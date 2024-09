Jede Woche könnt Ihr Geld bei Videospielen sparen, indem Ihr Euch das aktuelle Angebot im Epic Games Store anseht. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, damit Ihr kein tolles Angebot verpasst. Diese Woche könnt Ihr beispielsweise "The Spirit and the Mouse" herunterladen.

Wir starten das hier heute mal als neue Serie bei nextpit und stellen Euch wöchentlich jetzt das kostenlose Spiel von Epic Games vor. Wenn Ihr jedoch eh App- und Spielefans seid, solltet Ihr auch unsere Serien Free Apps der Woche und Top-5-Apps im Blick behalten. Schauen wir uns also direkt an, was es heute im Epic Games Store gibt.

Das kostenlose Spiel der Woche

The Spirit and the Mouse

Wenn Euch dieses Spiel an Stray erinnert, seid Ihr nicht allein. The Spirit and the Mouse ist ein bezauberndes erzählerisches Abenteuerspiel. Nach einem Gewitter müssen Lila, die Maus, und Lumion, der Geistwächter, zusammenarbeiten, um das Gleichgewicht in ihrem idyllischen Dorf wiederherzustellen. Während Ihr im Spiel vorankommt, erleuchtet Ihr das Dorf Sainte-et-Claire wieder.

Löst in diesem niedlichen Spiel fesselnde Rätsel, helft geplagten Dorfbewohnern und sammelt Energie und Glück. The Spirit and the Mouse hat auf Steam begeisterte Kritiken erhalten, wo die Spieler:innen ihm neun von zehn Sternen geben. Das Spiel kostet normalerweise etwa 20 Dollar, ist aber bis zum 3. Oktober kostenlos.

Ladet The Spirit and the Mouse aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses bezaubernde Spiel nimmt Euch mit auf ein großes Abenteuer. / © Steam

Ein kleiner Vorgeschmack auf das kostenlose Spiel der nächsten Woche

Bear and Breakfast

Der Epic Games Store scheint zu dieser Jahreszeit viele niedliche Spiele im Angebot zu haben. Und das aus gutem Grund! Wenn das Wetter draußen immer düsterer wird, gibt es nur wenige Dinge, die besser sind, als sich mit einem entspannenden Videospiel zu Hause niederzulassen. Bear and Breakfast ist ein weiteres tierisches, gemütliches Spiel, in dem Ihr Euer eigenes Bed & Breakfast im Wald aufbauen könnt. Ihr übernehmt mit Euren Freunden eine verlassene Hütte und verwandelt sie in das Hotel Eurer Träume.

Ihr könnt jedes Zimmer individuell gestalten und nach Herzenslust mit verschiedenen Designs experimentieren. Das Spiel verbindet eine spannende Geschichte mit gut durchdachten Simulationselementen zu einem wirklich einzigartigen Erlebnis. Ab nächster Woche könnt Ihr dieses bärenstarke Spiel kostenlos bekommen. Der normale Preis liegt bei 19,50 Euro.

Ladet Bear and Breakfast aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel ermöglicht wahnsinnige Anpassungsmöglichkeiten. / © Steam

Welches Spiel ist Euer Favorit der Woche? Freut Ihr Euch schon auf die Spiele der nächsten Woche? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen!