Flaggschiff zum kleinen Preis: Google Pixel 7a im Mega-Deal bei Blau.de

Das Google Pixel 7a zählt ohne Zweifel zu den besten Mittelklasse-Smartphones unter 1.000 Euro, die wir bisher in den Fingern hatten. Mit einem derzeitigen Kostenpunkt von mindestens 472 Euro im Netz, ist das Gerät nicht nur günstig, sondern bietet auch eine Menge. Jetzt gibt es den Midranger für gerade einmal 1 Euro Zuzahlung bei Blau.de und den passenden Mobilfunktarif gibt es noch obendrauf.

Mit dem Google Pixel 7a ist dem Hersteller ein echter Coup gelungen. Denn die kompakte Form mit der Leistung eines Pixel-Flaggschiffs zum Preis eines typischen Mittelklasse-Smartphones sehen wir heutzutage eher selten. Euch erwartet ein 6,1 Zoll großes Display mit einer 90-Hz-Bildwiederholrate. Im Inneren findet das Tensor-G2-SoC Platz und nutzt eine Speicherkonfiguration von 8 GB LPPDR5-RAM und 128 GB internem Gerätespeicher.

Ein Dual-Kamera-Setup, das wie drei Kameras funktioniert! / © NextPit

Das Smartphone ist zudem nach IP67 zertifiziert und verspricht fünf Sicherheitsupdates. Das Duale-Kameramodul umfasst eine 64-MP-Hauptkamera gepaart mit einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera, die für wirklich gute Bilder sorgen. Meine Kollegin Camila war in Ihrem Test zum Google Pixel 7a mehr als angetan vom Smartphone und gab ihm die seltene Bestwertung von 5 Sternen.

Darum lohnt sich das Pixel-Angebot von Blau.de

Neben einem der besten Smartphones auf dem Markt schließt Ihr hier noch die Blau Allnet-Flat XL ab, bei der Euch 10 GB Datenvolumen zur Verfügung stehen. Ihr nutzt das 4G-Netz der Telefónica und surft mit maximal 50 MBit/s. Dabei geht Ihr eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ein und zahlt 1 Euro für das Smartphone, sowie 23,99 Euro monatlich für den Handytarif. Einen Anschlusspreis verlangt Blau.de nicht.

Pixel-Deal-Übersicht Eigenschaft Pixel-Angebot Tarif Blau Allnet-Flat XL Netz Telefónica Datenvolumen 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 23,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlusspreis Entfällt Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 581,75 Euro Regulärer Gerätepreis 472,92 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 4,53 Euro Zum Angebot*

Ihr zahlt effektiv gerade einmal 4,53 Euro zusätzlich für den Tarif. Dadurch entstehen Euch nach 24 Monaten gerade einmal zusätzliche Kosten in Höhe von 108,83 Euro für einen 10-GB-Mobilfunktarif, was wirklich gut ist. Allerdings müsst Ihr hier auf 5G verzichten, was allerdings die meisten nicht stören dürfte.

Alles in allem ist das ein wirklich spannendes Angebot, was Blau.de uns da vorsetzt. Für etwas höhere Kosten könnt Ihr Euch eines der besten Smartphones auf dem Markt sichern und bekommt den passenden Tarif noch dazu.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Blau.de gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!