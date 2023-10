Das Galaxy S24 bekommt Zwei-Wege-Satellitennachrichtenfunktion

Die satellitengestützte Konnektivität ist seit dem iPhone 14 ein Novum und wurde beim Apple iPhone 15 (Test) weiter verbessert. Samsung war nicht in der Lage, eine vergleichbare Funktion in sein Galaxy S23 und sogar in seine jüngsten faltbaren Telefone einzubauen. Es sieht so aus, als könnten sie es endlich beim Galaxy S24 schaffen und das könnte sogar besser sein als die Version von Apple.

