Casa Casi 39: Die Top-Tech-Trends 2022

In der Casa Casi, unserem NextPit-Podcast, wagen Palle, Fabi und Casi heute einen Blick in die Kristallkugel: Welche Tech-Trends werden das Jahr 2022 prägen und welche Entwicklungen werden wir bei den Smartphones beobachten können?

2022 ist noch echt jung, aber wir haben uns trotzdem schon dran gewöhnt, oder? Das Jahr fühlt sich langsam so bequem an wie ein angenehm eingelaufenes Paar Schuhe, aber nichtsdestotrotz bringt ein neues Jahr auch immer wieder viel Neues mit sich. Für unseren Podcast bedeutet das zum Beispiel, dass wir in der "Casa Casi" seit der letzten Woche regulär zu Dritt sitzen. Aber es gibt noch deutlich mehr Neues, aber dazu später mehr. Nur so viel vorab: Notiert Euch schon mal die folgende Nummer:+49 160 98090008

So wird das Tech-Jahr 2022

Haha, ist schon ein bisschen großkotzig, hier in der Überschrift so zu tun, als hätten wir Drei die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüssten präzise, was in den kommenden etwa elfeinhalb Monaten abgehen wird. Nichtsdestotrotz gibt es ja dennoch Trends, die sich schon in 2021 abzeichneten. Auf dieser Basis und auch mit Blick auf das, was Ihr uns in unserer Umfrage der Woche prognostiziert habt, wagen wir ein paar Prognosen.

Dabei kann gerade Palle durchaus auch ein wenig überraschen, denn er zeichnet uns in der Folge eine Entwicklung auf, die Fabi und ich in der Konsequenz nicht ganz auf dem Schirm hatten. Viel mehr mag ich aber gar nicht verraten, denn ich möchte Euch ja nicht die ganze Folge spoilern. Aber apropos Blick in die Zukunft und Visionen: Palle ist da "was am planen dran" – genauer gesagt geht morgen sein neues Video live, in welchem es um den Mercedes-Benz Vision EQXX gehen wird. Palle knöpft sich das Concept Car gewohnt ausführlich vor und Ihr könnt Euch bereits eine Erinnerung einrichten. Am Sonntag um 11 Uhr geht das Ding live!