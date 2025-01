Der Wahnsinns-Schluss-Verkauf bei MediaMarkt läuft auf Hochtouren. Fans von Mittelklasse-Smartphones können sich ebenfalls freuen. Denn sowohl das Google Pixel 7a als auch das Google Pixel 8a gibt's jetzt in allen Farbvarianten mit einem Rabatt. Ob sich das lohnt und was Ihr von den Smartphones erwarten dürft, verrät unser Deal-Check.

Mit seiner a-Serie ist Google auf dem Mittelklasse-Markt stark vertreten. Hierbei handelt es sich um Mittelklasse-Smartphones, die auf die Leistung eines echten Flaggschiffes setzen, jedoch nicht annähernd so viel kosten. Dadurch erfreuen sie sich auch recht großer Beliebtheit unter den Android-Nutzern. Nun gibt es mit dem Pixel 7a und Pixel 8a gleich zwei Vertreter im Angebot bei MediaMarkt. Was die Geräte jeweils auszeichnet und wie viel Ihr hier zahlen dürft, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Das Google Pixel 8a zum Bestpreis – So klappt's

Den Anfang macht das aktuellere der Smartphones – das Google Pixel 8a. Preislich seid Ihr bei MediaMarkt richtig gut unterwegs. Denn der Elektronikfachmarkt verlangt gerade einmal 399 Euro für die 128-GB-Version des Mittelklasse-Smartphones. Dabei ist es egal, für welche der Farben Ihr Euch entscheidet, denn der Preis bleibt immer gleich. Ein Preisvergleich zeigt, dass Ihr das Gerät zwar bereits für 395 Euro am günstigsten erhaltet, allerdings könnt Ihr bei MediaMarkt noch mehr sparen, als es den Anschein hat.

Denn mit dem Ankaufsservice könnt Ihr alte Smartphones in echtes Geld umwandeln. Ihr schickt ein Smartphone ein, bekommt dafür einen entsprechenden Wert ausgezahlt und zusätzlich winkt garantiert eine Prämie in Höhe von 100 Euro, wenn Ihr diesen Service nutzt. Bedeutet, dass Ihr, selbst mit einem alten Gerät, was gerade noch so funktioniert, sicher die 100 Euro abstaubt. Dadurch kostet Euch das Google Pixel 8a plötzlich nur noch 299 Euro. Und bisher konnte kein Anbieter ein ähnliches Angebot auffahren.

Das Google Pixel 7a (rechts) und Pixel 8a (links) sehen sich extrem ähnlich und beide im Angebot erhältlich. / © tabitazn/Adobe Stock, Google

Entscheidend ist natürlich auch, welches Gerät Ihr dem Ankaufsservice von MediaMarkt* anbietet. Je neuer, desto mehr spart Ihr. Allerdings könnt Ihr auch ältere Geräte, wie etwa das Pixel 3a, einsenden. Wichtig ist nur, dass das Gerät in einem ordentlichen Zustand ist. Habt Ihr beispielsweise ein altes Google Pixel 6 (Test) herumliegen, ohne Displaybruch oder ähnliche Krankheiten, gibt's 88 Euro auf Euer Konto. Mit dem richtigen Gerät könnt Ihr den Effektivpreis also sogar unter 200 Euro drücken.

Doch auch der reguläre Preis ist durchaus interessant, obwohl Ihr laut idealo mindestens einen günstigeren Anbieter im Netz finden könnt. Hierbei handelt es sich aber nur um wenige Euro, was diesen Deal richtig interessant macht. Bei dem Smartphone selbst erwartet Euch ein vergleichsweise richtiger Mittelklasse-Kracher.

Das Google Pixel 8a im Kurz-Check

Fünf von fünf möglichen Sternen hat das Pixel 8a in unserem Test abgeräumt. Das Smartphone ist als "perfekter Allrounder" nicht umsonst der unangefochtene Champion in unserem Vergleich der besten Smartphones unter 400 Euro. Gründe dafür sind unter anderem der sehr lange Software-Support von sieben Jahren oder die großartige 64-MP-Hauptkamera, die wir bereits aus dem Google Pixel 7a kennen. Auch die Google-KI "Gemini" ist hier natürlich an Bord.

Das Pixel 8a hat die gleiche hervorragende Kameraausstattung wie das Pixel 7a. / © nextpit

Doch zurück zum Anfang. Das Google Pixel 8a bietet ein helles 6,1-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Als Prozessor findet sich dasselbe SoC, welches auch im Pixel 8 (Test) zum Einsatz kommt. Es handelt sich um den Google Tensor G3-Prozessor, der mit 8 GB LPDDR5X RAM und (im Falle des MediaMarkt-Deals) 128 GB UFS-3.1-Speicher arbeitet. Damit reicht die Leistung definitiv für alltägliche Aufgaben aus. Auch zocken könnt Ihr recht bedenkenlos, solltet bei grafikhungrigen Games allerdings etwas an den Einstellungen schrauben.

In puncto Software setzt Google auf Android 14 und sieben Jahre Android-Updates, sowie sieben Jahre lang Sicherheitspatches. Die bereits erwähnte Hauptkamera wird zudem durch eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera ergänzt. An der Front findet sich darüber hinaus eine 13-MP-Selfie-Kamera. Auch der 4.492-mAh-Akku konnte im Test glänzen. Denn er bringt Euch problemlos durch den Tag. Allerdings verbirgt sich hier auch der größte Nachteil. Denn das Smartphone lädt sehr langsam. Dennoch bietet es für einen Preis von weniger als 400 Euro eine ganze Menge.

Durch den Ankaufsbonus könnte es sogar in unserem Vergleich der besten Smartphones unter 300 Euro mitmischen. In diesem Fall würde das Google Pixel 8a jedoch konkurrenzlos gewinnen.

Google Pixel 7a: Auch im Jahr 2025 ein echter Hingucker

Etwas älter ist hingegen das Google Pixel 7a. MediaMarkt streicht hier gleich 35 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung, wodurch Ihr statt 509 Euro, nur noch 329 Euro zahlen müsst. Auch hier gibt es weitere Shops, die etwas günstiger unterwegs sind, wodurch der aktuelle Bestpreis von 284,99 Euro nicht erreicht wird. Allerdings habt Ihr auch hierbei die freie Farbauswahl und die Möglichkeit, den Ankaufsservice zu nutzen.

Wie schon beim Pixel 8a ist es entscheidend, welches Smartphone Ihr einschickt. Dabei ist es jedoch unerheblich, welches neue Gerät Ihr Euch anschaffen möchtet. Denn auch hier erhaltet Ihr für das gut erhaltene Google Pixel 6 aus unserem vorigen Beispiel 88 Euro gutgeschrieben. Dadurch sinkt der Effektivpreis noch einmal deutlich. Wie viel Ihr spart, kommt also lediglich darauf an, welches Altgerät Ihr einsendet.

Das Google Pixel 7a besitzt ein Dual-Kamera-Setup, das wie drei Kameras funktioniert! / © nextpit

Dabei seid Ihr zudem nicht auf Smartphones (Bestenliste) beschränkt. Ihr habt ein altes Acer-Laptop im Schrank liegen? Ab damit zum Ankaufsservice. Die Xbox verstaubt bereits? Auch Konsolen werden gern genommen. Schaut Euch also unbedingt auf der Seite des Ankaufsservices von MediaMarkt* um. Dennoch gilt: Für das Google Pixel 7a müsst Ihr erst einmal 329 Euro zahlen, bevor das Geld gutgeschrieben wird. Eine zusätzliche Prämie gibt es zudem leider hier nicht.

Darum ist das Google Pixel 7a noch immer richtig spannend

Wie auch sein Nachfolger hat das Google Pixel 7a in unserem Test voll abgeräumt. Es erschien bereits im Mai 2023 und konnte vor allem durch sein kompaktes Design und die damals überraschende Leistung überzeugen. Einer der großen Streitpunkte bei Pixel-Smartphones ist das riesige Kamera-Modul auf der Rückseite. Dieser ragte beim Pixel 7a glücklicherweise nicht mehr so hervor, wie beim Pixel 7 (Test) oder Pixel 7 Pro (Test).

Das Google Pixel 7a ist gerade im Angebot bei MediaMarkt erhältlich. / © nextpit

Auch das 6,1 Zoll große Display wusste zu glänzen. Vor allem die Bildwiederholfrequenz mit 90 Hz reicht für die meisten alltäglichen Anwendungen auch heute noch aus. Lediglich Gamer und Menschen, die schneller lesen als blinzeln, könnten hiermit noch Probleme bekommen. Die adaptive Helligkeitsanpassung erledigt zudem einen guten Job und dank Tensor-G2-Prozessor liefert das Gerät ordentlich ab.

Welches Pixel darf es sein? Google Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel 7a im Vergleich

Insgesamt 8 GB LPDDR5 RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher kombiniert das SoC. Ebenfalls an Bord ist eine 64-MP-Hauptkamera, die durch eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera ergänzt wird. Das rückseitige Setup erinnert also stark an das Nachfolgemodell. Etwas schwächer ist dagegen der Akku, der eine Kapazität von 4.385 mAh aufweist, allerdings ebenfalls mit 18 Watt aufgeladen wird. Zu guter Letzt ist auch die Software noch heute aktuell und selbst Gemini wird vom Pixel 7a unterstützt.

