Das OnePlus Pad ist ab sofort offiziell – gekauft wird später!

Nach einer Reihe von Teasern hat OnePlus nun das OnePlus Pad als sein erstes Android-Tablet offiziell vorgestellt. Das Unternehmen kündigte das Tablet zusammen mit dem OnePlus 11 und den OnePlus Buds Pro 2 an. Allerdings kommt es erst im April, also in mehr als zwei Monaten auf den Markt. Unabhängig davon gibt es hier bei NextPit nun die technischen Daten und wichtigsten Funktionen des OnePlus Pad, die Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Das OnePlus Pad ist ein Android-Tablet und ab sofort offiziell.

Das Tablet wird von einem MediaTek 9000 angetrieben.

Es verfügt über eine Stylus-Funktion und SuperVOOC-Aufladung.

Das OnePlus Pad wird allerdings erst im April erhältlich sein.