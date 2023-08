Galaxy Z Fold 5 & Z Flip 5: Bessere Akkus als im Google Pixel 7 Pro

Letzte Woche hat Samsung seine neuen Foldables präsentiert. Das nextpit-Team hatte bereits ein wenig Hands-on-Time, außerdem haben wir beide Modelle auf Basis der Specs direkt mit den Vorgängern verglichen. Während jetzt jeden Augenblick die Testgeräte bei uns eintrudeln sollten, könnt Ihr schon einmal einen Blick auf das Hands-on des Galaxy Z Flip 5 und das Hands-on des Galaxy Z Fold 5 werfen.

Direkt der Blick auf die technischen Daten geriet dabei zu einer kleinen Enttäuschung: Hmm, wieder keine größeren Akkus! Angesichts von vielen Smartphones, die fette 5.000-mAh-Batterien verbauen, wirken die 4.400 mAh im Galaxy Z Fold 5 und vor allem die 3.700 mAh im Galaxy Z Flip 5 nicht mehr wirklich zeitgemäß. Aber lasst Euch dadurch nicht täuschen, denn wie die Kollegen von SamMobile berichten, präsentieren sich die Akkus durchaus stärker als befürchtet.

Die Kolleg:innen sind nämlich über ein Video gestolpert, in welchem gleich mehrere aktuelle Smartphones einem Akkutest unterzogen werden. Zum Beispiel halten die 3.700 mAh im neuen Flip länger durch als das Pixel 7 Pro (Test) mit seinem 5.000-mAh-Akku. Und das Galaxy Z Fold 5, das mit einem wirklich fetten 7,6"-Display antritt, lässt mit seinen 4.400 mAh das 6,7" große OnePlus 11 (Test) hinter sich.

Werft hier einen Blick auf das Video des YouTube-Kanals TechDroider:

Außer den bereits genannten Smartphones traten in diesem Test an: Das Galaxy S23 Ultra (Test), das Xiaomi 13 Ultra (Test) und das Apple iPhone 14 Pro Max (Test). Im Test mussten die Geräte zweieinhalb Stunden Zocken und drei Stunden Videostreaming auf YouTube überstehen. Nach jeweils eineinhalb Stunden Social-Media-Nutzung und Web-Browsing stand dann noch eine Videoaufnahme (4k 60 fps) an. Während dieser Videoaufnahme machten die beiden Samsung-Foldables dann auch die Grätsche, platzierten sich aber eben nicht am Ende des Feldes. Hier sind die Ergebnisse im Überblick:

Modell Akkulaufzeit Apple iPhone 14 Pro Max 11 h, 19 m Samsung Galaxy S23 Ultra 10 h, 50 m Xiaomi 13 Ultra 10 h, 25 m Samsung Galaxy Z Fold 5 9 h, 48 m OnePlus 11 9 h, 22 m Samsung Galaxy Z Flip 5 9 h, 16 m Google Pixel 7 Pro 9 h, 7 m

Ihr seht, dass das iPhone sich locker an die Spitze setzt. Auch das Galaxy S23 Ultra und das Xiaomi 13 Ultra performen mit mehr als zehn Stunden klasse. Danach ist dann aber alles sehr dicht beisammen, obwohl die Akkus der Foldables eben kleiner sind als die der Konkurrenz. Zumindest in dieser Hinsicht brauchen sich die Samsung-Akkus also nicht zu verstecken, auch wenn dieser Test nur ein Fingerzeig ist und nicht unbedingt repräsentativ.

Überzeugt Euch der Test? Dann könnt Ihr im verlinkten Beitrag herausfinden, wie Ihr das Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 vorbestellen könnt. Falls Ihr noch unsicher seid, dann wartet doch unsere finalen Test zu beiden Faltbaren ab. Dort werden wir selbstverständlich auch die Akkus selbst nochmals gründlich unter die Lupe nehmen.

Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, was Ihr von diesem Test bzw. von den Akkukapazitäten der Foldables generell denkt. Wünscht Ihr Euch fettere Batterien für beide Modelle? Oder hättet Ihr stattdessen lieber vernünftiges Quick-Charging?