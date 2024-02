Da staunt selbst Google: So gut und günstig ist das Nothing Phone (2a)!

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass Nothing mit dem Phone (2a) ein neues Mittelklasse-Smartphone auf den Markt bringt. Das in Großbritannien ansässige Start-up hat bereits das offizielle Datum für die Vorstellung des Geräts bestätigt, aber das ändert nichts daran, dass Leaker weiterhin nach neuen Informationen suchen. Die wichtigsten technischen Daten und der angebliche Preis des Nothing Phone (2a) sind jetzt im Netz aufgetaucht.

Das Wichtigste zum Nothing Phone (2a) in Kürze

Ausgehend von den Informationen, die der Tippgeber Yogesh Brar auf X geteilt hat, scheint das Nothing Phone (2a) einige Spezifikationen mit dem leistungsfähigeren Nothing Phone (2) (zum Test) zu teilen, das wir letztes Jahr getestet haben. Auf der Vorderseite könnte das Phone (2a) auf einen 6,7 Zoll großen OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und FHD-Auflösung setzen. Beim Schutz erwartet der Leaker Gorilla Glass von Corning, allerdings ist die genaue Version noch nicht bekannt.

Außerdem wird das Phone (2a) höchstwahrscheinlich von einem MediaTek Dimensity 7200 Ultra SoC statt eines Snapdragon Chipsatzes angetrieben. Der Mittelklasse-Prozessor bietet eine gute Alltagsleistung, die mit der des Snapdragon 7 Gen 2 vergleichbar ist. Der MediaTek bleibt allerdings deutlich hinter dem Snapdragon 8+ Gen 1 des Phone (2) zurück.

Zusätzlich erwartet uns laut früherer Leaks wohl eine Speicherkonfiguration von 8 GB mit 128 GB Gerätespeicher. Doch auch eine Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher ist sehr wahrscheinlich.

Ein inoffizielles Rendering des Nothing Phone (2a) basierend auf Leaks. / © X/u/S

Bei den Kameras setzt Nothing beim Phone (2a) auf dasselbe Kamera-Setup wie beim Nothing Phone (2). Das Kamera-Modul auf der Rückseite soll somit über eine 50-MP-Weitwinkel- und eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera verfügen, die sogar 4K-Videoaufnahmen unterstützen sollen. Die Selfie-Kamera soll hingegen mit einem 32-MP-Sensor ausgestattet sein.

Der 5.000-mAh-Akku überragt sogar das Nothing Phone (2) und verspricht somit eine längere Laufzeit. Zudem könnt Ihr das Gerät mit bis zu 45 W aufladen. Außerdem läuft das Phone (2a) unter Nothing OS 2.5, das auf Android 14 basiert.

Nothing Phone (2a) Preis und Verfügbarkeit in Deutschland

Der Informant fügte hinzu, dass das Nothing Phone (2a) in Indien 400 Euro oder etwa 30.000 INR kosten könnte, was es zum bisher günstigsten Nothing Phone macht. Zum Vergleich: Das Nothing Phone (2) startete mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 650 Euro.

Nothing hat die Vorstellung des Phone (2a) für den 5. März im Rahmen einer Online-Veranstaltung geplant, die um 6:30 Uhr ET (oder 12:30 Uhr deutscher Zeit) stattfindet. Wann es tatsächlich zum Verkauf angeboten wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. In den USA ist es jedenfalls nur über das Glyph-Developer-Kit erhältlich.

