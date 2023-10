Gerücht des Tages: Apple iPhone 16 Pro soll besseren Sensor erhalten

Apple hat das Apple iPhone 15 (zum Test) erst vor knapp einem Monat vorgestellt, aber bereits jetzt gibt es zahlreiche Leaks und Gerüchte rund um das iPhone 16 . Nun ist ein neues Gerücht aufgetaucht, das an eine Kristallkugel-Vorhersage erinnert, und über die Änderungen am Kamerasystem von Apples nächster iPhone-Reihe spekuliert. Dabei stehen vor allem die neuen Pro-Modelle im Fokus.

Zahlreiche Analysten versuchen immer wieder vorherzusagen, was uns denn in den neuesten Apple-Modellen erwartet. Hier hat Jeff Pu in letzter Zeit eine wahre Glückssträhne gehabt und streute unter anderem das Gerücht zum neuen Action-Button und Titanrahmen des iPhone 15 Pro und die lag auch bei der Preiserhöhung des iPhone 15 Pro Max (zum Test) goldrichtig. Dieses Mal hat der Berater von Haitong eine spannende Vorhersage zur kommenden iPhone-16-Serie.

Neuer Kamera-Snapper für das Apple iPhone 16 Pro (Max)?

Laut Pu soll Apple dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 16 Pro Max einen neuen 48 MP Ultrawide-Snapper spendieren. Das neue Bauteil dürfte somit den aktuellen 12-MP-Ultrawide-Sensor des iPhone 15 Pro ersetzen, der seit dem iPhone 13 Pro die gleiche Auflösung nutzt.

Abgesehen von der höheren Megapixelzahl erwähnte der Analyst jedoch nicht, welche anderen Änderungen wir zu erwarten haben, wie etwa eine breitere Brennweite. Ebenso verriet er nichts zu einer möglichen Pixel-Binning-Funktion, die es bereits im Primär-Sensor gibt. Es wäre jedoch nur logisch, dass der neue Sensor bessere Fotos liefert als die bisherige Komponente.

Die Quelle fügte außerdem hinzu, dass die Pro-Variante ein 12-MP-Periskop mit Tetraprisma-Linse nutzen soll, das derzeit exklusiv dem Pro Max vorbehalten ist. Allerdings ist dies keine Überraschung, denn ein solches Gerücht kursierte sogar noch vor der Veröffentlichung des iPhone 15. Zudem glaubt Pu, dass Apple beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus an der gleichen Dual-Kamera-Anordnung wie in diesem Jahr festhält, auch wenn diese vertikal angeordnet sein könnte.

Apple iPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro Display, Größe, Gewicht im Vergleich / © nextpit

Apple iPhone 16 mit neuem X75-Modem

Zusätzlich prognostiziert Pu, dass wir beim neuen iPhone 16 Pro (Max) ein Qualcomm Snapdragon X75-Modem zu Gesicht bekommen, das "5G Advance" mit bis zu 7,5 GBit/s ermöglichen soll. Das bedeutet, dass auch Wi-Fi 7 zum Einsatz kommen könnte, während das iPhone 16 (Plus) weiterhin mit dem Snapdragon X70 und Wi-Fi 6E arbeitet.

Was die Wahl der Chipsätze angeht, so sagte der Analyst, dass Apple das A18-Pro-SoC für das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max verwenden dürfte. Gleichzeitig könnte Apple den A17-Chip für das normale iPhone 16 und das iPhone 16 Plus ankündigen und auf das Bionic-Label verzichten .

Einem früheren Bericht zufolge haben die iPhone 16 Pro-Varianten aufgrund der dünneren Ränder etwas größere Displays. Das breitere Panel könnte zusätzlich dazu führen, dass die beiden iPhones an Höhe und Breite gewinnen.

Welche anderen Funktionen würdet Ihr Euch für das iPhone 16 im nächsten Jahr wünschen? Findet Ihr, dass Apple seine iPhones nur sehr zurückhaltend und unbedeutend verändert hat?