Google Glance erhält neues Live-Widget!

Google Glance: Neue Optik und neue Funktionen für das Live-Widget

Nach wie vor wird aus Mountain View nicht klar kommuniziert, wann wir die neuen Funktionen und Optik von Google Glance – vielen besser bekannt als "Live-Anzeige – ausgeliefert wird. Manch einer sagt gemeinsam mit Android 14, wiederum andere behaupten gemeinsam mit dem Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Während Android 14 zum 3. Quartal 2023 erwartet wird, tendiert die Präsentation der nächsten Pixel-Generation auf den Herbst (Oktober) hin.

Das altbekannte Live-Widget wird den Nutzer:innen dann deutlich mehr Optionen zur individuellen Darstellung bieten. Es kann auf die Systemfarben für den Hintergrund zugegriffen werden, als auch die dessen Transparenz eingestellt werden. Auch die Anordnung an sich scheint sich zu verändern. So berichtet 9to5Google, dass nach dem Update von Google Glance auch Kalendertermine und Google Tasks dargestellt werden können.

So dürfte Google Glance auf dem Google Pixel 8 und 8 Pro aussehen. / © 9to5google | edit by nextpit

Es scheinen aber noch weitere Funktionen geplant zu sein. So soll ein anhaltender Druck auf das Widget und die jeweils verknüpfte Funktion, die Quelle der Informationen Preis geben. Also als Beispiel: Ein Druck auf das Wetter-Widget gibt bekannt, dass die Daten von Wetter.com stammen. Bei einem Kalendertermin dürfte dann das verknüpfte Google-Konto zu sehen sein, von welchem der Eintrag stammt.

Ebenfalls neu ist die Option zur direkten Bearbeitung der jeweiligen Funktion, welche bislang immer umständlich über die Einstellungen vorgenommen werden musste. Zu guter Letzt zeigt sich auch eine Veränderung des "Google Glance"-Widget für den Sperrbildschirm an. Dieses stellt aktuellen Informationen zufolge alle Inhalte nebeneinander in nur einer Zeile dar, was meiner Meinung nach gerade in der deutschen Sprache unvorteilhaft aussehen dürfte.

Was haltet Ihr von dem neuen Google Glance des Pixel-Launchers? Wünscht Ihr Euch das auch, sofern Ihr kein Pixel-Phone Euer Eigen nennt. Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.