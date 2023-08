Chip-Hersteller TSMC fertigt in Zukunft in Deutschland

TSMC, der größte und fortschrittlichste Chip-Hersteller, hat angekündigt, dass er über ein Joint Venture mit Bosch, Infineon und NXP in die European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC GmbH) investieren will. Das Unternehmen wird durch den European Chips Act unterstützt und soll ein neues Zentrum für die Halbleiterfertigung in Deutschland schaffen und die Gesamtkapazität der Region erweitern.

Lest auch: Die besten mobilen Prozessoren der Mittelklasse im Jahr 2023