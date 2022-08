Gleiches Gehalt wie neue Mitarbeiter bekommen – so geht's

Laut dem jüngsten Job Seeker Nation Report sind nur 37 Prozent der Angestellten der Meinung, fair bezahlt zu werden. Fast die Hälfte glaubt, dass wir mehr Geld verdienen können, wenn wir den Job wechseln. Wenn Ihr schon eine Weile in Eurem Job seid, zahlt Ihr vielleicht sogar eine so genannte Loyalitätssteuer, weil Ihr ein so guter Mitarbeiter seid.

Wahrscheinlich kennt Ihr das Konzept: Ihr bekommt ein tolles Angebot von Eurem Fernseh- oder Stromanbieter, der Euch einen Vorzugstarif für Euer Paket anbietet, aber wenn Ihr nachfragt, stellt sich heraus, dass dieses Angebot nur für Neukunden gilt. Ihr werdet also für Eure Treue belohnt, indem Ihr höhere Prämien oder monatliche Gebühren zahlt.

Das Gleiche kann bei der Arbeit passieren: Ein neuer Mitarbeiter kommt ins Unternehmen und verdient für die gleiche Tätigkeit deutlich mehr als Ihr. Verschlimmert wird die Situation durch den derzeitigen "Kampf um Talente", bei dem Personalvermittler immer höhere Summen für gefragte Mitarbeiter bieten. In Unternehmen, in denen es keine formellen Gehaltstabellen gibt – was häufig auf Tech-Start-ups und Scale-ups zutrifft –, führt dies zu großen Unterschieden zwischen den Gehältern von bestehenden und neuen Mitarbeitern.

Hier erfahren Ihr, woran Ihr erkennt, ob Ihr unterbezahlt seid – und was Ihr dagegen tun könnt.

1. Ihr habt noch nie eine Gehaltserhöhung erhalten

Wenn Ihr mehr arbeitet oder zusätzliche Aufgaben übernommen habt – zum Beispiel die Aufgaben von jemandem, der das Unternehmen verlassen hat –, dann ist es Zeit für ein Gespräch über das Gehalt. Vergesst nicht, dass auch die Lebenshaltungskosten steigen, und das schon seit 2021 spürbar.

2. Ihr verdient weniger als der Branchendurchschnitt

Erkundigt Euch bei Kollegen im Unternehmen oder bei der Konkurrenz, wie hoch deren Gehalt für dieselbe Aufgabe ist.

3. Besucht Bewertungsportale

Websites wie Glassdoor und der Gehaltsrechner von Indeed bieten die Möglichkeit, echte Mitarbeiterbewertungen einzusehen und Informationen über Vergütung und Gehalt zu erhalten. Wenn Ihr nach Eurer Berufsbezeichnung und Eurem Standort sucht, solltet Ihr einen ziemlich genauen Überblick darüber erhalten, was Ihr verdienen könnt.

Wenn Ihr feststellt, dass Euer Gehalt unter dem marktüblichen Satz liegt, solltet Ihr mit Eurem Vorgesetzten über Eure Erwartungen sprechen. Habt Ihr sowieso Lust auf einen neuen Tech-Job, haben wir hier drei Angebote für Euch.

