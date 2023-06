Google Glass 2.0: Kommt noch eine AR-Brille?

Google ist einer der Pioniere, der die AR-Brille (Augmented Reality) 2013 mit der Google Glass auf den Markt gebracht hat. Seitdem hat die Brille nur einen Nachfolger erhalten – die Glass Enterprise Edition – bevor sie in diesem Jahr eingestellt wurde. Obwohl es Gerüchte gab, dass Google an der nächsten Generation der Google Glass 2.0 unter dem Projektnamen "Iris" arbeiten wird, wurde berichtet, dass das Unternehmen die Entwicklung der Hardware für sein Wearable Device nun aufgrund einer engen Kooperation mit Samsung einstellen wird.

In diesem Zusammenhang sehr passend: Die besten Standalone-VR-Brillen für dieses Jahr

Was ist eigentlich mit der Google Glass 2.0?

Anfang 2022 wurde spekuliert, dass Google an dem sogenannten "Project Iris" arbeitet, einem Head-Mounted Display, das mit Apples Vision Pro und der Meta Quest Pro (Test) vergleichbar ist. Auf der Google I/O 2022 Entwickler-Konferenz deuteten jedoch mehr Hinweise darauf hin, dass das Gerät in Form einer normalen Brille auf den Markt kommen wird.

Im Juli desselben Jahres stellte Google sogar eine namenlose Brille vor, die neben der Live-Transkriptionsfunktion des Geräts zu sehen war. In den folgenden Monaten testete Mountain View weitere AR-Funktionen an einer Glass Enterprise Edition, die mit dem Tensor-Chipsatz ausgestattet war.

Google präsentierte die Live-Transkriptionsfunktion auf seiner Smart Glass. / © Google

Googles Glass 2.0 ist tot, lang lebe die Samsungs Galaxy XR

Heute hat Business Insider einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass das Unternehmen seine Hardware-Pläne aufgibt und "Project Iris" aufgibt. Google wolle sich stattdessen auf die Entwicklung seiner Android-basierten XR-Plattform (Extended Reality) konzentrieren, die an Erstausrüster (OEMs) oder Originalhersteller wie Samsung lizenziert werden soll.

Obwohl dieser Schritt viele Fans und Experten überrascht hat, war er schon früher absehbar, als Google mit Samsung und Qualcomm eine Partnerschaft für das kommende XR-Headset unter der Marke Galaxy einging. Außerdem wurde von der gleichen Quelle enthüllt, dass Google offen dafür ist, den Standard-Brillenformfaktor über eine leichtere Version seiner XR-Plattform zu unterstützen, die auch als "micro XR" bezeichnet wird.

Affiliate Angebot Meta Quest 2 Zur Geräte-Datenbank

Gegenwärtig gibt es noch keine Informationen darüber, wann wir das erste Android-Headset oder die erste Android-MR/VR-Brille sehen können. Samsung hat jedoch bestätigt, dass wir das Galaxy-XR-Gerät in naher Zukunft sehen werden, was höchstwahrscheinlich auf eine Enthüllung Anfang 2024 hindeuten würde, wenn die Apple Vision Pro erst in den USA und dann in weiteren Ländern folgend in den Handel kommt.

Was haltet Ihr von Googles Plan? Ist es besser, wenn sie sich ausschließlich auf die Verbesserung der XR-Plattform konzentrieren? Mit der Augmented Reality sind sie ja nur auf Kritik gestoßen. Wir würden gerne Eure Meinung zu dem Thema hören.