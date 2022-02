Garmin Instinct 2 und 2S: Smartwatch mit unendlich Solar-Power

Bei Garmin war die Instinct bislang die Uhr für absolute Outdoor-Freaks – vom robusten Äußeren bis hin zum Fokus auf Trekking/Outdoor-Funktionen. Die Instinct 2 behält zwar das rustikale Design der Vorgängerin bei, bekommt 2022 aber auch eine kleine Schwester namens Instinct 2S im 40mm-Format (Instinct 2: 45mm).

Beide Modelle gibt es als Standard- und als Solar-Version. Der Aufpreis für unsichtbar ins Display integrierte Photovoltaik-Module liegt über alle Größen und Sondereditionen hinweg bei jeweils 100 Euro. In der Tabelle am Ende des Artikels seht Ihr alle Preise noch einmal auf einen Blick.

Im Vergleich zur Vorgängerin hat die Instinct 2 viele grundsätzliche Tracking-Funktionen hinzubekommen. Dazu gehören beispielsweise die diversen Multisport- und Triathlon-Modi, Schlaftracking, SpO2- und VO2Max-Messung, diverse Workout-Programme, Freisprechfunktion sowie Zyklus- und Schwangerschaftstracking. Die Solar-Modelle unterstützen außerdem auch Garmin Pay.

Die Garmin Instinct 2 gibt es unter anderem auch als Surf-Edition. Bei den verschiedenen Sondereditionen unterscheidet sich nicht nur das Gehäuse, sondern auch die auf der Uhr installierte Software. / © Garmin

Das Highlight an der Instinct ist aber die Akkulaufzeit. Die Modelle ohne Solar-Funktion müssen natürlich regelmäßig an die Steckdose. Allerdings hält die Instinct 2 laut Hersteller im normalen Smartwatch-Betrieb respektable 28 Tage durch (2S: 21 Tage). Die Instinct 2 Solar hält dagegen im reinen Smartwatch-Betrieb unendlich lange durch – bei der Instinct 2S Solar sind es immerhin 51 Tage.

Im Energiesparmodus kommen sowohl die Instinct 2 als auch die Instinct 2S beliebig lange ohne Steckdose aus, so Garmin. Im GPS-Betrieb schaffen die Instinct 2 und Instinct 2S respektable 30 beziehungsweise 22 Stunden (Solar-Modelle: 48 beziehungsweise 28 Stunden). Angenommen für diese Werte ist immer ein täglicher dreistündiger Outdoor-Aufenthalt bei 50.000 lux Beleuchtung – also in der prallen Sonne.

In der nachfolgenden Tabelle seht Ihr die Preise für die Garmin Instinct 2 und Instinct 2S. Wie bei Garmin typisch, ist das Smartwatch-Duo ab sofort im Handel erhältlich.

Instinct 2 und 2S: Preise und Modellübersicht Instinct 2 (45mm) Standard Edition Camo Edition Tactical Edition Surf Edition dēzl Edition Standard 349,99 € 399,99 € - 399,99 € 399,99 € Solar 449,99 € - 499,99 € 499,99 € - Instinct 2S (40mm) Standard Edition Camo Edition Tactical Edition Surf Edition dēzl Edition Standard 349,99 € 399,99 € - 399,99 € - Solar 449,99 € - 499,99 € 499,99 € -

Für die Instinct 2 bietet Garmin auch bestimmte Sondereditionen an. Die Instinct 2 Surf Edition beispielsweise zielt auf Wassersportler und kommt mit Windsurf-, Kitesurf- und Surf-Apps, Gezeiteninformationen und Surfline Widget. Dagegen richtet sich die Instinct 2 Tactical Edition an "alle, die gerne unterm Radar unterwegs sind". So gibt es beispielsweise einen Kill Switch, um den Benutzerspeicher zu löschen, einen Tarnmodus für deaktiviertes GPS und einen speziellen Nachtsichtmodus, mit dem das Display auch per Nachtsichtgerät noch ablesbar ist.