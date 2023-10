Starker Mini-PC mit Windows 11: Geekom Mini IT 11 im Angebot

Ihr sucht einen günstigen Mini-PC mit Windows 11 und ausreichend Power für den Alltag inklusive einfacher Spiele und 4K-Videoschnitt? Dann solltet Ihr einen Blick auf den Geekom Mini IT 11 werfen, der praktischerweise ab 25. Oktober im Angebot ist. Was der leistungsstarke Mini-PC alles kann und ob sich der Deal für Euch lohnt, das lest Ihr hier.

Regulär kostet der Geekom Mini IT11 im Online-Shop des Herstellers 779,00 Euro. Aktuell ist der Mini-PC dort allerdings auf 549,00 Euro reduziert, und durch Eingabe des Gutschein-Codes "it11gk50" spart Ihr noch einmal 50 Euro. Aber was bekommt Ihr bei Geekom eigentlich für derzeit 499,00 Euro?

Affiliate Angebot Geekom Mini IT 11 Mit dem Code "it11gk50" erhaltet Ihr ab sofort noch einmal 50 Euro Rabatt auf den Geekom Mini IT 11 im Online-Shop des Herstellers.

Der Geekom Mini IT 11 ist mit dem Intel Core i7 11390H der 11. Generation ausgestattet. Dazu gibt es 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB internen SSD-Speicher sowie eine Grafiklösung vom Typ Intel Iris Xe. In unserem Test des Geekom Mini IT 11 reichte diese Konfiguration beispielsweise problemlos dazu aus, 4K-Videos zu schneiden oder diverse aktuelle Computerspiele mit mittleren Grafikeinstellungen zu spielen.

Ab Werk kommt der starke Mini-PC mit Windows 11, Ihr könnt aber natürlich auch Linux & Co. darauf installieren. Richtig praktisch wird der kleine Rechner, wenn Ihr einen Monitor mit VESA-Wandhalterung habt. Dann könnt Ihr den Mini IT 11 nämlich einfach hinten an Eurem Bildschirm festschrauben und habt einen aufgeräumten All-in-One-PC. Mit seinen 11,7 x 11,2 x 4,6 cm und 565 g lässt sich der Mini-Computer aber auch bequem überall mit hinnehmen.

Das kompakte Gehäuse bietet allerdings auch noch ein paar Möglichkeiten zum Aufrüsten. Maximal könnt Ihr beispielsweise 64 GB Arbeitsspeicher in das Gehäuse packen, und der 2,5-Zoll-Festplatten-Slot ermöglicht eine Speichererweiterung um bis zu 2 TB.

Die Anschlussvielfalt ist für ein derart kleines Gehäuse solide / © nextpit

Zur Kommunikation mit der Außenwelt stehen Euch wahlweise WiFi 6, Bluetooth 5.2 oder – wie auf dem obigen Bild ersichtlich – ein Ethernet-Port zur Verfügung. Darüber hinaus gibt's noch einen großzügigen Schwung an Anschlüssen, nämlich:

Vorne 1x USB 3.2 Gen 2 im USB-C-Format 1 x 3,5mm Kopfhöreranschluss

Linke Seite 1 x SD-Karten-Lesegerät

Rechte Seite 1 x Kensington Schloss

Hinten 1 x USB 3.2 Gen 2 im USB-C-Format 2 x USB 4 im USB-A-Format 1 x RJ45 Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x Mini-DisplayPort-Anschluss 1 x DC-Buchse



Leider ist es allerdings nicht möglich, den Computer über einen USB-Port mit Energie zu versorgen. Im nextpit-Test hat der Geekom Mini IT 11 damit unterm Strich 4,5 von 5 Sterne eingefahren und vom Kollegen Ben eine Kaufempfehlung bekommen, wenn Ihr einen wirklich kompakten Mini-PC mit ordentlich Leistung sucht.

Affiliate Angebot Geekom Mini IT 11 Mit dem Code "it11gk50" erhaltet Ihr ab sofort noch einmal 50 Euro Rabatt auf den Geekom Mini IT 11 im Online-Shop des Herstellers.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Geekom. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.