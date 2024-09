Angebliches Preisschild des Samsung Galaxy S24 FE

Laut dem zuverlässigen Leaker OnLeaks wird das Galaxy S24 FE in den USA 50 US-Dollar mehr kosten als das Galaxy S23 FE (Test), was bedeutet, dass es in der Basiskonfiguration ab 649 US-Dollar erhältlich sein wird. Der Preis für die Variante mit 256 GB Speicherplatz soll von 659 US-Dollar auf 709 US-Dollar steigen.

Auch in den meisten anderen Regionen wird eine relative Erhöhung erwartet, darunter auch in Europa, wo der Preis laut WinFuture um 100 Euro auf 799 Euro steigen könnte. Mit dieser Preisänderung rückt das Galaxy S24 FE näher an die Flaggschiff-Kategorie heran. Noch wichtiger ist, dass der Preisunterschied zum normalen Galaxy S24 (Test) von 200 auf 150 US-Dollar sinkt. Was können wir also davon halten?

Wie sich das Galaxy S24 FE vom Standardmodell unterscheiden könnte

Die Preiserhöhung wird für Nutzer/innen, die ein Upgrade auf das Galaxy S24 FE oder Galaxy S24 planen, aus mehreren Gründen ein Dilemma darstellen. Gerüchten zufolge wird das unangekündigte Fan-Edition-Handy in einigen Regionen mit einem langsameren Exynos 2400e-Chip ausgestattet sein als der Snapdragon 8 Gen 3-SoC, sodass Galaxy S24 FE-Nutzer hier den Kürzeren ziehen werden.

Das Samsung Galaxy S24 FE hat ein breiteres und helleres AMOLED-Display / © Android Headlines

Außerdem soll das Galaxy S24 FE zwar ein größeres AMOLED-Display mit 6,7 Zoll haben, aber es wird nicht von dem besseren LTPO-Panel für eine dynamischere Bildwiederholrate und dem härteren Gorilla Glass Victus 2-Schutz des Galaxy S24 und Galaxy S24+ profitieren.

In diesem Jahr könnte Samsung das Fan-Edition-Modell auch durch eine weniger leistungsfähige Kamera-Hardware von der Standardversion abheben. Das Galaxy S24 FE könnte auf ältere Sensoren in den Ultraweitwinkel- und Teleobjektiven auf der Rückseite und in der Frontkamera setzen, obwohl es mit einem vergleichbaren 50-MP-Haupt-Shooter auf der Rückseite ausgestattet sein sollte.

Was denkt Ihr über den möglichen Preis des Galaxy S24 FE? Glaubt Ihr, dass die Upgrades die Preiserhöhung wert sind? Wir sind gespannt auf Eure Meinung im Kommentarbereich.