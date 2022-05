Energiesparen im Smart-Home: Das müsst Ihr 2022 beachten

NEXT PIT TV

Reden wir übers Energiesparen im smarten Zuhause, müssen wir zwangsläufig auch über den Elefanten im Raum bzw. im Smart-Home sprechen: Können wir tatsächlich Energie sparen, wenn wir immer mehr Technik ins Haus holen und immer mehr Geräte miteinander vernetzen? Pauschal können wir das nicht mit "Ja" beantworten. Aber wenn Ihr es richtig anstellt, geht es eben schon. Das hat bereits 2019 eine Studie der Verbraucherzentrale NRW belegt.

Vor allem beim Heizen habt Ihr viel Sparpotenzial: In einem Haus können jährlich bis 14 Prozent der Heizkosten eingespart werden, in Wohnungen immerhin noch bis neun Prozent. Nutzt Ihr allerdings im Smart-Home Technik wie Mähroboter oder smarte Video-Türklingeln, schmälert das den Erfolg beim Energiesparen. Solche Technologien steigern hauptsächlich den Komfort und haben kaum positiven Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Das gilt übrigens nicht für smarte Staubsaugerroboter! Auch die sind selbstverständlich komfortabel, verbrauchen aber deutlich weniger Strom als ihre Kollegen, mit denen Ihr noch persönlich durch die Bude flitzen müsst.

Bedenkt also, dass Ihr Euch fürs Smart-Home Gerätschaften ins Haus holt, die oft kostspielig sind, zusätzlich Strom verbrauchen, teils mit Batterien gefüttert werden müssen und die später recycelt werden müssen. Dennoch gibt es eine Menge Punkte, an denen Ihr ansetzen könnt, um Kosten und Energieverbrauch zu senken. Und dann funktioniert es auch, dass Ihr sowohl den Komfort genießt, als auch Energie und bares Geld spart. Wie das funktionieren kann? Klären wir jetzt!

Inhaltsverzeichnis:

So könnt Ihr im Smart-Home Energie und Geld sparen

Sparen beim Heizen mit smarten Heizkörperthermostaten

Laut der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest spart Euch das Herunterdrehen der Heizung um nur ein Grad im Schnitt sechs Prozent der Heizkosten. Das liegt natürlich auch daran, in welchem Zustand Euer Haus oder Eure Wohnung ist. Ein altes Gebäude, welches schnell Wärme verliert, hat mehr Sparpotenzial als ein top-gedämmtes, neues Haus.

Lest dazu unbedingt: Darauf müsst Ihr beim Kauf von smarten Heizkörperthermostaten achten.

Mit smarten Heizkörperthermostaten lässt sich richtig Energie sparen. / © Eve

Sparen könnt Ihr aber in beiden Fällen und es gibt dafür beim Heizen verschiedene Ansätze. Entscheidet Ihr Euch dafür, smart heizen zu wollen, müsst Ihr erst einmal die Art der Heizung berücksichtigen. Benötigt Ihr Raumthermostate oder Heizkörperthermostate oder habt Ihr eine Fußbodenheizung? Danach müsst Ihr darauf schauen, welches System Ihr im Smart-Home nutzen möchtet. Habt Ihr bereits ein System installiert und könnt Ihr dieses erweitern? Passt es mit Eurem smarten Assistenten zusammen?

In unserer Kaufberatung für smarte Heizkörperthermostate haben wir Euch jüngst erzählt, worauf Ihr beim Kauf achten müsst. Möglichkeiten zum Energiesparen gibt es beim Heizen gleich mehrere. Ihr könnt die Heizung programmieren, sodass nur dann geheizt wird, wenn Ihr wirklich zuhause seid und auch nur der Raum, der notwendig ist.

Affiliate Angebot tado V3+ Heizkörperthermostat Starter Kit

Ihr könnt dafür sorgen, dass automatisch zu bestimmten Uhrzeiten die Heizung abgedreht wird. Dank Geofencing kann die Heizung erkennen, ob jemand im Haus ist. Und Sensoren an Türen und Fenstern sorgen dafür, dass die Heizung automatisch runtergeregelt wird, wenn jemand ein Fenster aufreißt. Schließlich könnt Ihr mit Sensoren auch die Luftfeuchtigkeit messen. Auf diese Weise könnt Ihr möglichem Schimmel vorbeugen.

Jede Menge Ansätze also, um Energie und Geld zu sparen. Dazu kommen die Möglichkeiten, Eure Heizung bequem von der Couch, auch per Sprache, zu steuern – oder über die App auch aus der Ferne.

Stromfresser erkennen und sparen mit smarten Steckdosen

Auch von steigenden Stromrechnungen ist in diesen Tagen oft die Rede. Wer viel Geld in die Hand nehmen will/kann, schafft sich einfach neue Geräte an. Neue Wasch- und Spülmaschinen sowie Kühlschränke senken durch ihre Energieeffizienz Eure Stromkosten. Aber auch hier könnt hier mit smarter Technik schon deutlich günstiger loslegen.

Per Smartphone habt Ihr Kontrolle über Eure smarten Steckdosen / © Daisy Daisy/Shutterstock

Smarte Steckdosen und Zwischenstecker sorgen dafür, dass Ihr Eure Geräte per App oder Sprache ausschalten könnt. Ihr könnt die Steckdosen auch so programmieren, dass Eure technischen Geräte abends automatisch abgeschaltet werden. So vermeidet Ihr, dass sie unnötig lange im Standby-Modus Strom verschwenden. Auch hier könnt Ihr allein auf diese Weise schon für eine Win-Win-Situation sorgen: Mehr Komfort, weniger Kosten/Energie!

Weiterlesen: Das müsst Ihr beim Kauf von smarten WLAN-Steckdosen beachten [Link ergänzen]

Aber Vorsicht: Es gibt durchaus Sonderfälle, in denen es nicht empfehlenswert ist, sie ständig vom Netz zu nehmen. So können Smart-TVs durch falsches Energiesparen sogar Schaden nehmen. Folgende WLAN-Steckdose ist günstig zu haben, funktioniert ohne Hub und ist zudem per Google Home und Alexa bedienbar:

Affiliate Angebot TP-Link Tapo WLAN Smart Steckdose Tapo P100

Es gibt aber nicht nur die smarten WLAN-Steckdosen, die Ihr als Zwischenschalter zwischen Gerät und Steckdose klemmt. Darüber hinaus könnt Ihr Euch nämlich noch smartere Steckdosen anschaffen, die Euch Auskunft darüber geben, wie viel Strom ein spezifisches Gerät verbraucht. Auf diese Weise erfahrt Ihr in Echtzeit auf Eurem Handy-Display, wieviel Strom Eure Monitore, Eure Stereoanlage oder der Ventilator verballern. Und bei allem, was man messen kann, kann man auch einsparen!

Apropos Strom: Erfahrt hier alles Wissenswerte über den Jackery Solargenerator und den Jackery-Produktlaunch

Ihr könnt Euch in diesem Fall also überlegen, zu große Stromfresser durch energieeffizientere Modelle zu ersetzen. Oder es reicht Euch schon, durch die smarte Steckdose einfach den Zeitraum zu kontrollieren, in welchem ein Gerät Strom verbrauchen kann.

Sparen mit smarter Beleuchtung

Vermutlich habt Ihr Euch schon gefragt, ob uns in diesem Artikel auch in Sachen Beleuchtung noch ein Licht aufgehen wird. Gerade Beleuchtung ist für viele von uns der erste Schritt, den wir in Richtung Smart-Home unternehmen. Werft Ihr einen Blick auf unsere Marktübersicht zu Philips-Hue-Lampen, bekommt Ihr eine Idee davon, wie vielseitig Licht im Smart-Home einsetzbar ist. Ihr leuchtet nicht nur Räume aus, sondern erzeugt auch Stimmungen und schafft die richtige Hintergrundkulisse für den Filmabend.

Gradient Lighstrips von Philips Hue im Einsatz. / © Signify

Aber die smarten LEDs bringen durchaus auch Sparpotenzial mit. Das liegt allein schon an der Technologie der Leuchten. LEDs sind zwar hochpreisiger als herkömmliche Leuchten, verbrauchen aber grundsätzlich nur ein Fünftel des Stroms und halten deutlich länger. Aber Vorsicht! Jede smarte, mit dem WLAN verbundene Lampe zieht auch ausgeschaltet Strom. Das mag Euch bei einer einzigen Leuchte zwar round about nur einen Euro jährlich kosten. Es läppert sich aber, wenn Euer ganzes Haus komplett auf smarte Beleuchtung umgestellt wurde.

Sparen geht dennoch und das hängt wieder mit einer Kernkompetenz des Smart-Homes zusammen: Dem Erkennen, ob ein smartes Device genutzt wird. Auch hier könnt Ihr Leuchten wieder so programmieren, dass sie zu bestimmten Zeiten an- oder ausgeschaltet werden. Ein vergessenes Licht könnt Ihr auch aus der Ferne ausschalten.

Affiliate Angebot Philips Hue Philips Hue Starter-Kit mit dre E27 White & Colour Ambience Lampen, der Bridge und einem Smart-Button Zur Geräte-Datenbank

Dazu können Sensoren Tageslicht erkennen und Eure Beleuchtung daran ausgerichtet dimmen oder ausschalten. Zusätzlich könnt Ihr Bewegungssensoren verbauen. Dadurch schaltet sich Licht automatisch ein, wenn Ihr den Raum betretet – und es wird auch automatisch wieder ausgeknipst.

Damit haben wir jetzt drei große Themenfelder abgehakt, die Euch neben den Komfort-Vorteilen des Smart-Homes auch noch bares Geld sparen können. Es gibt noch jede Menge, was Ihr im Haus unternehmen könnt und wir bei NextPit sind bestrebt, uns in das Thema weiter reinzuwühlen. Nehmt also diesen Beitrag schon einmal als einen groben Pfad, an dem Ihr Euch entlanghangeln könnt, wenn Ihr im smarten Zuhause durchstarten wollt.

Aber lasst uns bitte gerne Eure Kommentare da, wenn Ihr schon länger im Smart-Home lebt und weitere Energiespar-Tipps für uns habt. Wo spart Ihr zuhause am meisten ein und was könnt Ihr der NextPit-Community empfehlen?