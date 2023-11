Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: Der nextpit-Kostenvergleich!

Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: Die wichtigsten Funktionen im Vergleich

Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra Produkt Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 8 Pro Bild Rezension Test des Samsung Galaxy S23 Ultra Test des Google Pixel 8 Pro Preis 1.399 Euro 1.099 Euro Display 6,8-Zoll-AMOLED |

3.088 x 1.440 Pixel |

120 Hz Bildwiederholrate 6,7-Zoll LTPO OLED |

2.992 x 1.334 Pixel |

120 Hz Bildwiederholrate SoC Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Google Tensor G3 RAM 8 / 12 GB 12 GB Speicher 256 / 512 / 1 TB 128 / 256 / 512 GB OS One UI 5.1 | Android 13

Vier Android-Upgrades

Fünf Jahre Sicherheitsupdates Android 14

Sieben Jahre System-Upgrades

Sieben Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 200 MP, f/1.7, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Teleobjektiv 1: 10 MP, f/2.4

Teleobjektiv 2: 10 MP, f/4.9 Hauptkamera: 50 MP, f/1.68

Ultra-Weitwinkel: 48 MP, f/1.95

Teleobjektiv: 48 MP, f/2.8 Frontkamera 12 MP, f/2.2 10,5 MP, f/2,2 Akku 5.000 mAh bei 45 W 5.050 mAh bei 30 W Konnektivität eSIM | 5G | LTE | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 | UWB | NFC eSIM | 5G | LTE | Wi-Fi 7 | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

233 g 162,6 × 76,5 × 8,8 mm

Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: Design und Display

Das Pixel 8 Pro und das Galaxy S23 Ultra verkörpern die Spitze des Smartphone-Designs und verfügen jeweils über unverwechselbare Merkmale, die Ihre treuen Nutzer:innen ansprechen. Das Google Pixel 8 Pro hat eine Rückseite aus mattem Glas, die unempfindlich gegen Fingerabdrücke ist, und ein einheitliches Design der Kameraleiste, das eine sorgfältige Weiterentwicklung darstellt und die hohe Verarbeitungsqualität mit kleinen ergonomischen Anpassungen beibehält.

Das Google Pixel 8 Pro verfügt über eine Rückseite aus mattem Glas, die resistent gegen Fingerabdrücke ist, und eine einheitliche Kameraleiste bietet. / © nextpit

Das Galaxy S23 Ultra hingegen hat das Design seines Vorgängers bis ins kleinste Detail beibehalten. Der charakteristische S-Pen ist immer noch vorhanden, was zeigt, dass Samsung auf sein bewährtes Design vertraut.

Beide Handys sind mit dem neuesten Corning Gorilla Glass Victus 2 und einer IP68-Zertifizierung ausgestattet und entsprechen damit den Industriestandards für Haltbarkeit. Dennoch unterscheiden sie sich in Ihrer Herangehensweise an Designinnovationen: Das Pixel verbessert seine Benutzerfreundlichkeit auf subtile Weise, während das Galaxy unveränderlich bleibt, vielleicht zu sehr für diejenigen, die nach Neuem suchen.

Letzten Endes bewegt sich das Pixel mit schrittweisen Designänderungen auf das Neue zu, während das Galaxy seine Verpflichtung gegenüber einer erfolgreichen Formel bekräftigt und Vertrautheit über Innovation stellt.

Der AMOLED-QHD+-Bildschirm mit variabler 120-Hz-Bildwiederholrate des Galaxy S23 Ultra ist makellos und strahlend hell. / © nextpit

Die Displays des Galaxy S23 Ultra und des Pixel 8 Pro sind eher evolutionäre als revolutionäre Neuerungen. Das Samsung S23 Ultra behält sein 6,8-Zoll-AMOLED-Display und seine QHD+-Auflösung bei, hat aber eine weniger ausgeprägte Krümmung, was den Vorlieben für flache Bildschirme entgegenkommt.

Das Pixel 8 Pro mit seinem 6,7-Zoll-OLED hat eine etwas geringere Auflösung als sein Vorgänger, kompensiert dies aber mit einer beeindruckenden Spitzenhelligkeit und einem völlig flachen Display, das die Kurven ganz weglässt.

Google hat das gebogene Display zugunsten eines anderen Designs für das Pixel 8 Pro aufgegeben. / © nextpit

Beide Telefone verwenden die LTPO-Technologie für dynamische Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz, die eine flüssige visuelle Leistung gewährleistet. Samsungs subtile Reduzierung der Bildschirmkrümmung spiegelt eine vorsichtige Design-Iteration wider, während Googles helles Display mit dem neuen Namen "Super Actua Display" darauf hindeutet, dass der Fokus auf Sichtbarkeit und Markendifferenzierung liegt.

Insgesamt halten beide Marken Ihre hohen Standards bei der Displayqualität aufrecht, während sie gleichzeitig an den Funktionen feilen, um das Nutzererlebnis auf subtile Weise zu verbessern.

Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: Schnittstelle/OS

Das Google Pixel 8 Pro betritt Neuland mit dem Versprechen von sieben Jahren Updates, beginnend mit Android 14, was auf eine längere Lebensdauer des Geräts hindeutet. Allerdings sind nicht alle innovativen Funktionen, wie die KI-basierte Fotobearbeitung, von Anfang an verfügbar.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra hingegen, das mit der schlanken One UI 6 auf Basis von Android 14 läuft, beeindruckt mit flüssigen Animationen und praktischen Funktionen wie verbessertem Multitasking und benutzerdefinierten Routinen, obwohl es sich auf eine kürzere Spanne von vier Android- und fünf Sicherheitsupdates verpflichtet, was aber im allgemeinen Vergleich aber auch Spitzenklasse ist.

Die Akku-Bypass-Funktion des Samsung Galaxy S23 Ultra. / © nextpit

Im Wesentlichen geht es bei der Software-Strategie des Pixel 8 Pro um langfristige Stabilität und das Potenzial für zukünftige Verbesserungen, während sich das S23 Ultra darauf konzentriert, eine ausgefeilte und benutzerfreundliche Oberfläche mit sofortigem Nutzen zu bieten.

Beide Smartphones verfügen über beeindruckende KI-Fotofunktionen, doch Google unterscheidet sich durch das Versprechen langfristiger Updates, während Samsung ein dichtes, funktionsreiches Erlebnis direkt nach dem Auspacken bietet.

Der Temperatursensor arbeitet effektiv. / © nextpit

Wenn Ihr mehr über die Funktionen der beiden Geräte erfahren wollt, schaut Euch unseren Leitfaden zu den Funktionen von Android 14 an. Einen detaillierten Blick auf die wichtigsten Funktionen von Samsung findet Ihr in unserem One UI 6 Ersteindruck und in unserem Leitfaden zur Galaxy Experience.

Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: Leistung

Das Google Pixel 8 Pro, das vom Tensor G3 Chip angetrieben wird, zielt auf die Leistung eines Flaggschiffs ab, kann aber bei anspruchsvollen Spielen nicht mit dem Snapdragon 8 Gen 2 seines Konkurrenten, dem Galaxy S23 Ultra, mithalten.

Die Stärken des Pixel in den Bereichen KI und Sicherheit, die es dem Titan M2-Chip verdankt, können seine Leistungsdefizite nicht vollständig ausgleichen, vor allem wenn es darum geht, zukunftssicher gegen fortschrittlichere Chips mit Fähigkeiten wie Raytracing zu sein.

Im Gegensatz dazu weist das Samsung Galaxy S23 Ultra dank des Qualcomm-Chipsatzes eine deutliche Leistungssteigerung auf und erreicht ein hervorragendes Wärme-Management. Es verarbeitet selbst die anspruchsvollsten grafikintensiven Spiele reibungslos und behält während des Betriebs eine kühle Temperatur, was seine fortschrittlichen thermischen Throttling-Fähigkeiten und seine starken Speicher- und Arbeitsspeicher-Konfigurationen unter Beweis stellt.

Google Pixel 8 Pro

(Tensor G3) Samsung Galaxy S23 Ultra

(Snapdragon 8 gen 2) 3DMark Wild Life Stresstest Schlechtester Loop: 4.356

4.356 Bester Loop: 8.492 Schlechtester Loop: 7.386

7.386 Bester Loop: 12.278 3DMark Wild Life Extremer Stresstest Schlechtester Loop: 1.219

1.219 Bester Loop: 2.311 Schlechtester Loop: 2.565

2.565 Bester Loop: 3.849 3DMark Solar Bay Stresstest wird nicht unterstützt Schlechtester Loop: 4.424

4.424 Bester Loop: 5.578 Geekbench 6 Single 1.756

1.756 Multi: 3.630 Single: 2.066

2.066 Multi: 5.510

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das S23 Ultra bei der Leistung und der effizienten Wärmekontrolle die Nase vorn hat und sich damit vom Pixel 8 Pro abhebt, das trotz seines Potenzials nicht ganz die Erwartungen an ein Flaggschiff-Gerät erfüllt.

Obwohl beide nach der Spitze streben, ist das Galaxy S23 Ultra eindeutig die bessere Wahl für Personen, die Wert auf optimale Leistung und Performance abhängige Spiele legen.

Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: Kamera

Das Google Pixel 8 Pro führt weiterhin mit seinen softwaregesteuerten Kamera-Funktionen. Es verfügt über eine 50-MP-Hauptkamera und zwei 48-MP-Sensoren für Ultraweitwinkel- und Teleaufnahmen, die sich durch Ihre Zoom- und Low-Light-Fähigkeiten auszeichnen.

Das Google Pixel 8 Pro ist mit einer 50-MP-Hauptkamera ausgestattet, die von zwei 48-MP-Sensoren für Ultraweitwinkel- und Teleaufnahmen ergänzt wird. / © nextpit

Das Samsung Galaxy S23 Ultra hingegen überzeugt mit einem neuen 200-MP-Hauptsensor und einem vielseitigen Kamerasystem, das ein 12-MP-Ultraweitwinkel- und zwei 10-MP-Telezoom-Kamera umfasst und vor allem bei Tageslicht und schlechten Lichtverhältnissen beeindruckende Details und einen großen Dynamikumfang bietet.

Das Galaxy S23 Ultra verfügt über das beste 200-MP-Quad-Kameramodul auf dem Markt und bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit und Leistung. / © nextpit

Während sich das Pixel 8 Pro auf computergestützte Fotografie konzentriert, um Bilder zu verbessern, verlässt sich das S23 Ultra auf sein fortschrittliches Sensor-Array und seine vielseitigen Objektiv-Optionen, um ein breites Aufnahmeerlebnis zu bieten. Beide sind in Ihren jeweiligen Nischen hervorragend, wobei das Pixel eine außergewöhnliche Nachbearbeitung der Aufnahmen ermöglicht und das S23 Ultra eine Vielzahl von Aufnahmemöglichkeiten direkt in der Kamera-App bietet.

In unserem kürzlich durchgeführten Blindtest, in dem wir die Kameraqualität verglichen haben, hat sich das Google Pixel 8 Pro nach unserer Punkte basierten Bewertungsmethode als das beste Smartphone für Fotografie herausgestellt, während das Galaxy S23 Ultra auf dem zweiten Platz folgt. Betrachtet man jedoch die Gesamtzahl der erhaltenen Stimmen, verschiebt sich die Rangliste und das Samsung Galaxy S23 Ultra übernimmt die Führung und verdrängt das Pixel 8 Pro auf den zweiten Platz.

Google Pixel 8 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra: Akkulaufzeit

Das Google Pixel 8 Pro steigert seine Akkukapazität seinem Vorgänger gegenüber leicht auf 5.050 mAh und hält damit einen ganzen Tag bei durchschnittlicher Nutzung durch. Bei der Ladetechnologie hinkt es hinterher: Es bietet 30 W kabelgebunden und 23 W auf dem Pixel Stand, während Standard-Qi-Ladegeräte auf 12 W begrenzt sind.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra hingegen behält seinen 5.000-mAh-Akku bei, der das Pixel mit einer Laufzeit von über 13 Stunden bei hoher Beanspruchung übertrifft, und bietet eine höhere kabelgebundene Ladeleistung von 45 W.

Beide Telefone verzichten aus Umweltschutzgründen auf ein Ladegerät und unterstützen den flexiblen USB-PD-3.0-Standard für die Kompatibilität mit Ladegeräten von Drittanbietern. Beide bieten eine lobenswerte Akkulaufzeit, aber das S23 Ultra hat einen leichten Vorsprung bei der Ausdauer, was für User, die länger zwischen den Ladevorgängen das Smartphone nutzen wollen, den Ausschlag geben könnte.

Im PCMark-Akku-Benchmark zeigte das Galaxy S23 Ultra eine längere Akkulaufzeit. / © nextpit

Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Das Google Pixel 8 Pro ist das neueste Flaggschiff von Google. Der Preis beginnt bei 1.099 Euro und liegt damit über dem Preis des Vorgängermodells von 899 Euro. Es ist in drei Farben erhältlich: Bay, Obsidian und Porcelain. Es gibt Konfigurationen mit 12 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 128 GB, 256 GB oder 512 GB nicht erweiterbarem Speicherplatz zu Preisen von 1.099 Euro, 1.159 Euro und 1.299 Euro.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist seit dem 17. Februar 2023 in drei Varianten im Angebot: 8/256 GB für 1.399 Euro, 12/512 GB für 1.579 Euro und 12 GB/1 TB für 1.819 Euro.

Fazit

In der Welt der Flaggschiff-Smartphones sind das Google Pixel 8 Pro und das Samsung Galaxy S23 Ultra unterschiedlich attraktiv. Das Pixel 8 Pro wird zwar für sein Display, seine Verarbeitungsqualität und seine überragende Kamera gelobt, hat aber den Nachteil, dass die Akkulaufzeit möglicherweise nicht ausreicht. Trotz saftiger Preiserhöhung ist das Pixel-Phone nach wie vor preiswerter. Das Update-Versprechen für sieben Jahre ist ehrgeizig, aber wir haben immer noch Bedenken, ob Google dieses Versprechen einhalten kann. Doch der ein oder andere "Feature Drop" ist dem künftigen Kunden sicher.

Im Gegensatz dazu wird das Galaxy S23 Ultra für seine bedeutenden Upgrades gelobt. Es zeichnet sich durch eine bessere Akkulaufzeit und überlegene Kamerafunktionen aus, auch wenn sein höherer Preis es für einige weniger erschwinglich machen könnte. Wir sehen das Ultra jedoch als eine starke langfristige Option, die darauf hindeutet, dass sich die höheren Anschaffungskosten im Laufe der Zeit lohnen könnten, vor allem im Vergleich zu seinem jetzt günstigeren Vorgänger.

Um Parallelen zu ziehen und auf Unterschiede hinzuweisen, scheinen beide Geräte trotz Ihrer Fortschritte mit einem hohen Preis zu kämpfen. Die exzellenten Fotos und die hohe Verarbeitungsqualität des Pixel 8 Pro spiegeln sich im vielseitigen Kameramodul und den bemerkenswerten Leistungsverbesserungen des S23 Ultra wider.

Google mag mit langsameren Ladegeschwindigkeiten und einem spürbaren Preisanstieg hinterherhinken, während Samsung mit einer verbesserten Akkuleistung und einem verbesserten Prozessor vorprescht, der das Nutzererlebnis insgesamt steigert. Letztendlich sind die hohen Kosten ein strittiger Punkt. Obwohl jedes Telefon seine Kompromisse hat, sind beide auf dem Weg, in Ihren Bereichen Standards für Qualität und Innovation zu setzen.

Abschließend kann gesagt werden, dass Euer Budget letztendlich Eure Option bestimmt. Mit anderen Worten: Spielt der Preis keine große Rolle, ist das Samsung-Flaggschiff Eure Wahl. Ist der Kaufpreis jedoch hart zusammengespart oder aus anderen Gründen begrenzt, dann macht Ihr mit dem Google Pixel 8 Pro garantiert nichts verkehrt.