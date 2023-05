Google Pixel 7a, Pixel Fold und Pixel Tablet: Gratis Google-Zubehör sichern!

Nun endlich ist es soweit und Google konnte in der hauseigenen Entwicklerkonferenz "Google I/O" neue Produkte vorstellen. Mit dabei war nicht nur das Google Pixel 7a , sondern auch das lange totgeglaubte Google Pixel Fold und das Google Pixel Tablet mit eigener Dockingstation. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr die Geräte bestellen könnt und natürlich auch, welche Angebote sich besonders lohnen.

Habt Ihr bereits sehnsüchtig auf die Präsentation der neuen Google-Geräte gewartet? Dann habt Ihr etwas mit mir gemeinsam, denn seit dem Google Pixel 6 (zum Test) bin ich absoluter Fan der Pixel-Hardware geworden und daher war die Freude natürlich groß, als um 19 Uhr der Livestream begann. Während der Präsentation wurde schnell klar, dass sich einige Leaks bestätigten, allerdings gab es auch viel Neues und so ist es natürlich umso spannender, wo wir die Geräte nun kaufen können und was Google für uns vorbereitet hat.

Wir haben uns bereits jetzt auf die Suche begeben, um Euch die ersten Angebote vorzustellen. Bedenkt allerdings, dass Ihr das Google Pixel Fold zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorbestellen könnt. Dies ist erst ab dem 10. Mai möglich, natürlich reichen wir Euch die entsprechenden Angebote dann nach. Auch das Tablet ist derzeit noch nicht erhältlich und wird frühestens am 21. Juni ausgeliefert.

Google Pixel 7a - Hier bekommt Ihr den neuen Mittelklasse-König

Das Google Pixel 7a ist der Nachfolger des beliebten Pixel 6a und setzt auf außerordentlich gute Spezifikationen für den Preis von 509 Euro. Gerade das kompakte Design, die hervorragende Leistung des Tensor-G2-SoC und die vielseitige Kamera dürften viele überzeugen. Meine Kollegin Camila betitelt den Midranger als bestes All-In-One-Handy in Ihrem Test zum Google Pixel 7a und dürfte damit durchaus Recht behalten.

Ein Dual-Kamera-Setup, das wie drei Kameras funktioniert! / © NextPit

Wollt Ihr gerne einige Vergleichsmodelle, schaut am besten mal in unsere Auflistung der besten Smartphones bis 500 Euro. Dabei handelt es sich um gehobene Mittelklasse-Smartphones, die durchaus mit dem Pixel 7a konkurrieren können, allerdings ist es ein harter Kampf um die Krone. Bestellt Ihr das neue Pixel-Smartphone jetzt, erhaltet Ihr bis zum 22. Mai die Möglichkeit, Euch die Google Pixel Buds der A-Series kostenlos zu sichern.

Google Pixel 7a ohne Vertrag kaufen

Möchtet Ihr das neue Google Pixel 7a ohne einen Vertrag kaufen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Das naheliegendste Angebot dürfte der Google-Shop sein, in dem Ihr auch die exklusive "Coral"-Farbe erhaltet. Alternativ steht Euch zum jetzigen Zeitpunkt nur Media Markt und Saturn zur Verfügung.

Die beiden größten deutschen Elektrofachmärkte bieten das Google Pixel 7a ebenfalls zu einem Preis von 509 Euro an. Hierbei erhaltet Ihr die Google Pixel Buds A-Series gratis dazu und habt die Möglichkeit, Euer Altgerät in Zahlung zu geben, um noch einmal bis zu 100 Euro zu sparen. Hier stehen Euch allerdings "nur" die Varianten "Sea", "Snow" und "Charcoal" zur Verfügung.

In den nächsten Tagen sollten hier allerdings Händler wie Amazon, Galaxus oder CoolBlue nachziehen. Sobald es neue Angebote gibt, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Google Pixel 7a mit Vertrag kaufen

Habt Ihr gerade keine 509 Euro auf der hohen Kante, könnt Ihr das neue Google Pixel 7a natürlich auch mit einem Vertrag kaufen. Zum Zeitpunkt des Schreibens, also am Abend des 10. Mai, habt Ihr kaum Auswahl. So habt Ihr zum einen die Möglichkeit, einen Tarif aus der Media Markt Tarifwelt abzuschließen oder Ihr wendet Euch direkt an o2.

Die Tarifwelt ist Euch zu viel? Dann zeigen wir Euch, wie Ihr den richtigen Mobilfunktarif findet

Gerade in der Media Markt Tarifwelt (zur Tarifübersicht) habt Ihr eine große Auswahl an verschiedenen Mobilfunktarifen. Das beste Angebot bildet hierbei der Telefónica green LTE 6GB, bei dem Ihr gerade einmal 9,99 Euro im Monat zahlt. Allerdings müsst Ihr hier eine Zuzahlung von 229 Euro für das Smartphone leisten. Alternativ könnt Ihr den o2 Basic 20 wählen, bei dem Ihr mehr Datenvolumen habt und nur 79 Euro als Anzahlung leisten müsst.

Tarifwelt-Deals Eigenschaft Telefonica green LTE 6 GB o2 Basic 20 Netz Telefónica (Anbieter: Freenet) Telefónica Datenvolumen 6 GB 13 GB Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 5G Nein Nein Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 Euro 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 229,00 Euro 79,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro 4,95 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 513,70 Euro 603,70 Euro Reguläre Gerätekosten 509,00 Euro 509,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,20 Euro ~ 3,95 Euro Zum Angebot* Zum Angebot*

Gerade beim kleineren Tarif amortisieren sich die Kosten fast, wodurch Ihr effektiv kaum etwas für den Tarif im Monat zahlen müsst. Im Shop von o2 (zur Tarifübersicht) erhaltet Ihr das Smartphone ebenfalls mit gratis Pixel Buds A-Series, allerdings müsst Ihr hier mit höheren monatlichen Kosten rechnen. Allerdings erhaltet Ihr hier Zugang zu 5G und bekommt jährlich 5 GB Datenvolumen gratis obendrauf.

o2-Übersicht Eigenschaft o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Bandbreite Max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 1.005,74 Euro Reguläre Kosten (Pixel 7a) 509,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 20,70 Euro Zum Angebot*

Auch wenn ihr bei o2 deutlich mehr zahlt, erhaltet Ihr dafür einen entsprechend guten Mobilfunktarif. Bedenkt zudem, dass Ihr zur Berechnung des Effektivpreises noch die Google Pixel Buds A-Series im Wert von 76,95 Euro herausrechnen könnt. Sobald es weitere Tarif-Deals gibt, findet Ihr sie natürlich auf NextPit.

Google Pixel Tablet - Mit Dockingstation und eigenen Lautsprechern

Das Google Pixel Tablet könnt Ihr Euch aktuell nur im Google-Store vorbestellen. Hier zahlt Ihr allerdings 679 Euro für das Pixel Tablet mit eigener Dockingstation. Hier gibt Google als frühsten Lieferzeitpunkt den 21. Juni 2023 an. Auch Media Markt und Saturn bieten die Möglichkeit zur Vorbestellung an, allerdings noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. In den nächsten Tagen sollte dies allerdings durchaus möglich sein. Sobald es hier etwas Neues gibt, verraten wir es Euch an dieser Stelle.

Affiliate Angebot Google Pixel Tablet Mit eigener Dockingstation | Smart-Home-Steuerung | Google Tensor G2 | 11-Zoll-Display | 128 GB Gerätespeicher

Als Vorbesteller-Aktion senkt Google den Preis für das Tablet mit 128 GB Gerätespeicher und Google Tensor G2 auf 599,99 Euro.

Google Pixel Fold - Das erste faltbare Pixel-Smartphone

Einem ähnlichen Problem wie dem Pixel Tablet; sieht auch das Google Pixel Fold entgegen. Denn hier könnt Ihr Euch gerade nur vorab registrieren, um ab dem 10. Mai von der Vorbesteller-Aktion zu profitieren. Das Smartphone erscheint in zwei Varianten. Die 256-GB-Version kostet Euch 1.899 Euro und für 512 GB Gerätespeicher müsst Ihr 2.099 Euro hinlegen. Allerdings erhaltet Ihr als Vorbesteller auch eine Google Pixel Watch (zum Test) gratis obendrauf und könnt Euer Altgerät einschicken, um bis zu 420 Euro zu sparen.

Stößt das Pixel Fold bald Samsung? Die besten Foldables jetzt auf NextPit entdecken!

Bisher habt Ihr allerdings nur im Google-Store die Möglichkeit, das Gerät vorzubestellen. Auf der Aktionsseite von Media Markt* und Saturn* könnt Ihr zwar derzeit schon den Button anklicken, allerdings dürfte dieser erst in den nächsten Stunden freigeschaltet werden. Sobald es mehr Angebote zum Google Pixel Fold gibt, findet Ihr sie an dieser Stelle. Außerdem verraten wir Euch zu gegebener Zeit, bei welchem Tarifangebot Ihr hier am meisten sparen könnt.

Was haltet Ihr von den neuen Pixel-Geräten? Ist etwas spannendes für Euch dabei und registriert Ihr Euch bereits vorab für das Google Pixel Fold? Lasst es uns wissen!