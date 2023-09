Dreame präsentiert neuen Flaggschiff-Saugroboter auf der IFA

Dreame L20 Ultra: Können Roborock, Ecovacs & Co. jetzt einpacken?

Nicht nur am Roboter selbst hat Dreame getüftelt, sondern auch an der Basisstation, die extrem viel verspricht. In der Station gibt es einen 4,5-L-Tank für sauberes und einen 4-L-Tank für dreckiges Wasser. Platz für Putzmittel bietet die Basisstation obendrein auch noch, das automatisch dem Wischwasser zugesetzt wird.

Die Basisstation kümmert sich um die Reinigung der Wischpads und hat neben Tanks für sauberes und dreckiges Wasser sogar noch Platz für Putzmittel. / © Dreame

Und sonst? Dreame verspricht der Station des L20 Ultra zahlreiche automatisierte Vorgänge, wie eine Absaugfunktion, oder die Reinigung und Trocknung der Wischpads. Auch nett: Der Saugroboter lässt die Wischpads in der Station, um Eure Teppiche zu schonen. Heißt: Der Saug- und Wischroboter nimmt sich erst dem Saugvorgang an und holt sich im Anschluss die Wischpads, um mit dem Wischprozess die Grundreinigung Eures Heims abzuschließen.

Sind die Wischpads kaputt? Keine Panik – der Dreame L20 Ultra fährt die Wischpads aus, um auch an den Krümel aus der hintersten Ecke zu gelangen. / © Dreame

Apropos Wischen: Dank der sogenannten “MopExtend”-Technologie fährt der Dreame L20 Ultra seine Wischpads aus und gelangt so besser in Ecken oder schwer zugängliche Flächen. Um möglichst das gleiche Ergebnis auch beim Saugen zu erzielen, hat Dreame eine Seitenbürste beim L20 Ultra verbaut. Im Wisch- und Saugroboter steckt ein 300-ml-Staubbehälter.

Für die Navigation stehen dem neuen Dreame-Flaggschiff LiDAR-Sensoren zur Verfügung. Außerdem hat der L20 Ultra eine Überwachungskamera-Funktion. Als wenn das nicht schon reichen würde, hat Dreame an der Vorderseite des L20 Ultra LED-Scheinwerfer angebracht, damit auch wirklich das allerletzte Staubkorn vom Saug- und Wischroboter gefunden und aufgesaugt wird.

Schaut gerne auf dem IFA-Stand von Dreame vorbei, um einen ersten Blick auf den neuen L20 Ultra zu werfen. / © Dreame

Das ist aber immer noch nicht alles, denn mit dem Launch des L20 Ultra erstrahlt auch ein neues Dreame-Logo am Horizont. Seid Ihr auf den Genuss gekommen? Dann schaut entweder auf der IFA direkt beim Dreame-Stand vorbei oder lest den ausführlichen Test zum Dreame L20 Ultra auf nextpit.de – noch heute, versprochen.

Schon aufgefallen? Dreame präsentiert sein neues Logo. / © Dreame

Habt Ihr bereits einen Dreame-Roboter bei Euch zu Hause? Was interessiert Euch am meisten am Dreame L20 Ultra am meisten? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.

Disclaimer: Dieser Beitrag ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame. Auf das Testergebnis und die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.