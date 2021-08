Casa Casi 18: Retten wir mit Technik unseren Planeten?

Unser schnuckeliger, kleiner NextPit-Podcast "Casa Casi" kümmert sich diesmal also ums Klima. Vorher jedoch geht es kurz ums politische Klima im Land. Schauen wir uns aktuelle Wahlprognosen für die Bundestagswahl an, sind derzeit augenscheinlich nur zwei Sachen sicher:

Die AfD wird auch die nächsten vier Jahre nicht die Geschicke dieses Landes leiten

Das Kanzler:innen-Rennen ist offen wie nie!

Dass das Pendel weder Richtung CDU, SPD oder Grüne so entschieden ausschlägt, dass man daraus eine angehende Kanzlerschaft ableiten könnte, liegt eventuell am Klimawandel. Ja, seit Fridays For Future verschwinden die Themen Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht mehr wirklich von unseren Schirmen. Aber in der Pandemie lag der Fokus logischerweise ein wenig woanders und zuletzt sah es so aus, als könne der CDU-Kandidat machen, was er will, ohne dass er in den Wahlprognosen dafür abgestraft würde.

Dann kamen aber wieder die Waldbrände, die die Menschen in Griechenland, Italien und der Türkei ebenso bedrohen wie in Russland oder den USA. Wir hatten in Deutschland eine Flutkatastrophe, die man in diesen Ausmaßen hierzulande einfach nicht für möglich gehalten hätte und an deren Folgen wir noch Jahre zu knabbern haben werden. Und schließlich haben wir auch den neuen Bericht des Weltklimarats (IPCC), der darin unmissverständlich klar macht: Die Menschheit wird die Pariser Klimaziele verfehlen, wenn die Treibhausgasemissionen nicht schnell und drastisch reduziert werden!