Galaxy S23 FE direkt von Samsung: Warum sich das (nicht) lohnt!

Der südkoreanische Hersteller Samsung hat aus dem Galaxy S23 FE ein echtes Geheimnis gemacht – zumindest mehr oder weniger. Mittlerweile könnt Ihr Euch die neuest Fan-Edition jedoch bestellen und so gibt es gerade direkt bei Samsung einen wirklich spannenden Deal. Hier sichert Ihr Euch nicht nur das neue Smartphone, sondern auch noch einen 5G-Tarif im Vodafone-Netz. Warum sich dieser Deal wirklich lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Lange Zeit war nicht bekannt, ob Samsung eine neue Fan-Edition im Jahr 2023 auf den Markt bringen würde. Mittlerweile ist klar, dass wir mit dem Samsung Galaxy S23 FE ein solches Smartphone erhalten haben. Derzeit kostet Euch die 256-GB-Variante mindestens 732 Euro im Netz, was den Kosten eines aktuellen Standard-Flaggschiffs (zur Bestenliste) entspricht.

Und gerade hier liegt auch das Problem, denn für eine Fan-Edition ist das Smartphone schlichtweg zu kostspielig. Das haut auch der Hersteller erkannt und bietet das Gerät daher mit passendem Handytarif im Vodafone-Netz für 29,99 Euro monatlich an. Zusätzlich bekommt Ihr hier noch die Galaxy Buds FE dazu und erhaltet 100 Euro als Bonus, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Kurz-Check: Wie gut ist das Samsung Galaxy S23 FE wirklich?

Das Samsung Galaxy S23 FE ist ein wirklich leitungsfähiges und gutes Smartphone. Es nutzt einen Exynos 2200, den wir bereits aus dem Samsung Galaxy S22 (zum Test) kennen und kann ansonsten mit einem 6,4 Zoll großen Display, einem Triple-Kameramodul und der ordentlichen Akkuleistung punkten. Das Problem ist, dass das Handy nicht genau weiß, ob es nun ein S22 oder ein S23 sein möchte. Doch genau diese Identitätskrise macht das Gerät aus.

Auch beim Samsung Galaxy S23 FE erwartet uns das aktuelle Android mit beliebter One-UI-Oberfläche. / © nextpit

Ihr habt hier sämtliche Vorteile des Exynos 2200, gepaart mit einem Display und einem Kamera-System, die eher an die S23-Serie erinnern. Könnt Ihr Euch also nicht entscheiden, welches der beiden Modelle es sein sollte, habt Ihr mit der Fan-Edition aus 2023 jetzt einen guten Mittelweg für Euch. Mein Kollege Casi hat das Samsung Galaxy S23 FE einem ersten Test unterzogen und verrät Euch auch, was der Hersteller wirklich hätte besser machen können.

Tarif-Check: Lohnt sich das Angebot zum Samsung Galaxy S23 FE überhaupt?

Wie bereits erwähnt, liegt der aktuelle Bestpreis ohne Tarif für das Smartphone in der 256-GB-Version deutlich jenseits der 700-Euro-Marke. Bei Samsung schließt Ihr jedoch einen passenden Handyvertrag im 5G-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht) ab, bei dem Euch monatlich 20 GB Datenvolumen und eine Download-Bandbreite von max. 500 MBit/s zur Verfügung stehen. Dafür zahlt Ihr 29,99 Euro jeden Monat, sowie einmalig 39 Euro für das S23 FE und die Galaxy Buds FE, sowie 39,99 Euro einmalig in Form einer Anschlussgebühr.

Der Samsung-Deal im Tarif-Check

Samsung-Deal Gerät Samsung Galaxy S23 FE Tarif Vodafone Smart Entry Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 29,99 € Einmalige Kosten (Gerätekosten + Anschlussgebühr) 78,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 798,75 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S23 FE (256 GB) – 732,00 €

Samsung Galaxy Buds FE – 73,99 € Wechselbonus 100,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 4,47 € Zum Angebot*

Im Handel kosten Euch Smartphone und Kopfhörer derzeit mindestens 805,99 Euro zusammen. Dank Wechselbonus zahlt Ihr für das Angebot von Samsung jedoch nur 698,75 Euro, nach Ablauf von 24 Monaten. Ihr müsst nicht unbedingt gut in Mathe sein, um festzustellen, dass das deutlich weniger ist. Genauer gesagt spart Ihr mit diesem Deal im Vergleich zum aktuellen Kaufpreis 4,47 Euro effektiv jeden Monat.

Leider weist der Deal dennoch einige Probleme auf, die vor allem das Smartphone betreffen. Die Preispolitik von Samsung geht hier völlig daneben und so zahlt Ihr ein etwas verbessertes Samsung Galaxy S22 derzeit 732 Euro im Netz. Das ist wirklich nicht gerade günstig. Möchtet Ihr Euch das Gerät dennoch zulegen, ist der Deal dennoch spannend. Alternativ könnt Ihr auch gerade bei Saturn fündig werden. Denn hier gibt es mit dem Pixel 7a eines der besten Mittelklasse-Smartphones für 14,99 Euro im Monat.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das S23 FE ein Handy, dass es unter Euren Weihnachtsbaum schafft? Oder hat sich Samsung hier zu viel Zeit gelassen? Lasst es uns wissen!