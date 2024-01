Google Pixel 8a: Design-Leak und schnellere Ladeleistung enthüllt

In dieser Woche sind nicht nur die ersten Renderbilder des Google Pixel 9 und des Google Pixel 9 Pro veröffentlicht worden, sondern auch das kommende Mittelklasse-Smartphone, das Google Pixel 8a . Eine angebliche Verkaufsverpackung des Geräts wurde gesichtet, die eine schnellere Ladeleistung und ein aktualisiertes Design bestätigt.

So soll das Google Pixel 8a aussehen

Wie die Publikation MySmartPrice herausfand, wurden zwei Fotos der Verpackung des Google Pixel 8a von einem Nutzer namens Hung Nv in einer Facebook-Gruppe veröffentlicht. Anhand dieser Fotos können wir leicht erahnen, wie sehr das Design des Pixel-Phones vom Pixel 8 und Pixel 8 Pro beeinflusst sein wird, da es deutlich rundere Ecken aufweist. Außerdem wurde der hintere Kamerasteg mit einem etwas höheren Profil aktualisiert, wodurch es besser zur Geltung kommt.

Das Pixel 8a von Google soll eine schnellere Ladegeschwindigkeit haben. / © MySmartPrice

Das Bild des Google Pixel 8a auf der Vorderseite der Verpackung ist in Schwarz gehalten. Das dürfte ein Erbe einer der Farben des Google Pixel 7a (Test) sein, die unter der Bezeichnung "Charcoal" bekannt ist. Es ist unklar, in welchen anderen Farben das Pixel-Phone angeboten werden wird, aber ein früherer Leak deutete auf eine blaue Farbvariante hin.

Die Ladegeschwindigkeit

Ausgehend von dem Text, werdet Ihr auf den ersten Blick nichts finden, was Euren Puls zum Rasen bringt. Aufmerksamen Beobachtern wird jedoch auffallen, dass das Pixel 8a mit einer USB PD (Power Delivery) und einer Ladeleistung von 7,5 bis 27 Watt aufgeführt ist. Der letztgenannte Wert deutet darauf hin, dass es schneller aufgeladen werden sollte, wenn man bedenkt, dass sich das Pixel 7a nur mit 18 Watt aufgeladen lässt.

Zum Vergleich: Das Google Pixel 7a kann in einer Stunde und 30 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen werden. Je nach Akkukapazität dürfte das Pixel 8a etwa eine Stunde brauchen, um sich vollständig aufzuladen, was selbstredend eine immense Zeitersparnis ist. Die Geschwindigkeit des kabellosen Aufladens bleibt unverändert bei 7,5 Watt, ohne dass ein Ladegerät mitgeliefert wird.

Frühe Live-Bilder des Google Pixel 8a in einer blauen Farbvariante zeigen rundere Ecken und ein überarbeitetes Kameravisier. / © AbishekYadav

Sowohl die Live-Bilder als auch die Renderings des Pixel 8a aus dem letzten Jahr zeigen, dass das Pixel 8a die markanten Einfassungen und das oben mittig positionierte Punch-Hole für die Frontkamera auf der Vorderseite beibehalten wird. Auch die Abmessungen des neuen Geräts unterscheiden sich kaum von denen seines Vorgängers, was auf die gleiche Größe des 6,1 Zoll großen OLED-Bildschirms hindeutet.

Abgesehen vom Aussehen soll das Pixel 8a von einem deutlich verbesserten und schnelleren Tensor-G3-Chipsatz angetrieben werden, wenn auch mit einer niedrigeren CPU-Taktrate. Es wird vermutet, dass es eine größere Akkukapazität haben wird, ähnlich wie das normale Pixel 8. Es ist unklar, ob das Pixel 8a mit besseren Kameras ausgestattet ist, da das Pixel 7a aus dem letzten Jahr mit einer neuen Hauptkamera ausgestattet ist.

Affiliate Angebot Google Pixel 8

Gefällt Euch das neue Design des Pixel 8a? Was würdet Ihr an den Spezifikationen des Pixel 7a ändern? Teilt uns Eure Gedanken in den Kommentaren mit.