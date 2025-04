Neuer EcoFlow-Balkonkraftwerk-Speicher ist ein Cheat-Code: Wie Ihr ihn jetzt noch günstiger bekommt

Das 2-in-1-System mit Speicher und Wechselrichter zur wohltemperierten Einspeisung ins Hausnetz startet Mitte Mai auf dem Markt. Warum wir Euch das hier nochmal sagen: Abstufend erhalten Kunden, die sich früh für das System entscheiden, richtig starke Rabatte*. Und die erste Phase mit dem höchsten Entgegenkommen seitens des Herstellers läuft bereits.

EcoFlow Stream Ultra & Stream Pro: Einspeiselimit wird legal umgangen

Keine Sorge müsst Ihr übrigens davor haben, Euch in eine Rechtsbrüchigkeit oder Grauzone hineinzubewegen. Durch die Mehrfachnutzung der Batteriespeicher mit Einspeise-Wechselrichter, die miteinander kommunizieren und an mehreren Stellen im Haus einspeisen, steigt die gesamte Einspeisung bei günstiger Lage, aber nie die einzelne, für die die 800W-Grenze gilt und die auch nie überschritten wird.

Die Systeme basieren auf modularen Prinzipien. So lässt sich die Stream AC Pro, die im Einzelmodul 1,92 kWh Kapazität hat, auf ein Gesamt-System mit bis zu 21 kWh aufbauen.

Bis zum Marktstart: Diese Rabatte & Extras könnt Ihr Euch sichern

Wie eingangs erwähnt lockt EcoFlow alle, die sich früh entscheiden, eines der neuen PowerStream Balkonkraftwerk-Speichersysteme zuzulegen, mit ziemlich starken Aktionsrabatten und -extras. Weiterhin fällt in Deutschland die Mehrwertsteuer auf alles, was mit Eigenversorger-Solar zu tun hat, weg.

Das sind die Normalpreise der drei Systeme, die neu sind. Rabatte kommen dann erst später dazu

Bis 29. April: Großer Extrarabatt bei Anzahlung und Smart Meter geschenkt

Aktuell bekommen alle Käufer eines der Systeme Stream Ultra und Stream Pro einen Sonderrabatt in Höhe von 10 Prozent des Kaufpreises, wenn sie 10 Prozent anzahlen. Das 1.099 Euro teure Stream Ultra gibt es somit für 999 Euro – wenn Ihr jetzt 99,90 Euro anzahlt*.

Als Set mit der Stream Ultra und Stream AC Pro wären es 169,90 Euro Anzahlung, um das sonst 1.898 Euro teure Paket schlussendlich für 1.699 Euro zu bekommen. Weitere Sets – auch mit Solarpanelen – lassen sich hier ebenfalls zusammenkonfigurieren und werden per Anzahlung günstiger.

Alle Kunden, die sich bis Ende April entscheiden, erhalten zusätzlich noch ein Smart Meter gratis dazu!

Affiliate Angebot EcoFlow PowerStream Ultra Per Anztahlung 10% extra Sparen

Ab 30. April: Flash Sale, aber geringerer Rabatt – smarte Steckdosen gratis dazu

Wer diese erste Phase verpasst oder sich bis Ende April nicht final entscheidet, hat dann die Möglichkeit im Rahmen eines Flash Sales, der nur 72 Stunden (bis 2. Mai) gilt, bis zu 16 Prozent Rabatt zu erwirken. Das Smart Meter gibt' weiterhin dazu und außerdem erhalten Kunden in diesem Zeitraum noch vier smarte Steckdosen on top dazu. Den Smart Meter gibt's aber auch in dieser Phase noch dazu.

Ab 15. Mai: Marktstart mit letzten Rabatten

Ab dem 15. Mai starten die Speichersysteme dann offiziell auf dem Markt. Wer vorbestellt, bekommt sein Exemplar dann auch geliefert. Wer erst nach dem 15. Mai bestellt, bekommt bis Ende Mai immerhin auch noch einen Smart Meter dazu. Leichte Rabatte (bis 16 Prozent) soll es zudem auch in den Wochen nach Marktstart noch geben.

Gleichzeitig nehmen alle Käufer in der Zeit bis zum Marktstart an einem Gewinnspiel teil, in dem Solarpanele und modulare Speicher verlost werden.

Tipp: Schnell sein und den Flash Sale beobachten

Es ist immer schwierig, bei so unterschiedlichen und individuellen Dingen eine klare Empfehlung auszugeben, was genau sich wann und wie lohnt. Wer sich aktuell sein Home-Setup aufbaut, einen Teil seiner Energie auf Solar umlegt und sich möglichst smart und selbst versorgen will, für den wirken die EcoFlow-Lösungen wie gemacht. Und wenn das alles zutrifft, dann solltet Ihr nicht zögern und die maximalen Zugeständnisse beim Preis in der laufenden ersten Phase mitnehmen.

Aber: Auch der Flash Sale vom 30.4. bis 2.5. sollte immer im Hinterkopf und auf dem Notizzettel sein. Möglich, dass hier noch neue Rabatte warten und – die vier smarten Steckdosen nebst Smart Meter sind richtig gute Mitnahme-Effekte.

→ Jetzt zum EcoFlow Early-Bird-Sale wechseln*