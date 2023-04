Deal-Hammer: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Zugabe fast geschenkt

Media Markt hat immer wieder richtig spannende Deals zu verschiedenen Xiaomi-Geräten auf Lager und nun könnt Ihr Euch das Redmi Note 12 Pro+ mit passendem Xiaomi Smart Band 2 und ordentlichem Handytarif im Vodafone-Netz für gerade einmal 14,99 Euro im Monat sichern. Was es mit dem Deal auf sich hat und warum das Smartphone die wohl längste Modellbezeichnung der Welt trägt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Selbst Xiaomi-Fans kommen bei den zahlreichen Releases wohl kaum noch hinterher. Glücklicherweise kosten die Geräte in der Regel nicht so viel wie die Konkurrenz aus Südkorea oder Cupertino, wodurch wirklich spannende Tarif-Deals entstehen, wie Media Markt erneut unter Beweis stellt. Denn der Elektronikriese verscherbelt gerade das ziemlich druckfrische Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit passendem Fitnesstracker und gutem Mobilfunktarif von Freenet zum günstigen Preis.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Inkl. Xiaomi Redmi Smart Band 2 | Mit Freenet-Tarif | 5 GB Datenvolumen | max. 21,6 MBit/s | 24 Monate Mindestlaufzeit

Mit dem Redmi Note 12 Pro+ setzt Xiaomi noch einmal eine Schippe auf die beliebte Note-12-Serie drauf und so findet sich neben einem aktualisierten Prozessor auch 5G-Unterstützung und noch schnelleres Aufladen. Daher auch das "Plus" im Namen, denn hier findet sich ein ganzes Paket an Superlativen der Mittelklasse. So könnt Ihr Euch ebenso auf einen 120-Hz-AMOLED-Bildschirm und das erste Mittelklasse-Smartphone mit einer 200-MP-Hauptkamera freuen. Alle Infos zum Smartphone findet Ihr im Test zum Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ von meinem Kollegen Rubens.

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot von Media Markt überhaupt?

Um den Deal besonders spannend zu gestalten, bekommt Ihr bei Media Markt gerade das Xiaomi Redmi Smart Band 2 als Zugabe obendrauf. Beim Tarif handelt es sich um einen Freenet-Tarif im 4G-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht) mit einer maximalen Download-Bandbreite von 21,6 MBit/s. Für das gesamte Bundle dürft Ihr 14,99 Euro im Monat auf den Tresen legen und noch einmal 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr. Die Geräte selbst kosten noch einmal 39 Euro. Außerdem bindet Ihr Euch für 24 Monate an den Anbieter.

Xiaomi-Deal-Übersicht Eigenschaft Xiaomi-Deal Tarif Freenet green LTE 5GB Aktion Netz Vodafone Datenvolumen 5 GB Bandbreite max. 21,6 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Einmalige Gerätekosten 39,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 443,70 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ –397,99 Euro

Xiaomi Redmi Smart Band 2 – 29,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,70 Euro Zum Angebot*

In unserer Tarif-Check-Tabelle seht Ihr bereits, dass Ihr mit diesem Angebot sehr gut bedient seid. Denn Ihr zahlt monatlich gerade einmal 70 Cent für den Tarif mehr, als Euch die beiden Geräte aktuell kosten. Vor allem der Preis des Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ ist hier nur kurze Zeit so gering, da es sich um einen Aktionspreis handelt, der gerade den Bestpreis darstellt.

Preis-Leistungs-Sieger in unserer Bestenliste: Jetzt die besten Smartphones unter 500 Euro herausfinden

Ihr müsst allerdings beachten, dass der günstige Tarif auch zwei kleinere Makel aufweist. So habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz und Ihr müsst mit einer maximalen Bandbreite von 21,6 MBit/s klarkommen. Wenn Ihr diese voll nutzen könnt, ist das Schauen von Serien allerdings kein Problem. Macht Euch das nichts aus, handelt es sich hier jedoch um einen wirklich spannenden Deal.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum Primus Samsung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.