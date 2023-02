Gebrauchte E-Bikes ohne Risiko? So funktioniert Refurbished bei Upway!

Während man die Qualität gebrauchter Fahrräder noch ganz gut abschätzen kann, ist das bei E-Bikes deutlich schwieriger! Das französische Start-Up Upway bietet gebrauchte E-Fahrräder mit neuen Teilen, neuer Garantie und bei Bedarf auch neuen Batterien an. Wir waren am neuen Standort im Berliner Speckgürtel und haben uns angeschaut, wie genau das funktioniert!

Inzwischen würde ich es mir nicht mehr zutrauen, den Zustand eines E-Bikes vor dem Gebrauchtkauf einzuschätzen. Was, wenn der Akku nach einigen hunderten Kilometern an Leistung verliert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Morgen einen Elektronikausfall gibt, da die Kabel schlecht verlötet sind? Und wie gut funktionieren die Bremsen, wenn ich mit 25 km/h auf einem 30 Kilogramm schweren Fahrrad den Berg runterfahre?

Refurbished-Trend schwappt auf E-Bikes über

Das französische Start-Up Upway hat diese Problematik erkannt und sich in Frankreich und in den Niederlanden bereits als Anbieter für generalüberholte E-Fahrräder etabliert. Dabei kauft Upway gebrauchte Fahrräder von Privatpersonen, Unternehmen, Verleihdienstleistern und mehr an, prüft alle benötigten Teile und stellt sie anschließend mit einem Jahr zusätzlicher Garantie im Netz zum Kauf an.

Wie bei Refurbished-Produkten üblich, deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Werkstattleiter Dario König und Co-Founder Stéphane Ficaja. / © NextPit

Im Vergleich zum Kauf eines neuen E-Bikes ist das nicht nur günstiger, Ihr verzichtet auch auf transkontinentale Lieferwege und in vielen Fällen auch auf die Herstellung neuer Akkus. Wie sich die Refurbished-Fahrräder im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung verhalten, habe ich für einige Modelle herausgefunden. Dabei habe ich die UVP im Netz ermittelt, um mich nicht auf die Angaben von Upway selbst zu verlassen.

Upways Refurbished-Bikes im Kosten-Check Modell Refurbished-Preis UVP Ersparnis Cube Nuraroad Hybird C:62 E-Rennrad 3.499,00 € 4.499,00 € 33 % Moustache Friday 28:7 E-Rennrad 3.399,00 € 5.599,00 € 40 % Lapierre E-Explorer 6.5 2.249,00 € 3.199,00 € 49 % KTM Macina Lycan 27.1 2.749,00 € 5.299,00 € 49 % Babboe Pro Cargo 2.549,00 € 3,149,00 € 20 % Cube Hybrid Cargo 4.799,00 € 5.199,00 € 8 % Winora Sinus 9 2.299,00 € 3.599,00 € 46 % Fischer Viator 4.0i 1.399,00 € 2.499,00 € 45 %

Wie viele Kilometer die jeweiligen Bikes schon gelaufen sind, variiert bei Upway stark. Darauf solltet Ihr beim Kauf achten, falls Ihr ein möglichst neues Fahrrad kaufen wollt. In einigen Fällen ist es aber durchaus attraktiv, wie stark der Preis bei einem Kilometerstand von unter 50 Kilometern bereits sinkt.

Ein weiterer Vorteil: Die Nachhaltigkeit der E-Bikes soll laut Upway deutlich höher sein als bei neuen Bikes. Qualitativ stünden die E-Fahrräder den neuen Alternativen – bis auf einige Kratzer und weitere kosmetische Mängel – im Nichts nach. Aber wie funktioniert das?

Um das herauszufinden, habe ich Upway vor einigen Wochen am neuen Standort in Berlin besucht. Werkstattleiter Dario König und Co-Founder Stéphane Ficaja haben mich dabei in die Kunst des E-Bike-Refurbishments eingeweiht. Da meine Kamera daran ebenfalls interessiert war, könnt Ihr Euch meine Eindrücke in Videoform anschauen.

Wie findet Ihr die Idee, ein generalüberholtes E-Bike zu kaufen? Würdet Ihr den Schritt wagen oder muss es für Euch unbedingt neu sein?