außenpolitik und Europa

Abschließend: Realistische Einschätzung für 2035

Wissend, dass diese hundertprozentige Umsetzbarkeit nun mal eh nicht hinhaut, will ich noch zwei Dinge von ChatGPT berücksichtigt sehen:

Wie umsetzbar in Prozent sind diese verschiedenen Pläne in den Kategorien?

Und welche Bevölkerungsgruppe profitiert am stärksten von dieser vermuteten Umsetzung?

Wer die exakten Prompts wissen will: Die findet Ihr im ersten Teil dieser Reihe. Das gilt auch für den Prompt, der das Artikelbild erstellt. Das Bild soll auf Basis des Eindrucks generiert werden, wie laut Parteiprogramm Deutschland 2035 aussehen könnte. Dabei nehme ich direkt das erste Ergebnis, das mir Dall-E auswirft, damit mir hier niemand unterstellen kann, dass ich nach persönlichen Präferenzen auswähle.

Das Experiment: ChatGPT klopft das Merz-Programm ab

Auch heute gilt wieder: Alles, was Ihr jetzt in diesem Abschnitt lest, ist per ChatGPT erstellt worden. Ich habe nichts ergänzt, korrigiert, abgeschwächt oder sonst wie beeinflusst. Los geht's:

1. Wirtschaft und Arbeit

Die CDU/CSU strebt an, Deutschland bis 2035 als führende Wirtschaftsnation mit starker Wettbewerbsfähigkeit zu positionieren. Geplant sind Steuerentlastungen für niedrige und mittlere Einkommen sowie die Anpassung des Einkommensteuertarifs. Zudem soll die Sozialversicherungsbeitragslast auf 40 Prozent reduziert werden. Die Partei setzt auf die Förderung von Innovationen, Forschung und neuen Technologien, um Wirtschaftswachstum zu generieren.

Umsetzbarkeit: 70 Prozent – Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen sind realistisch, erfordern jedoch stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen und politische Mehrheiten.

Profitiert am stärksten: Arbeitnehmer mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren.

2. Bildung und Chancen

Die CDU/CSU plant, das Bildungssystem zu stärken, indem sie sowohl die berufliche als auch die akademische Bildung fördert. Ziel ist es, durch eine leistungsstarke Bildungspolitik Aufstiegsmöglichkeiten für alle zu schaffen.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Die Förderung von Bildung ist machbar, jedoch abhängig von Investitionen und der Zusammenarbeit mit den Bundesländern.

Profitiert am stärksten: Schüler, Studierende und Auszubildende aus allen sozialen Schichten.

3. Soziales und Wohnen

Die Partei setzt sich für einen starken und gerechten Sozialstaat ein. Geplant sind Maßnahmen zur Förderung von Eigentum und Vermögensbildung sowie eine sichere Altersvorsorge. Zudem soll bezahlbares Bauen und Wohnen ermöglicht werden.

Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Die Umsetzung erfordert erhebliche finanzielle Mittel und hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

Profitiert am stärksten: Familien, Rentner und potenzielle Eigenheimbesitzer.

4. Klimaschutz und Mobilität

Die CDU/CSU bekennt sich zu marktwirtschaftlichem Klima- und Umweltschutz. Sie setzt auf Innovationen und neue Technologien, um Umweltziele zu erreichen. Im Bereich Mobilität sollen zukunftsfähige Konzepte entwickelt werden, die sowohl den Individualverkehr als auch den öffentlichen Nahverkehr berücksichtigen.

Umsetzbarkeit: 55 Prozent – Die Ziele sind ambitioniert und erfordern technologische Fortschritte sowie Investitionen in Infrastruktur.

Profitiert am stärksten: Unternehmen im Bereich grüner Technologien und umweltbewusste Bürger.

5. Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Die CDU/CSU betont die Bedeutung von Leitkultur und Zusammenhalt. Sie setzt auf die Förderung von Familien und die Stärkung von Verantwortung in der Gesellschaft. Zudem sollen Maßnahmen ergriffen werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist wichtig, jedoch schwer messbar und abhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen.

Profitiert am stärksten: Familien und Gemeinschaften.

6. Außenpolitik und Europa

Die Partei strebt eine aktive Rolle Deutschlands in der Welt an und bekennt sich zu einem starken Europa. Sie setzt auf eine wehrhafte Demokratie und eine voll verteidigungsfähige Bundeswehr. Zudem soll Deutschland seiner Verantwortung in der Welt gerecht werden.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Die Umsetzung hängt von internationalen Entwicklungen und der Zusammenarbeit mit Partnern ab.

Profitiert am stärksten: Die gesamte Bevölkerung durch erhöhte Sicherheit und Stabilität.

Realistische Einschätzung für 2035

Die CDU/CSU hat ambitionierte Pläne für Deutschlands Zukunft. Viele ihrer Vorhaben sind realisierbar, erfordern jedoch stabile wirtschaftliche Bedingungen, politische Mehrheiten und gesellschaftlichen Konsens.

Gesamte Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Ein Großteil der Ziele ist erreichbar, jedoch könnten einige ambitionierte Projekte auf Herausforderungen stoßen.

Profitiert am stärksten: Arbeitnehmer, Familien und Unternehmen, die von wirtschaftlichem Wachstum und Stabilität profitieren.

Mein Fazit:

Ein Unterschied, der mir bei dieser Prognose gegenüber der SPD-Prognose auf Anhieb ins Auge sprang: Während bei der SPD auf hohen finanziellen Aufwand hingewiesen wurde, ist das bei CDU/CSU nicht der Fall, zumindest aus ChatGPT-Sicht. Mittrainierter Bias oder einfach realistische Einschätzung? Vermag ich nicht zu sagen. Ich erinnere mich an diverse Expertenaussagen, in denen auch der Union vorgeworfen wurde, dass die Finanzierung der Maßnahmen nicht erklärt wurde.

Spielt laut Einschätzung der KI aber augenscheinlich keine Rolle und so bleibt unterm Strich ziemlich exakt das, was ich ein "Programm der Mitte" nennen wollen würde. Ein bisschen verwundert bin ich darüber schon, dass Personen mit kleinen und mittleren Einkommen, junge Menschen, fortschrittliche, grüne Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes überdurchschnittlich profitieren sollen. Aber hey, vielleicht ist das auch nur mein persönlicher Bias, daher bewerte ich das auch an dieser Stelle nicht weiter.

DALL-E jedenfalls bastelt aus der Einschätzung des Wahlprogramms ein Bild, das ähnlich fortschrittlich anmutet wie das, was uns schon für die SPD gestaltet wurde. Zoomt lieber nicht zu sehr rein – entweder hatte DALL-E einfach einen schlechten Tag, oder die Zukunft mit der CDU ist halt einfach ein wenig schwammig und inkonsistent (SCNR ^^).

Laut ChatGPT ist das Programm der Union zu 65 Prozent umsetzbar – das sind fünf Prozent mehr, als die KI der SPD bescheinigte. Damit habt Ihr jetzt zwei Einschätzungen, die Ihr miteinander vergleichen und gerne auch gesittet in den Kommentaren diskutieren könnt. In der nächsten Folge geht es dann ans Eingemachte: Wir checken dann die AfD!

PS: Wir sind natürlich keine Politikexperten, und eine ChatGPT-Prognose sollte auch nicht Eure Wahlentscheidung signifikant beeinflussen. Lest bitte die Programme, bildet Euch ein gründliches Bild, nutzt Tools wie den Wahl-O-Mat. Das sollte helfen, dass Ihr bei der Wahl die Partei unterstützt, mit der Ihr die meisten Gemeinsamkeiten habt.